 До сервісу перевірки квитанцій в електронній формі підключили основні держоргани, - Дубілет

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

"Ми підключили до сервісу check.gov.ua всі основні державні органи:

- Сервісні центри МВС (водійські посвідчення, довідка про несудимість тощо).

- Міграційна служба (паспорти, закордонні паспорти тощо).

- РАЦСи (усі послуги з народження, шлюбу тощо).

- ЦНАПи (послуги Міграційної служби та РАЦСів).

- Послуги в Обласних державних адміністраціях (ліцензії, витяги тощо).", - йдеться в повідомленні.

За його словами, українцям більше не потрібно буде гаяти час на те, щоб принести в держоргани банківські квитанції про сплату.

"Можна просто сплачувати послуги через інтернет-банк або мобільний банківський додаток (можна прямо на місці) та дати номер квитанції працівнику державної установи.

Окрім часу, для українців це буде заощадження і грошей. Бо часто саме через вимогу паперових квитанцій люди вимушені сплачувати послуги через "місцеві" банки з гігантськими комісіями", - пояснив Дубілет.

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Працівники цих державних установ отримали службові інструкції.

"Але якщо раптом хтось зі списку вище все одно вимагає квитанцію в паперовій формі, телефонуйте нам на гарячу лінію 1545, будемо додатково роз'яснювати", - додав Дубілет.