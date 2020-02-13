 Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї перевищила 1,3 тис. осіб, інфіковано - 48,2 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє Комітет з охорони здоров'я провінції Хубей.
"Таким чином, загальна кількість підтверджених випадків зараження в провінції сягнула 48 206. Станом на середу в провінції загинули 1310 осіб", - пише Xinhua.
Від початку спалаху захворювання із лікарень було виписано 3441 пацієнта.
"Серед 33 693 госпіталізованих 5647 досі перебувають у важкому стані, ще 1437 - у критичному", - йдеться у матеріалі.
Xinhua пояснює, що різке зростання кількості хворих частково пояснюється зміною методів підрахунку, адже тепер у загальній статистиці враховуються так звані "клінічно діагностовані" випадки.
"Клінічно діагностовані випадки - унікальні для статистики з Хубею. Їх урахування спровокувало зростання кількості нових підтверджених випадків", - наголошує агентство.
Клінічно підтвердженими вважаються всі вірогідні випадки зараження на новий коронавірус, до яких було зроблено пов’язану із пневмонією комп’ютерну томографію.
Як повідомлялося, станом на 12 лютого загальна кількість померлих унаслідок зараження новим коронавірусом у материковому Китаї вже сягнула 1113 осіб. За межами Китаю зафіксовано два летальні випадки.
умерло 1369
вылечено 6060
Цензор! - держите официальный сайт...
Coronavirus 2020-nCoV
тем более доверять китайским коммунистам так себе идея....
мне лень...
мы же подписчики и клиенты...
платим налоги так сказать за рекламу на Цензоре...
наши пожелания должны выполняться...
не надо лицемерить...
почитайте про китайские концлагеря и их жестокость...
мой товарищ был свидетелем в Шанхае, когда автобус переехал женщину и никто даже не подошел к ней оттащить ее с дороги еще живую...
ВОЗ разъяснил уже...
Другое дело что крематории в Китае не справляются с сжиганием трупов....- так что реальное кол-во инфицированных именно от Короно-вируса никто не знает...
Так званий ;свиний грип;. Легені вигорають за лічені години. І це ще статистика неповна. У нашій лікарні двоє за тиждень померло.
Але, гараж, похоже это на коронавирус ? 200 человек проскочило в Украину из Китая бесконтрольно, и сейчас где - то шастают. Доктор Комаровский, смерти людей, которые по вашим советам не одевают маски, потому что маски носит только больной - будут на вашей совести. Ваше имя проклянут. Все чихают , кашляют и маски стесняются одеть, чтобы не подумали, что он болен. То, что вы своим дурным языком, которым вертите, как помелом, ни за что не отвечая -намололи - это преступление. И двое умерших вышеупомянутых - тоже на вашей совести. Защита от любого гриппа , не только, короновируса, примерно одинакова. Вы внушили людям, что лучшая защита - это никакой защиты, потому что от него ничего не помогает.
Это как верить Партии - дидыуничтожиле1000000муссолинскихтанков!!!111
Походу там реально на порядок(в 10 раз) хуже.
Антиколорадос неплохо освещает, опуская Си Цзиньтао, или как там этот Ымператоръ называется.
Ептель, если докажут шо китайцы создали вирус и обосрались, то оставшиеся 50000 граждан Украины неплохо отсудят у ляопиньцев, или как там их партия именуется.... кхи-кхи.... о б*же, помогитзщцоуфзпщок4зщопщукзмь ав ваяуфыпр5
Это как участковый при краже в селе, вызывает 5 раз сидевшего Васю и слушает нудную проповедь шо Вася в том мо.мент был вообще во Франции, круасаны ел. А потом васюю садят в шестой раз. Так и тут. Че не ясно вам?
Ага, это когда уже не получается утаивать реальные цифры, которые в 5-6 раз выше официальных...
Комуняки всегда брехали.
Кстати - рынок то снесли, вместо направить продукцию для исследований. Как всегда делают в таких случаях.