 Нідерланди відмовили Росії у праві судити громадян РФ, обвинувачуваних у справі МН17: "Це не є варіантом"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Міністр юстиції Нідерландів Ферд Грапперхаус заявив 12 лютого, що Москва у жовтні 2019 року направила лист, у якому просила Нідерланди розглянути питання про передачу кримінального переслідування трьох підозрюваних до Москви.
"Міністерство юстиції та безпеки відповіло, що передача нідерландською владою кримінального провадження щодо трьох російських підозрюваних не є варіантом і не була прийнята до уваги", - йдеться в листі Грапперхауса до парламенту.
Суд над підозрюваними "є важливим кроком у встановленні істини і справедливості для всіх 298 жертв рейсу MH17 та їхніх родичів", - сказав Грапперхаус.
"Уряд повністю впевнений у незалежності і якості нідерландського правосуддя" – наголосив він.
Вважається, що троє російських громадян і четвертий підозрюваний, громадянин України, проживають у Росії.
Нідерланди очолюють міжнародне розслідування за фактом катастрофи 17 липня 2014 року літака MH17.
Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.
Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.
24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.
19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
8 листопада 2019 року Міжнародний суд ООН оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії по застосуванню і тлумаченню Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
але гіркін ще варішкою хлопає чомусь...якщо він не цап відбувайло то нафіг він здався?
Эта версия во всю рекламируется во всех СМИ РФ.
Вот например, в Сирии, Ираке, Ливии, Ливане ... немало погибших мирных жителей.
Судить должны те, чьих граждан было убийство.
Сцит Масква!