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Все про:місцеві вибори (143) децентралізація (301) Корнієнко (118)

 Реформу децентралізації можливо провести до місцевих виборів, - "слуга народу" Корнієнко

У найближчі два тижні в регіонах будуть проведені обговорення законопроєкту "Про внесення змін до Конституції про децентралізацію влади".

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, у нас є план. Можна за дві сесії встигнути, якщо планувати на початку четвертої сесії 3-4 вересня голосувати 300 (300 голосів за законопроект "Про внесення змін до Конституції України про децентралізацію влади". - Ред.). Четверта сесія якраз дуже вдало починається - першого вересня, а виборчий процес (на місцевих виборах. - Ред.) починається п'ятого вересня", - розповів він.

За його словами, в найближчі два тижні в регіонах будуть проведені обговорення законопроєкту "Про внесення змін до Конституції про децентралізацію влади". Корнієнко повідомив, що вони пройдуть у форматі, в якому обговорювалося питання про ринок землі - на невеликих форумах, по кілька сотень людей.

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"Ці обговорення завершаться 25 лютого великим зібранням в Києві, де будуть представники асоціацій, мери, керівники місцевих органів влади, експерти всілякі, представники донорів. Після нього ми будемо виходити на концепцію, потім - комісія з правової реформи, де все це фіналізується. Тобто, приблизно в кінці лютого - початку березня ми плануємо вийти на текст", - пояснив він.

Він також розповів, що паралельно в уряді допрацьовують перспективні плани об'єднаних територіальних громад (ОТГ).

"Ми їм дали такі повноваження - самим їх формувати", - зазначив глава партії.

Також, за його словами, основною причиною для відкликання президентом з Верховної Ради законопроєкту №2598 "Про внесення змін до Конституції про децентралізацію влади" стали заяви мерів, які не схвалювали реформу в такому вигляді".

Нагадаємо, 13 грудня 2019 року президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт №2598 про внесення змін до Конституції України про децентралізацію влади.

Однак 16 січня 2020 року за результатами зустрічі з головою і заступниками голови фракції партії "Слуга народу" Зеленський вирішив відкликати поданий ним раніше проєкт закону "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)" (реєстраційний номер 2598) і направити його на доопрацювання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175452
 
 
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Какая нахрен "децентрализация"; у тебя под носом состоялся государственный переворот.
В Конституции нет никакого "офиса президента". Глава офиса может только картриджи в принтеры заправлять, и следить чтобы помещение проветривалось вовремя.

Конституционный суд ничего не хочет сказать по этому поводу ? Кто такой "глава офиса президента" чтобы командовать внутренней и внешней политикой ?
Он от какого округа избирался ? Он даже не депутат Рады.
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та не,этот как раз депутутка,хуже того,глава партии.
хотя все правильно сказано,только другие фамилии подставить нужно
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Слуги Урода все порошенковские реформы хотят испоганить и перекрутить своими "реформами реформ".

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Не зовсім. Вони децентралізацію заміняють федералізацією. Це різні речі
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Реформу децентрализации возможно провести до местных выборов
А можно полюбопытствовать с какой целью и почему такая спешка? Бо из статьи это совсем непонятно.
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Робиться все в турборежимі не закінчення війни, а зняття сануцій з росії. А ще змінять структурно Україну на малоросію.
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