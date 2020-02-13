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 Політика України
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Все про:держбюджет (321) Зеленський (4494) охорона (206) УДО (47) Оман (36)

 Забезпечення охорони Зеленського в Омані коштувало бюджету 74,3 тис. грн, - УДО. ДОКУМЕНТ

Згідно з українським законодавством, військовослужбовці Управління державної охорони постійно гарантують безпеку глави держави, відповідно, проїзд відряджених із президентом Володимиром Зеленським співробітників УДО в Оман коштував держбюджету 59,5 тис. грн, добові становили 14,8 тис. грн, повідомили у відомстві.

Про це йдеться у відповіді УДО на запит народного депутата з фракції "Європейська Солідарність" Олексія Гончаренка, яку він опублікував у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

В УДО акцентували, що, згідно із законодавством, охорона президента здійснюється безперервно.

"Сума витрачених коштів на відрядження військовослужбовців УДО України в Султанат Оман становить: 74 319,9 грн, з них добові - 14 820,9 грн, проїзд - 59 499 грн", - йдеться у відповіді УДО.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський не мав непублічних зустрічей в Омані, - Єрмак. ВIДЕО

Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом із родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.

Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".

Забезпечення охорони Зеленського в Омані коштувало бюджету 74,3 тис. грн, - УДО 01
Забезпечення охорони Зеленського в Омані коштувало бюджету 74,3 тис. грн, - УДО 02
Забезпечення охорони Зеленського в Омані коштувало бюджету 74,3 тис. грн, - УДО 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175445
 
 
 Топ коментарі
 
Не дешево нам оманский осел обходится...можно даже сказать...что дорого...
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Слуга народа 😂😂😂﻿
Только породистый лох мог повестись на это.
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а шлепки теща за свои покупала?наверняка же офисные...
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Слуга народа 😂😂😂﻿
Только породистый лох мог повестись на это.
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Не дешево нам оманский осел обходится...можно даже сказать...что дорого...
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по сравнению с мальдивским хряком считай задармо)
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Бюджет Польщі, в 2,5 більший за наш. А витрати на президентів майже однакові. У Янелоха Оманського трохи більше. "Витрати на утримання Офісу президента і діяльність голови держави за п'ять місяців каденції шостого президента України Володимира Зеленського склали 353 мільйони гривень, що на 27 млн ​​більше, ніж утримання Адміністрації президента при п'ятому очільнику держави Петра Порошенка". Хряк кажете? То хто ж зараз ненажерливий хряк? https://www.depo.ua/ukr/politics/zelenskiy-rozderibaniv-bilshe-koshtiv-na-utrimannya-svogo-ofisu-nizh-poroshenko-na-administratsiyu-prezidenta-201912211084399
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У хряка досі держохорона, чи воно відмовилось?
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слухайте, от нехай в порошенка й досі держохорона.
але ж хіба вас не зачіпає те, що вам (як і всім нам) сцяли в очі розповідаючі про відпочинок зеленського за власний рахунок, потім про те, що це був офіційний візит, а потім вирішили, що народу взагалі краще про це нічого не розповідати бо "люди не готові"?
й це сцання не закінчується ані на хвилину.
хіба що вам до вподоби урінотерапія.
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Наша держава сцить в очі людям з 91 року і буде це робити далі. Такий тут нарід.
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А у тебя зебила есть данные о том сколько было потрачено из бюджета Украины на отдых Порошенко на Мальдивах? Или ты просто так пукнул в лужу...для проформы?
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Забезпечення охорони Зеленського в Омані коштувало бюджету 74,3 тис. грн, - УДО - Цензор.НЕТ 8074
Фонды Марины и Петра Порошенко получат 1,7 млрд гривен из госбюджета в 2019 году

вiд зебiла чую!
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Ці гроші були витрачені виключно на Україну!! По другому Питро Олексійович не може!!
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а шлепки теща за свои покупала?наверняка же офисные...
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Тама очччень апасные веррблюды и их *********...
😎
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Нехай компенсовує витрати з власної кишені.
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Ясен хер... своим ходом добирались, в хлеву жили, сеном питались... мой недельный тур в дубайский отель в апреле обошелся в 48К на двоих, включая В&В, проживание, перелет...на 2 персоны... а тут кодло бритоголовых дуболомов Урфина Джюсенского на 10 дней - 74К... а ведь действительно нелох... так облапошить свои 73% откровенных идиотов...
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Це вони для зебілів викинули лише витрати на УДО, найнижчі з усіх. А за готель? А за чартер? Невже все було, як Ви оце описали? 😞
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74 тысячи ? да ладно . это табун охранников в неделю столько обходится ? я же не думаю что с ним один или два поехали . да у нас охраники в школах дешевле стоят Забезпечення охорони Зеленського в Омані коштувало бюджету 74,3 тис. грн, - УДО - Цензор.НЕТ 9064

ПыСы и вообще в сериале про Голобородьку телохранитель один был
Забезпечення охорони Зеленського в Омані коштувало бюджету 74,3 тис. грн, - УДО - Цензор.НЕТ 9515
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Задним числом отчитались. Господа не все же лохи как ваши 43% для них это да отчёт и чистая правда. А в реалии очередная ложь. Но меня лично это радует позортесь дальше скоро до серых мышей дойдёте хотя вы уже там но пока при должности.
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пля.
Сколько миллиардов долларов стоит продажа интересов Украины?
Измеряется ли деньгами предательство?
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Какой-то Лох-зеленый. Забезпечення охорони Зеленського в Омані коштувало бюджету 74,3 тис. грн, - УДО - Цензор.НЕТ 6059
Мальдивы обходились гораздо дороже.
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Честно говоря, копейки. Даже на билет 1 охранника туда-назад не хватит.
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Это чушь. Сколько обошелся и еще обойдется зеленский Украине. Вот в чем вопрос.
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..какой дешОвый у зебилов президент?!
"Какой хороший цемент. Не отмывается совсем.." https://www.youtube.com/watch?v=pwgnwmoi8DU
..а если серьёзно, то эта цидулка рассчитана на непуганый лохторат Вошьдя, который досі верит в Деда Мороза, халяву и Голобородьку на лисапеде
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Нарешті! Мені було дуже цікаво, скільки бюджетних грошей сцикло витрачає на охорону. Доречі, в Оман охорона вилетіла на добу раніше, шоб забеспечити достойну безпеку для Вофки, Лєнки та тещі.
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на фоне премии андруше кобельову не смотрится сумма...
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