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Все про:вірус (246) Китай (405) смерть (3827) COVID-19 (8)

 Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї перевищила 1,3 тис. осіб, інфіковано - 48,2 тис.

У середу кількість хворих на новий коронавірус у Китаї зросла на 14 840 осіб, а загиблих - на 242 особи, що є найбільшим добовим зростанням дотепер.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє Комітет з охорони здоров'я провінції Хубей.

"Таким чином, загальна кількість підтверджених випадків зараження в провінції сягнула 48 206. Станом на середу в провінції загинули 1310 осіб", - пише Xinhua.

Від початку спалаху захворювання із лікарень було виписано 3441 пацієнта.

"Серед 33 693 госпіталізованих 5647 досі перебувають у важкому стані, ще 1437 - у критичному", - йдеться у матеріалі.

Xinhua пояснює, що різке зростання кількості хворих частково пояснюється зміною методів підрахунку, адже тепер у загальній статистиці враховуються так звані "клінічно діагностовані" випадки.

Також читайте: Кількість заражених коронавірусом COVID-19 на круїзному лайнері в Японії зросла до 218 осіб

"Клінічно діагностовані випадки - унікальні для статистики з Хубею. Їх урахування спровокувало зростання кількості нових підтверджених випадків", - наголошує агентство.

Клінічно підтвердженими вважаються всі вірогідні випадки зараження на новий коронавірус, до яких було зроблено пов’язану із пневмонією комп’ютерну томографію.

Як повідомлялося, станом на 12 лютого загальна кількість померлих унаслідок зараження новим коронавірусом у материковому Китаї вже сягнула 1113 осіб. За межами Китаю зафіксовано два летальні випадки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175437
 
 
 Топ коментарі
 
Если кончились маски, то выход есть всегда:
Число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае превысило 1,3 тыс. человек, инфицированы - 48,2 тыс. - Цензор.НЕТ 5263

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не, седой и старый, значит за пороха
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Ksenia VB - а нам что важно - Китай только или вся планета?

тем более доверять китайским коммунистам так себе идея....
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Доктор Коморовский сводку для Цензора готовил, с устаревшими данными.
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Так скоро можуть з'явитись жарти і про тампони в ніс...
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Порохоботов-идиотов можно распознать и без селфи,по тупым высерам и картинкам на цензоре
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инфицировано 60331 чел
умерло 1369
вылечено 6060
Цензор! - держите официальный сайт...
Coronavirus 2020-nCoV
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Ksenia VB - а нам что важно - Китай только или вся планета?

тем более доверять китайским коммунистам так себе идея....
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вони беруть офіційну статистику китайців.
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напишите на Совете Форумчан - пускай статистику по всему шарику дают... Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї перевищила 1,3 тис. осіб, інфіковано - 48,2 тис. - Цензор.НЕТ 5459
мне лень...
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Ksenia VB - неа..., мы лучше знаем...

мы же подписчики и клиенты...
платим налоги так сказать за рекламу на Цензоре... Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї перевищила 1,3 тис. осіб, інфіковано - 48,2 тис. - Цензор.НЕТ 1574
наши пожелания должны выполняться...
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Ksenia VB - а что.., мы должны заранее включать траурную музыку..?

не надо лицемерить...
почитайте про китайские концлагеря и их жестокость...
мой товарищ был свидетелем в Шанхае, когда автобус переехал женщину и никто даже не подошел к ней оттащить ее с дороги еще живую...
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Там "запоздалые" данные, тут быстрее обновляют информацию https://ncov.dxy.cn/ncovh5/view/pneumonia
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но вылечено - ЧЕМ? если высрали(Рашка не в счет, там кокаина как раз подвезли) шо 1.5 года надо шоб была вакцина то
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Так и вакцина лечить не будет, мухи(вакцина) отдельно котлеты(лечение) отдельно. А лечат как и SARS. Некоторые страны лечат эксперементально: Lopinavir и Ritonavir, а также Oseltamivir
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Борис Козлов 6516a265 - многие выздоравливают без вакцины, только на поддерживающем лечении...

ВОЗ разъяснил уже...
Другое дело что крематории в Китае не справляются с сжиганием трупов....- так что реальное кол-во инфицированных именно от Короно-вируса никто не знает...
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ВОЗ..... воз обосрался высрав шо - "все хорошо прекрасная маркиза, просто немного плохо", а теперь ищет пути для того чтобы воза этого не разогнали к собакам.
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На соседней ветке комменты :
Так званий ;свиний грип;. Легені вигорають за лічені години. І це ще статистика неповна. У нашій лікарні двоє за тиждень померло.
Але, гараж, похоже это на коронавирус ? 200 человек проскочило в Украину из Китая бесконтрольно, и сейчас где - то шастают. Доктор Комаровский, смерти людей, которые по вашим советам не одевают маски, потому что маски носит только больной - будут на вашей совести. Ваше имя проклянут. Все чихают , кашляют и маски стесняются одеть, чтобы не подумали, что он болен. То, что вы своим дурным языком, которым вертите, как помелом, ни за что не отвечая -намололи - это преступление. И двое умерших вышеупомянутых - тоже на вашей совести. Защита от любого гриппа , не только, короновируса, примерно одинакова. Вы внушили людям, что лучшая защита - это никакой защиты, потому что от него ничего не помогает.
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об этом сообщает Комитет по здравоохранению провинции Хубэй. Источник: https://censor.net.ua/n3175437\\\\\\\\\\\

Это как верить Партии - дидыуничтожиле1000000муссолинскихтанков!!!111

Походу там реально на порядок(в 10 раз) хуже.
Антиколорадос неплохо освещает, опуская Си Цзиньтао, или как там этот Ымператоръ называется.
Ептель, если докажут шо китайцы создали вирус и обосрались, то оставшиеся 50000 граждан Украины неплохо отсудят у ляопиньцев, или как там их партия именуется.... кхи-кхи.... о б*же, помогитзщцоуфзпщок4зщопщукзмь ав ваяуфыпр5
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истеричка ,успокойся. за пределами Китая на вчерашний день 393 случая, 1 летальный исход. или все-таки думаешь,что это биологическое оружие ориентированное на "разрез ушей"?
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Знаешь, надо смотреть как в пред. столетии: случилось что-то плохое? = вызывай послов коммунистов и выслушай от них "этонемы".
Это как участковый при краже в селе, вызывает 5 раз сидевшего Васю и слушает нудную проповедь шо Вася в том мо.мент был вообще во Франции, круасаны ел. А потом васюю садят в шестой раз. Так и тут. Че не ясно вам?
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Якщо у найближчч три місяца не загасять цю холеру то триндець буде у світ. єкономіці та бізнесі , так кажуть фахівці...
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Украине ничего не будет) у нас премьер министр нищеброд, участвовавший в масовке на интере:
Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї перевищила 1,3 тис. осіб, інфіковано - 48,2 тис. - Цензор.НЕТ 9357
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Так вот где ковались управленческие кадры СН. В массовках на Интере .
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Это на утро. Вечером цифра увеличится. Завтра утром мы вообще окуеем.
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І це тільки "офіційна" статистика. А що там насправді відбувається - не знає ніхто.
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Новая технология подсчёта говорят китайцы.
Ага, это когда уже не получается утаивать реальные цифры, которые в 5-6 раз выше официальных...
Комуняки всегда брехали.
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там реально торба - Антиколорадос читает их паблики, грит шо кошмар. люди уже готовы красножопых вообще разорвать. странно шо интернет не перекрыли.
Кстати - рынок то снесли, вместо направить продукцию для исследований. Как всегда делают в таких случаях.
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Подавляющее большинство выздоравливает. А вот если б была 100-99% смертность и никаких вакцин, плюс высокая летучность то тогда конечно жопа.
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В стране где занычкарили деньги на чрезвычайные ситуации вроде смертоносной эпидемии и других катаклизмов, и теперь сидят , как мыши под веником и ничего не предпринимают -- картина будет именно такой :
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Переломный момент наступает ,власти страны наконец поймут что им нужнее ,они с зарплатами в сотни тысяч ,Коболев и Ветренко в миллион ,или медсестра с зарплатой в 6- 7 тысяч Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї перевищила 1,3 тис. осіб, інфіковано - 48,2 тис. - Цензор.НЕТ 7657
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