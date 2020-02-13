 Наша позиція - особливий статус для Донбасу не вписувати в Конституцію, - "слуга народу" Корнієнко

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив глава партії Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.
"Наша позиція і позиція президента Володимира Зеленського - особливий статус у Конституцію не вписувати. І обидва проєкти закону (першого варіанту і доопрацьованого, а пізніше відкликаного про внесення змін до Конституції щодо децентралізації. - Ред.) були без будь-якого "особливого статусу" , - зазначив він.
Відповідаючи на запитання, як просувається робота над текстом нового законопроєкту "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", він нагадав, що Верховна Рада продовжила дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО" до 31 грудня 2020 року включно .
"Чекаємо зовнішньополітичного сигналу від президента", - сказав Корнієнко.
Нагадаємо, 12 грудня Рада продовжила дію закону про особливий статус Донбасу на рік.
Насправді у вас на старті запис в Конституцію, що особливий статус надає постанова Верховної Ради.
в противном случае вам будет пиЗЕдец
...
К https://bitter-onion.livejournal.com/2987336.html
Государственные мужи, то есть политики, в любой стране знают, что реакцию своего народа на любое важное решение надо просчитывать заранее. А еще лучше выяснить, переформатировать и подготовить! Чем более пассивное общество, тем легче это делать. Чем более активное, тем труднее.
Украинское общество, засыпанное агрессивными спорами о фейках и не фейках, отвлечь от старых споров трудно. Для этого пробный шар, то есть причину для нового спора, который проявит и предскажет будущую реакцию, надо готовить тщательнее и вбрасывать рукой, у которой есть лицо - то есть более или менее заметным политиком. При этом надо выбирать такого политика, которому и верят, и не верят. В данном случае, верят из-за занимаемой должности, а не верят из-за невнятности личных качеств и мнений.
Давид Арахамия, избранный в данном случае, как вбрасыватель темы спора, ни разу не замечен в создании своих собственных политических смыслов и идей, а известен только как ретранслятор. Но он - глава фракции «Слуга народа» в украинском парламенте. И в Давосе он сказал, что Украине не стоит спешить с евроинтеграцией, повторив уже подзабытую мысль Виктора Януковича.
Короче говоря, это человек, для которого торможение процесса евроинтеграции и ускорение процесса подачи воды в оккупированный Крым являются звеньями одной цепи и действиями, направленными на достижение одной цели - продвижение Украины к состоянию полного «покоя и гармонии».
Картинка получается довольно забавная: у вас украли машину, а потом воры на вашей машине подъезжают к вашему дому и требуют у вас деньги на бензин. Машина-то юридически ваша.
Усиление роли переговорщиков с Россией, глава которых стал главой Офиса президента, позволяет предположить, что во время многочисленных встреч с российской стороной вопрос воды для Крыма поднимался Россией неоднократно. Именно поэтому это вопрос и был сейчас переброшен украинскому обществу. Россия так же уверена, что сможет договориться с Украиной по воде, как Владимир Зеленский был уверен, что сможет договориться с тезкой Путиным по миру на Донбассе. Если Россия договорится, то сэкономит огромное количество денег, которые можно пустить на дальнейшую военную и политическую работу по возвращению Украины в свое лоно.
Какие деньги сэкономит, спросите вы? Да те деньги, которые нужны, чтобы провести по дну Азовского моря мощный водопровод для доставки в Крым воды из Дона. Уверен, что планы такого водопровода уже есть, но себестоимость его пугает российское руководство. На фоне недостроенного Nordstream-2 начинать строительство водяного Nordstream-3 приведет не только к материальным потерям, но и к репутационным внутри самой России. Хотя, конечно, наличие «Крымского моста» само подсказывает, что провести такой подводный водопровод можно прямо под мостом. И тогда не надо будет создавать отдельные водопроводно-охранные войска на случай диверсий и саботажа.
Вопрос воды в Крыму - это вопрос десятков миллиардов долларов с одной стороны и вопрос легализации аннексии Крыма с другой. При подаче воды с материковой Украины в Крым партнеры Украины, которых суверенитет Украины беспокоит, похоже, больше, чем украинское руководство, зададутся вопросом: а стоит ли продолжать бойкот аннексированного Крыма? Стоит ли и дальше подсчитывать не полученную выгоду из-за этого бойкота?
И тогда, вздохнув с облегчением, в Крым вернутся Visa, Mastercard и прочие платежные системы. Сбербанк России наконец-то откроет там свои отделения, а иностранные государства возьмут в аренду отжатую недвижимость для своих консульств и торговых представительств. И снова воцарится покой и гармония. Только не на материковой Украине, а в аннексированном Крыму.
Украина в последний год перешла от системы политических династий к системе одноразовых политиков. Даже президент Владимир Зеленский пообещал быть «одноразовым» и второй раз не баллотироваться. В системе одноразовых политиков лица и фамилии не играют никакой роли. Ими играют на шахматной доске. Им сообщают следующий ход, и если ход оказался не удачным, то виновата та пешка, которая этот ход совершила. Она и платит, оказываясь при необходимости за пределами доски.
Теоретически через такую политическую систему скоростного «социально-политического лифта», который выносит вверх, а потом также быстро может унести вниз, может пройти столько же людей, сколько прошло через АТО/ООС. Правда, лифт может быстро износиться и оборваться.Я не удивлюсь, если в ближайшее время на закрытом заседании фракции «Слуга народа» вопрос воды для Крыма будет обсуждаться уже серьезнее, и с анализом реакции общества на нынешний вброс. С анализом реакции и с предложениями по переформатированию этой реакции под приемлемую с помощью фейков, полуфейков и telegram-каналов.
Не забывайте, что сейчас у власти представители креативной индустрии! Это, конечно, не означает, что надо запастись попкорном. Вы же не будете спокойно жевать попкорн, наблюдая пожар в собственном доме?
krymr.com petrimazepa.com
Російська Федерація готова розглянути можливість комерційних поставок води з материкової України на окупований Крим, але не обмінювати на поступки по Донбасу.
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.
Зокрема, Пєсков прокоментував заяву голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про готовність відновити постачання води до Криму в обмін на поступки по Донбасу.
"Крим не може бути об'єктом будь-яких розмінів ... Якщо є якісь пропозиції щодо додаткового водопостачання - на комерційній чи іншій основі - вони можуть бути розглянуті", - додав він.
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Оказывается, "наших" никто про воду в Крым и не просил... Это их личная инициатива...
они дишлацкие торгаши вплоть до торговли суверенитетом.
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Когда отдадут враги Донбасс: Сразу будем считать всех простыми украинскими гражданами, как будто ничего и небыло? Бюджет будем делить "по-честному" или "по-братски"?
А кто-то считает "особый статус" как полные преференции, офшорная зона ...
Вот это и вписывайте.
слова об особых статусах каких либо территорий кроме Севаса и Киева.......
https://www.youtube.com/watch?v=54bTUKaVqLs
всё течёт всё изменяется........ на сегодня актуальнее - вова ***** !!!!!! или даже вовЫ..........
сказали бы его родственники? Они бы сказали что нужно сделать всё чтобы
не было войны. Ведь гибнут украинцы. Скоро продадут землю, заводы, и эти
все смертельные факторы убъют украинскую нацию. И в уничтожение Украины
вносят свой вклад такие лю ди как Корниенко. Они сейчас представляют самую
большую опасность для Украины.
Дивно тільки, чому у темі про котиків реєстрових петріотів відписується в рази більше, ніж у темі про зраду найоднотуровішої перемоги миру...