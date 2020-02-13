 Потрібно на законодавчому рівні передбачити покарання для тих, хто незаконно переселяється до окупованого РФ Криму, - Чубаров

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на КПВВ "Чонгар", де відбулося виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей, АРК та міста Севастополя, заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
"Ми маємо працювати над законопроєктами і в нас були певні напрацювання. Я візьму лише одну сферу – це ж не просто репресії (в АР Крим. – Ред.). Це витісняються кримські татари та етнічні українці. Одночасно туди переселяються громадяни Росії. Хто нам заважає вносити у кримінальний кодекс поправки, як будуть переслідуватися ті люди, які поселилися у Криму (попри те, з якої вони країни, якої вони національності), попри законодавство України", - зазначив Чубаров.
За його словами, це не просто порушення кордонів України, це колонізація української території.
нам только нужно вместо свастики рисовать им на спины 2-х головых куриц..
на месте Меркель я бы их вообще вышвырнул из ЕС.
Чехи великие гуманисты....
Жестче им нужно было поступить...
мирное население гноить? это удел сралина. кстати, с днем рождения Вошьдя тя, скоро вроде будет.
ты только заикнись шо мы поступим так, на 1 десятую как чехи сделали - тебя тупо зачмырят, и не зря.
(к русне это конечно не относится)
Куда еще "жестче"?
Кто воевали за советских, воевали за своих убийц...., которые убили гораздо больше украинцев чем немцы...
Не надо ля-ля...
ОК..?
что ты сейчас написал...?
почитай историю УПА и с кем, когда они воевали...
С таким ником как у тебя позорно этого не знать...
не Чубаров, но тоже видный деятель сказал. побольше сюсюкаться с ними надо - иди воюй, мразь(не к Чубарову, т.к. он бородат)))
я не дивуюсь шо в історії ми все були під кимось - хто пообіцяв більше каші, то козак йому й служить. сором коротше.
Правда, среди них будет дохрена кырлов-мырлов, но то такэ...
Dura lex sed lex
- Крым и донбасс - это украина, по УЖЕ действующим нормам любое незаконное проникновение на территорию Украины и переигрывании на ней - наказуемо !
- если выдумают НОВЫЙ закон о наказании, то нормам права он может распространятся лишь на тех, кто "въехал" ПОСЛЕ вступления этого закона в силу, а не на всех !!!