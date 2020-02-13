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 Політика України, Суспільство
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Все про:Кабмін (3679) електронна система (57) Дмитро Дубілет (95) електронні послуги (13)

 До сервісу перевірки квитанцій в електронній формі підключили основні держоргани, - Дубілет

Українцям більше не потрібно буде гаяти час на те, щоб принести в держоргани банківські квитанції про сплату.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

"Ми підключили до сервісу check.gov.ua всі основні державні органи:
- Сервісні центри МВС (водійські посвідчення, довідка про несудимість тощо).
- Міграційна служба (паспорти, закордонні паспорти тощо).
- РАЦСи (усі послуги з народження, шлюбу тощо).
- ЦНАПи (послуги Міграційної служби та РАЦСів).
- Послуги в Обласних державних адміністраціях (ліцензії, витяги тощо).", - йдеться в повідомленні.

За його словами, українцям більше не потрібно буде гаяти час на те, щоб принести в держоргани банківські квитанції про сплату.

"Можна просто сплачувати послуги через інтернет-банк або мобільний банківський додаток (можна прямо на місці) та дати номер квитанції працівнику державної установи.
Окрім часу, для українців це буде заощадження і грошей. Бо часто саме через вимогу паперових квитанцій люди вимушені сплачувати послуги через "місцеві" банки з гігантськими комісіями", - пояснив Дубілет.

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Працівники цих державних установ отримали службові інструкції.

"Але якщо раптом хтось зі списку вище все одно вимагає квитанцію в паперовій формі, телефонуйте нам на гарячу лінію 1545, будемо додатково роз'яснювати", - додав Дубілет.

До сервісу перевірки квитанцій в електронній формі підключили основні держоргани, - Дубілет 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175442
 
 
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Зебилет, что же ты творишь, мне на Новой Почте не дали накладную на посылку. Сказали иди так забирай под честное слово. Уже и эти бумагу экономят К сервису проверки квитанций в электронной форме подключили основные госорганы, - Дубилет - Цензор.НЕТ 8671
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Щось у Діми-Електроніка не складається. Вчора Кабмін інформував про ліквідацію сервіс-центрів МВС, а сьогодні Діма підключає їх до сервісу check.gov.ua.
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от і я КАЖУ- мотя займайся оптімізацію папірців і не пхайся зі своїми дуркуватими ідеями до ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ... Для тебе=шлємазла ПЕРЕПИСИ це занадто складно.. До сервісу перевірки квитанцій в електронній формі підключили основні держоргани, - Дубілет - Цензор.НЕТ 6356
пс... а вуха у нього= креативні...
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