 Потрібно на законодавчому рівні передбачити покарання для тих, хто незаконно переселяється до окупованого РФ Криму, - Чубаров

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на КПВВ "Чонгар", де відбулося виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей, АРК та міста Севастополя, заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Ми маємо працювати над законопроєктами і в нас були певні напрацювання. Я візьму лише одну сферу – це ж не просто репресії (в АР Крим. – Ред.). Це витісняються кримські татари та етнічні українці. Одночасно туди переселяються громадяни Росії. Хто нам заважає вносити у кримінальний кодекс поправки, як будуть переслідуватися ті люди, які поселилися у Криму (попри те, з якої вони країни, якої вони національності), попри законодавство України", - зазначив Чубаров.

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За його словами, це не просто порушення кордонів України, це колонізація української території.