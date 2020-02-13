 Нідерланди відмовили Росії у праві судити громадян РФ, обвинувачуваних у справі МН17: "Це не є варіантом"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Міністр юстиції Нідерландів Ферд Грапперхаус заявив 12 лютого, що Москва у жовтні 2019 року направила лист, у якому просила Нідерланди розглянути питання про передачу кримінального переслідування трьох підозрюваних до Москви.

"Міністерство юстиції та безпеки відповіло, що передача нідерландською владою кримінального провадження щодо трьох російських підозрюваних не є варіантом і не була прийнята до уваги", - йдеться в листі Грапперхауса до парламенту.

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Суд над підозрюваними "є важливим кроком у встановленні істини і справедливості для всіх 298 жертв рейсу MH17 та їхніх родичів", - сказав Грапперхаус.

"Уряд повністю впевнений у незалежності і якості нідерландського правосуддя" – наголосив він.

Вважається, що троє російських громадян і четвертий підозрюваний, громадянин України, проживають у Росії.

Нідерланди очолюють міжнародне розслідування за фактом катастрофи 17 липня 2014 року літака MH17.

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Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

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Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

8 листопада 2019 року Міжнародний суд ООН оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії по застосуванню і тлумаченню Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

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