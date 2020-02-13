 Забезпечення охорони Зеленського в Омані коштувало бюджету 74,3 тис. грн, - УДО. ДОКУМЕНТ

Про це йдеться у відповіді УДО на запит народного депутата з фракції "Європейська Солідарність" Олексія Гончаренка, яку він опублікував у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

В УДО акцентували, що, згідно із законодавством, охорона президента здійснюється безперервно.

"Сума витрачених коштів на відрядження військовослужбовців УДО України в Султанат Оман становить: 74 319,9 грн, з них добові - 14 820,9 грн, проїзд - 59 499 грн", - йдеться у відповіді УДО.

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Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом із родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.

Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".





