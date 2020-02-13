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Все про:ДТП (2767) Одеська область (1158) Нацполіція (8982) пияцтво (443)

 П'яний слідчий, який не був на службі, приїхав оформляти ДТП на Одещині, - Нацполіція

Слідчому загрожує безальтернативне звільнення з Національної поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

Надійшло повідомлення про те, що в с.Олександрівка м. Чорноморськ сталася ДТП з потерпілими. Для перевірки вказаного повідомлення на місце аварії був скерований наряд сектору реагування патрульної поліції.

Згодом на спецлінію "102" надійшло ще одне повідомлення від учасників дорожньо-транспортної пригоди. Громадяни повідомили, що на місце аварії для оформлення ДТП на власному автомобілі та у цивільному одязі прибув слідчий з явними ознаками алкогольного сп'яніння.

Для встановлення усіх обставин правопорушення на місце події виїхали працівники інспекції з особового складу управління кадрового забезпечення ГУНП та управління внутрішньої безпеки в Одеській області.

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Встановлено, що поліцейський перебував поза службою. Щодо нього складено адміністративний протокол за ст.130 КУпАП. За цим фактом розпочате службове розслідування, на період проведення якого поліцейського відсторонено від виконання обов’язків на посаді. Йому загрожує безальтернативне звільнення з ОВС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175448
 
   
 Топ коментарі
 
Вот человек отдается работе, в выходной день, уже расслабился и вместо отдыха, пошел работать. П'яний слідчий, який не був на службі, приїхав оформляти ДТП на Одещині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2732
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То "пацан" "парешать" приехал...
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а в чем она ппрошлая?даже министр тот же П'яний слідчий, який не був на службі, приїхав оформляти ДТП на Одещині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 868.он шоле осколки вытягивать будет?
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Вот человек отдается работе, в выходной день, уже расслабился и вместо отдыха, пошел работать. П'яний слідчий, який не був на службі, приїхав оформляти ДТП на Одещині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2732
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Скоріше за все чергував якийсь смоляк, нездатний провести огляд місця події, тому керівник почав шукати слідчого спроможного нормально зафіксувати ДТП. Той був вихідний, може щось святкував, якесь день народження дитини (для прикладу) на нього наїхали, змусили приїхати, а тепер звільнять. Висновок. Якщо ви вихідний, то виключайте телефон, і плюйте не усе, начальство, потреби суспільства, державу, громадян і т.п., бо дякую вам не скажуть, а цапом відбувайлом стати легко.
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Навіть якщо святкував, мав приїхати на таксі, а не бухий за кермом.
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может был за городом, может на даче, да мало ли где такси нет или ждать пару часов..
тем не менее, мне такие случаи знакомы, когда руководство заставляет..
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Не надо фантазировать - когда позвонили второй раз на 102 - сразу же приехал нормальный экипаж.
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Вот бы тебе такого хирурга что бы в срочном порядке тебе операцию сделал.
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Долго Еще будут вытягивать Осколки Прошлой системы МВД.
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а в чем она ппрошлая?даже министр тот же П'яний слідчий, який не був на службі, приїхав оформляти ДТП на Одещині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 868.он шоле осколки вытягивать будет?
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а альтернативное увольнение из овд-это с какими то ништяками?
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Можливо він єдиний хто в цій Олександрівці спеціалізується на ДТП... Якщо людина десь щось святкувала і його викликали на роботу він мав забити на все і не приїхати? Чи як? Чи ви бляха тут всі думаєте що після грузинських реформ в поліції залишилося багато людей здатних написати протокол огляду місця події??? Згоден що він не повинен був їхати за кермом свого авто (напевно мав їхати з драйвером) але тепер, якщо звільнять, взагалі хрін хто наступний раз приїде... ібітесь як хочете називатиметься....
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Людина мала викликати таксі, чи попросити кого підвезти, а не бухим за кермо сідати.
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более того (за одно то что сел за руль - уже козлина)... но пьяным пхаться что-то оформлять??? конец света...незаменимый чувак! хорошо что не лекарь, а тоб полечил...
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Пьянство, воровство, взяточничество, матершизм, - страна больна.
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Нихрена не понятно!
1. Для проверки указанного сообщения на место аварии был направлен наряд сектора реагирования патрульной полиции.
2. на место аварии для оформления ДТП на собственном автомобиле и в гражданской одежде прибыл следователь с явными признаками алкогольного опьянения.
3. Для установления всех обстоятельств правонарушения на место происшествия выехали сотрудники инспекции по личному составу

Кто когда и куда?
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Уже отмазывают типа не на работе был.
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