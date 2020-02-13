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 Політика України, За кордоном
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 Нідерланди відмовили Росії у праві судити громадян РФ, обвинувачуваних у справі МН17: "Це не є варіантом"

Нідерланди відхилили пропозицію Москви щодо переслідування трьох росіян, підозрюваних у причетності до катастрофи рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines у 2014 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Міністр юстиції Нідерландів Ферд Грапперхаус заявив 12 лютого, що Москва у жовтні 2019 року направила лист, у якому просила Нідерланди розглянути питання про передачу кримінального переслідування трьох підозрюваних до Москви.

"Міністерство юстиції та безпеки відповіло, що передача нідерландською владою кримінального провадження щодо трьох російських підозрюваних не є варіантом і не була прийнята до уваги", - йдеться в листі Грапперхауса до парламенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обвинувачення підозрюваним у справі МН17 були висунуті ще в червні минулого року, зараз триває процес повідомлення про їхню явку до суду, - прокуратура Нідерландів

Суд над підозрюваними "є важливим кроком у встановленні істини і справедливості для всіх 298 жертв рейсу MH17 та їхніх родичів", - сказав Грапперхаус.

"Уряд повністю впевнений у незалежності і якості нідерландського правосуддя" – наголосив він.

Вважається, що троє російських громадян і четвертий підозрюваний, громадянин України, проживають у Росії.

Нідерланди очолюють міжнародне розслідування за фактом катастрофи 17 липня 2014 року літака MH17.

Також читайте: Чотирьом фігурантам справи МН17 пред'явили звинувачення і викликали в Нідерланди, - адвокат Кутьїна

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

Читайте також: У зв'язку з новими даними про можливу причетність до трагедії МН17 російських офіційних осіб ЄС знову закликає всі країни до співпраці зі слідством, - Косьянчич

Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

8 листопада 2019 року Міжнародний суд ООН оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії по застосуванню і тлумаченню Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Також читайте: Україна затримала ще одного свідка причетності РФ до знищення "Боїнга" МН-17. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175451
 
   
 Топ коментарі
 
!Высший пилотаж" - преступники будут рассматривать дело против самих себя, давать оценку собственным действиям и выносить себе приговор!!!
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Непогано мокші прагнуть влаштуватися. Путен буде судити Пуйла?
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шо,кацапня выскочила с предложением,потрясающим своей новизной "а давайте мы их сами судить будем"? Нидерланды отказали России в праве судить граждан РФ, обвиняемых по делу МН17: "Это не является вариантом" - Цензор.НЕТ 2822
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Непогано мокші прагнуть влаштуватися. Путен буде судити Пуйла?
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Одни говорят хло какое-то, иные - ПЗД МРЖ. А там кто его знает?
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шо,кацапня выскочила с предложением,потрясающим своей новизной "а давайте мы их сами судить будем"? Нидерланды отказали России в праве судить граждан РФ, обвиняемых по делу МН17: "Это не является вариантом" - Цензор.НЕТ 2822
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та шо ви такі категоричні? цемаха вже судили і приговорили якщо вірити чуткам

але гіркін ще варішкою хлопає чомусь...якщо він не цап відбувайло то нафіг він здався?
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!Высший пилотаж" - преступники будут рассматривать дело против самих себя, давать оценку собственным действиям и выносить себе приговор!!!
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Був такий барон мюнхаузен, котрий витягував сам себе за волосся. Тільки справа в тому що ***** лисий.
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По российским законам --- МН-17 сбила украинская ракета.
Эта версия во всю рекламируется во всех СМИ РФ.
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Не тольк оракета, но и украинский Су-25 - они опять в прошлом году к этому бреду вернулись.
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Пусть кацапы уже сами определяться, чем тот боинг сбили: украинской ракетой, испанским диспетчером, летчиком Волошиным или распятым мальчиком Нідерланди відмовили Росії у праві судити громадян РФ, обвинувачуваних у справі МН17: "Це не є варіантом" - Цензор.НЕТ 4243
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Фігню якусь несуть Нідерланди . Кожен кацап знає що МН17 збив льодчик Волошин з висоти 10т.м. . Хоча деякі переконані що літак завантажений трупами над Домбасом підірвали піндоси . Ну то таке . Проти Карлоса не грає .
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Так а Гирку петуха позорного давно пора публично павешать нах на сосне примаволейной
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а чё, у них нормально получается! одного ж пиз#бола Цемаха, уже к вышаку приговорили....., ну и остальных ждет та же участь.....
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А почему не судят военных за убийства?
Вот например, в Сирии, Ираке, Ливии, Ливане ... немало погибших мирных жителей.
Судить должны те, чьих граждан было убийство.
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Этим письмом москва признала что рейс МН 17 сбила расейка.
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"Министр юстиции Нидерландов Ферд Грапперхаус заявил 12 февраля, что Москва в октябре 2019 года направила письмо, в котором просила Нидерланды рассмотреть вопрос о передаче уголовного преследования трех подозреваемых в Москву"

Сцит Масква!
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***** ***** судить будет. лишнехромосомные вообще оторвались от реальности.
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