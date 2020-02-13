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 Політика України
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 Потрібно на законодавчому рівні передбачити покарання для тих, хто незаконно переселяється до окупованого РФ Криму, - Чубаров

З території Криму витісняють громадян України, а на їхнє місце незаконно заселяють росіян, тому необхідно передбачити зміни в законодавстві для покарання тих, хто незаконно потрапляє в окупований Крим для проживання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на КПВВ "Чонгар", де відбулося виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей, АРК та міста Севастополя, заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Ми маємо працювати над законопроєктами і в нас були певні напрацювання. Я візьму лише одну сферу – це ж не просто репресії (в АР Крим. – Ред.). Це витісняються кримські татари та етнічні українці. Одночасно туди переселяються громадяни Росії. Хто нам заважає вносити у кримінальний кодекс поправки, як будуть переслідуватися ті люди, які поселилися у Криму (попри те, з якої вони країни, якої вони національності), попри законодавство України", - зазначив Чубаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією?" - Чубаров порівняв заяву глави фракції "Слуги народу" зі здачею всіх українців півострова. ВIДЕО

За його словами, це не просто порушення кордонів України, це колонізація української території.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175454
 
   
 Топ коментарі
 
С лугандоном тоже также нада поступить. Только фильтрационные лагеря. Хотя зачистить територию было бы проще и дешевле...
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вот это правильно...скоро надо будет их там сортировать,кто местный,а кто понаехало
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Да депортация, и всё... Благо, мост ещё не упал...
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Треба закон про позбавлення Українського громадянства.
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Все референдщиков и прислужникам оккупантов. Особенно силовиков и пропагандистов.
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в данном случае речь идет не про украинцев а о москалях которые после 14-ого года ломанулись в Крым
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Да депортация, и всё... Благо, мост ещё не упал...
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Депортація можлива лише після деокупації.
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А яке "покарання"можна до них застосувать зараз? Само-собою, тільки після "деокупації"... Але закон про депортацію необхідно прийнять уже зараз, щоб ті, що "збираються" поселиться, знали, що рано чи пізно, а прийдеться "пакувать валізи", як і німцям з Судет та інших, окупованих ними, територій... ...
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для начала установить кто продавал свою собственность( а это та продажа с которой надо платить налог в украинский бюджет) в крыму россгражданам и по рассейским законам.. заставить их уплатить госпошлину при продаже в бюджет налог ндфл в бюджет украины и военный сбор так же на нужды армии... и мы в этом списке увидим многих и зеленского и порошенко и парубия и яценюка и турчинова и тимошенко кравчука и ющенко и кучму...и всех НА ЗОНУ!!!!
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вот это правильно...скоро надо будет их там сортировать,кто местный,а кто понаехало
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С лугандоном тоже также нада поступить. Только фильтрационные лагеря. Хотя зачистить територию было бы проще и дешевле...
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Чехи так и поступили...- и претензий к ним в целом Мире не возникло...
нам только нужно вместо свастики рисовать им на спины 2-х головых куриц..

Нужно на законодательном уровне предусмотреть наказание для тех, кто незаконно переселяется в оккупированный РФ Крым, - Чубаров - Цензор.НЕТ 1898
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Зачем так сложно? Оккупантам и красной звезды достаточно... (У них ведь опознавательные знаки на военных самолётах так и сохранились советские...).
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Довго... Це ж, не одному прийдеться малювать, а десяткам тисяч...
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Трафаретку можно сделать(из картонки).
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Собі на лоб зроби...Вона тобі швидше знадобиться...
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ты почитай КАК они это делали.
на месте Меркель я бы их вообще вышвырнул из ЕС.
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читал.., и фильмы смотрел..
Чехи великие гуманисты....
Жестче им нужно было поступить...
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чтоб с тобой так жестче поступали.
мирное население гноить? это удел сралина. кстати, с днем рождения Вошьдя тя, скоро вроде будет.
ты только заикнись шо мы поступим так, на 1 десятую как чехи сделали - тебя тупо зачмырят, и не зря.
(к русне это конечно не относится)
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Чехи массово убивали колонны женщин с детьми, которые выходили в 1945 в американскую зону оккупации.
Куда еще "жестче"?
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Та які "гуманісти"? Саме чехи всю Європу по колаборантству "перепльовували"! Заводи ЧЗ працювали, виготовляючи зброю для німецької армії - від гвинтівок, до танків, практично до капітуляції вермахту!!! А обсяги були такі, що до третини Т-4 випускала саме ЧЗ...Вони, просто, скористалися приводом, щоб забрать собі те, що німці створили в Судетах...
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Яр Холодний - а украинцы воевали массово за Советы, которые еще 8 лет до начала войны устроили им Голодомор где погибло около 6 млн этих украинцев..
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Вони за свою Батьківщину воювали, яку німці окупували...Те, що вона входила в Союз, було "другорядним"... Так само, як голосуючі "протиПороха" автоматично голосували "заБлазня"...
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за свою Батьковщину воевало УПА - против советских, а потом против советских и немецких оккупантов..
Кто воевали за советских, воевали за своих убийц...., которые убили гораздо больше украинцев чем немцы...
Не надо ля-ля...
ОК..?
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Між іншим, а як це УПА спромоглось - "воевало УПА - против советских, а потом против советских и немецких оккупантов..". УПА була створена ПІСЛЯ окупації України німцями... Коли це вона встигла з "радянськими окупантами" повоювать? УПА якраз і створюваться почала після того, як німці ігнорували проголошення незалежної України, тобто з літа 1941го Ти, в "азарті" і бажанні довести свою точку зору, за рамки логіки вискакуєш...
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блин слов нет....
что ты сейчас написал...?
почитай историю УПА и с кем, когда они воевали...
С таким ником как у тебя позорно этого не знать...

Потрібно на законодавчому рівні передбачити покарання для тих, хто незаконно переселяється до окупованого РФ Криму, - Чубаров - Цензор.НЕТ 2811
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Разумно. Только не только это. Все действия произведенные оккупантами должны быть незаконными и подлежать судебным искам.
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будет у каждого татарина по 2 раба если шо
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у татар, вроде, тот же Чубаров, высрал: Крым сам должен решать с кем ему быть - "срасией, с Украиной, либо с Турцией".
не Чубаров, но тоже видный деятель сказал. побольше сюсюкаться с ними надо - иди воюй, мразь(не к Чубарову, т.к. он бородат)))
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Татари в Криму сидять тихенько як миші, а Чубаров хоче чужими руками жар загрібати - щоб Україна відвоювала Крим і віддала Чубарову на тарілочці.
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Та може й не чубарову, вони ж сказали, я вище написав - шо ше поєрепеняться "з ким їм бути".
я не дивуюсь шо в історії ми все були під кимось - хто пообіцяв більше каші, то козак йому й служить. сором коротше.
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знову цей командир партизанського загону )
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На законодательном уровне нужно предусмотреть наказание для всех крысчан предателей Родины и для всех крысчан предателей Присяги Родине и для всех крысчан госизменников. Первых сажать, вторых вешать, третьих расстреливать.
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Слава Киевской Руси - Новороссия соси!
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Глупо. Надо с начала вернуть крым, а потом гайки затягиват, из-за таких дебилов и донбас прое.,,ли, сначала власть укреплять надо, а потом все остально, наоборот не получается
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Однозначно, а также уголовную ответственность для тех крымчан,которые получили паспорта кацапстана. Хотя посе деоккупации их можно просто депортировать в родную говень...
Правда, среди них будет дохрена кырлов-мырлов, но то такэ...
Dura lex sed lex
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Ну двайте Продвигайте . Все сдегки купли продажи анулировать.а затем по закону.
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Ну тут, только Рашка может крепить своих москалей,ограничив им доступ к Крыму.Этого можно добиться только санкциями в отношении Рахи.Например созвать Совбез ООН и заявить,що кол-во человек населяющие Крым,после 2014го года,должна оставаться неизменной,як було до оккупации.Тобто забить определённое число жителей.Такой себе лимит,который нельзя превышать и менять состав по национальности.Если лимит нарушен,накладывать на Рашу санкции.Таким образом,Раха не будет завозить туда больше положенного лимита москалей,яки проживали там до 2014.Як вариант Потрібно на законодавчому рівні передбачити покарання для тих, хто незаконно переселяється до окупованого РФ Криму, - Чубаров - Цензор.НЕТ 9015
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Зеленський навпаки сприяє російським окупантам... Про що мова...
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Не нужно... И вот почему !
- Крым и донбасс - это украина, по УЖЕ действующим нормам любое незаконное проникновение на территорию Украины и переигрывании на ней - наказуемо !
- если выдумают НОВЫЙ закон о наказании, то нормам права он может распространятся лишь на тех, кто "въехал" ПОСЛЕ вступления этого закона в силу, а не на всех !!!
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