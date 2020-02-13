 Забезпечення охорони Зеленського в Омані коштувало бюджету 74,3 тис. грн, - УДО. ДОКУМЕНТ

Про це йдеться у відповіді УДО на запит народного депутата з фракції "Європейська Солідарність" Олексія Гончаренка, яку він опублікував у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
В УДО акцентували, що, згідно із законодавством, охорона президента здійснюється безперервно.
"Сума витрачених коштів на відрядження військовослужбовців УДО України в Султанат Оман становить: 74 319,9 грн, з них добові - 14 820,9 грн, проїзд - 59 499 грн", - йдеться у відповіді УДО.
Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом із родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.
Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".
Только породистый лох мог повестись на это.
але ж хіба вас не зачіпає те, що вам (як і всім нам) сцяли в очі розповідаючі про відпочинок зеленського за власний рахунок, потім про те, що це був офіційний візит, а потім вирішили, що народу взагалі краще про це нічого не розповідати бо "люди не готові"?
й це сцання не закінчується ані на хвилину.
хіба що вам до вподоби урінотерапія.
Фонды Марины и Петра Порошенко получат 1,7 млрд гривен из госбюджета в 2019 году
вiд зебiла чую!
😎
ПыСы и вообще в сериале про Голобородьку телохранитель один был
Сколько миллиардов долларов стоит продажа интересов Украины?
Измеряется ли деньгами предательство?
Мальдивы обходились гораздо дороже.
"Какой хороший цемент. Не отмывается совсем.." https://www.youtube.com/watch?v=pwgnwmoi8DU
..а если серьёзно, то эта цидулка рассчитана на непуганый лохторат Вошьдя, который досі верит в Деда Мороза, халяву и Голобородьку на лисапеде