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 Економіка
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Все про:Одеська область (1158) порт (199)

 Найбільший портовий оператор у світі DP World заходить в Україну

Один з найбільших портових операторів світу, DP World, оголосив про намір набути контроль у контейнерному терміналі ТІС (порт "Південний", Одеська область).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сьогодні повідомляє пресслужба ТІС.

Операцію супроводжувала інвестиційна компанія SD Capital. Її суму в компанії не розкривають, але підкреслюють, що це - найбільша інвестиція в інфраструктурі за всю історію незалежності України.

Найбільший портовий оператор у світі DP World заходить в Україну 01

Як зазначають у компанії, серед першочергових планів DP World - впровадити новітні IT-рішення і глобальну експертизу групи, сфокусуватися на розвитку інтермодального сегменту вантажоперевезень і розвитку на власних, вже викуплених ТІС землях індустріального парку за прикладом найбільшої вільної економічної зони Jebel Ali Free Zone.

"DP World у всьому світі надає кращі клієнтоорієнтовані рішення в логістиці. Контейнерному терміналу наше партнерство дасть можливість зосередитися на відточуванні якості послуг, сфокусуватися на інтермодальності і розвитку індустріального парку", - прокоментував співвласник ТІС, партнер SD Capital Андрій Ставніцер.

Султан Ахмед Бін Сулайєм, глава правління і генеральний директор DP World, сказав: "Ми раді розширенню присутності в Україні. DP World високо оцінює потенціал зростання контейнерного терміналу ТІС. Мета нашої компанії - створювати кращі галузеві рішення для оптимізації глобального ланцюжка поставок. Ми віримо, що наше стратегічне партнерство дозволить контейнерному терміналу ТІС зміцнити свої позиції на морській карті світу".

Найбільший портовий оператор у світі DP World заходить в Україну 02

Філіп Грушко, партнер SD Capital, додав, що це злиття надасть критично важливий вплив на український логістичний сектор. "Країна, в якій є DP World, - важливий гравець на світовому ринку морських перевезень і глобальної торгівлі. Це знак якості для інвестиційного клімату країни і опора для подальшого зростання", - зазначив він.

Нагадаємо, DP World - один з найбільших портових операторів світу. У 2019 сумарно обробив 71,2 млн TEU (для порівняння: контейнерообіг всіх українських портів за минулий рік склав трохи більше 1 млн TEU. - Ред.).

Контейнерний термінал ТІС - один з найбільших і найбільш динамічний контейнерний термінал в Україні. У 2019 його контейнерообіг збільшився на 75%. Одним з перших серед українських портів почав розвивати регулярні перевезення контейнерних вантажів блок-поїздами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175453
 
   
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Очередная зрада..То Немецкий оператор по железной дороге,то теперь компания по морским портам)))
А может просто,дали компаниям возможность работать без башляния нашим корупционерам?
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Какой такой немецкий оператор на железной дороге?
Ты все проспал...немцы уже давно открестились от этого заявления чувачка в жилетке..
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Це нейде в ніяке порівняння зі здобутками Порошенка!! Петро Олексійович створив Україну, а зелені шмарклі все розвалюють!!
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ЖЛОБИ(українська влада) в кінцевому результаті в умовах РИНКУ завжди програють..


корупція і завищені ціни на портові послуги-> падіння товаропотоку -> банкротство-> приходить нормальний власник
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Интересно:
1) им таки дали инвест-няню?
2) сколько они у нас продержатся?
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Няней уже наготовили на лавину инвесторов?
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" уже выкупленных ТИС землях индустриального парка"

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про індустріальні парки
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 22, ст.212)https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5018-17
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Одна коммерческая структура продала другой коммерческой структуре свои активы. Это инвестиции?
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