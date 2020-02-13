 П'ята річниця Мінських угод: РФ запросила на 18 лютого засідання Радбезу ООН

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник постпреда РФ при ООН Дмитро Полянський.
"У зв'язку з п'ятою річницею Комплексу заходів з реалізації Мінських угод, яка відзначається сьогодні, 12 лютого, а також у зв'язку з п'ятою річницею ухвалення резолюції РБ ООН 2202 (17 лютого) Росія запросила проведення брифінгу Ради Безпеки", - сказав він.
За словами Полянського, захід може бути призначений на другу половину дня 18 лютого.
Він уточнив, що Росія запросила проведення відкритого засідання за участю представника Секретаріату ООН, від якого очікують інформації щодо прогресу реалізації комплексу заходів.
Резолюцію РБ ООН 2202 було ухвалено в 2015 році консенсусом, вона затвердила "Комплекс заходів щодо виконання Мінських угод". Резолюція зробила комплекс заходів частиною міжнародного права - обов'язковим до виконання документом.
не бояться, тварі.
НІ, НЕ БУЛО
а зараз таке відчуття, наче рашка збирає високих представників, щоб клюнути нас в недостатньо мирну позицію.
а де наш міністр пристайко ? все мовчать, лише арахамія сказав, що погодиться дати воду в Крим, тобто підписати офіційний документ між Україною і суб'єктом рашки.
Про бажання зе переглянути мінські домовленності.
Может это хитрый план?
Але у вас, зебілів свої методички.
рашка просто намагається стати чинником миру в регіоні.
Та хоча би так захищати - як оце Петро Порошенко, в статті для УП "Найжахливіша ніч у моєму житті". Де він говорить:
"Дорогу до Мінська жоден навігатор через Краматорськ не покаже. Але я не міг не заїхати на Донбас (після обстрілу Краматорська з жертвами, перед самими мінськими переговорами). І у Мінську трагічна історія краматорчан була для мене як відкрита рана, як оголений нерв. … 64 поранених, 17 загиблих...
У душі Путіна, судячи з його поведінки, краматорська трагедія не зачепила жодної струни. Згодом, Франсуа Олланд напише, як «багато разів Порошенко та Путін підвищували голос один на одного». Так, то була одна із найжахливіших ночей у моєму житті. Однак, вирішальна для того, щоб стриножити агресора.
Ключовим завданням Мінська-2 для нас було зупинити наступ російських регулярних військ, запобігти оточенню наших воїнів, зберегти життя тисяч людей, військових та цивільних.
Ми не прийняли жодних ультиматумів і завдяки підтримці наших німецьких та французьких партнерів домоглися рішення про припинення вогню без попередніх умов. Путін, нагадаю, наполягав, що в умовах нібито повного, за його даними, оточення близько восьми тисяч українських бійців саме він має диктувати ці умови: підняти білий прапор, залишити техніку і здатися в полон.
Ми чітко заявили, що оточення немає, а наші зброю не складуть. Але для того, щоби переконати в цьому усіх учасників зустрічі, на деякий час українська делегація перемістилася в окреме приміщення. Звідти, через лінію закритого зв'язку, ми комунікували з Генеральним штабом.
Врешті-решт отримали чітке повідомлення, що наші тримають оборону по лінії, визначеній у Мінську 19 вересня 2014 року, і оточення не допустять.
Так героїзм військових посилив позиції дипломатів на переговорах - подібне за п'ять років траплялося не раз.
Врешті-решт cпільна жорстка позиція України, Німеччини та Франції призвела до того, що Москва погодилася-таки на припинення вогню з 15 лютого.
Тоді "четвірка" працювала в чіткому форматі "три і один", в якому Путін не зміг знайти жодної шпаринки, і ніхто не був слабкою ланкою.
Було врешті-решт узгоджено спільну декларацію "нормандської четвірки", вагомою позицією якої стало підтвердження "повної поваги суверенітету і територіальної цілісності України…" А підпис Путіна під документом означав не що інше, як юридичине підтвердження очевидного факту: Росія - сторона конфлікту.
Показова деталь. Путіну вистачило якихось десяти хвилин, щоб приструнити своїх маріонеток, які раптом почали робити вигляд, ніби не згодні з уже узгодженим лідерами четвірки проєктом.
І Олланд, і Меркель мали змогу переконатися, наскільки ж короткий ланцюг, на якому сидять формальні керівники цих псевдореспублік, кому служать і чиї команди виконують бойовики.
Головне, що дали Україні Мінські угоди, - це дорогоцінний час. Час для системної розбудови армії. Час для того, щоб зосередитися на подоланні соціальної кризи, спричиненої війною і перекриттям доступу українських товарів на російський ринок.
Час для того, щоб зміцнити міжнародну коаліцію на підтримку України. Час, щоб обладнати і утримувати в робочому стані санкційний механізм проти Росії.
Ставлення Москви до Мінських домовленостей стало чи не єдиним критерієм для їхньої пролонгації. І, оскільки Кремль жодного прогресу так і не продемонстрував, за ці роки санкції продовжували близько десяти разів - з посиланням на Мінськ.
Завдяки Мінським домовленостям відбувається і процес звільнення українських заручників. Після Мінська-2015 ми з союзниками зосередилися на розробці дорожньої карти його імплементації.
Дорожня карта мала би розставити всі крапки над і, ми її практично погодили з Німеччиною та Францією. Однак Путін взяв паузу в очікуванні результатів президентських виборів в Україні.
Шкода, нова команда в українській владі відмовилися від того, щоб дотиснути Путіна... Натомість сама піддалася тиску і пристала на путінську редакцію так званої формули Штайнмаєра.
Я не поділяю оцього захвату Зеленського від зазирання в очі Путіну.
Стверджувати, ніби десь глибоко в його зіницях проглядається бажання миру - це значить обманювати українців і сприяти детоксикації Путіна в очах світової спільноти, в тому числі і наших ключових партнерів.
Спозираючи, як саме українське керівництво поступово припиняє політико-дипломатичний спротив агресору, скочуючись до політики його умиротворення, вони все менше розуміють, чому мають обстоювати український інтерес активніше за саму Україну. В цьому сенсі останні перестановки в Офісі президента і не тішать, і не зловтішають.
З одного боку, шило на мило, з іншого - поганий знак, бо очевидним є посилення партії капітуляції.
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/02/12/7240196/
Стверджувати, ніби десь глибоко в його зіницях проглядається бажання миру - це значить обманювати українців і сприяти детоксикації Путіна в очах світової спільноти, в тому числі і наших ключових партнерів.
Спозираючи, як саме українське керівництво поступово припиняє політико-дипломатичний спротив агресору, скочуючись до політики його умиротворення, вони все менше розуміють, чому мають обстоювати український інтерес активніше за саму Україну. В цьому сенсі останні перестановки в офісі президента і не тішать, і не зловтішають.
З одного боку, шило на мило, з іншого - поганий знак, бо очевидним є посилення партії капітуляції.
Вже скоро рік, як до влади прийшли затяті критики Мінських домовленостей. Як виявилося, «голуби миру» прилетіли з порожніми дзьобами, тобто без власного мирного плану. Далі більше: в Парижі Володимир Зеленський додав і свій автограф до того комплекту документів, які умовно і називаються Мінськом (може скласти мені компанію в походах на допити до ДБР, яке копає під Мінськ).
Альтернативи Мінську так і не запропонували. І знаєте чому? Тому що її нема і тепер, коли простір для маневру в України значно ширший. А в ситуації п'ятирічної давнини не було й поготів.
Ніколи не ідеалізував і не ідеалізую Мінськ. І нікому не бажав би опинитися в таких обставинах, які були в лютому 2015 року. Не маючи ресурсу здолати Росію у військовому плані, ми тоді переграли її дипломатично і тим самим врятували Україну. Завдяки мужності наших воїнів під Дебальцевим та на інших ділянках фронту.
І сьогодні Мінські угоди дають шанс формулювати жорсткі вимоги до Росії, і не випрошувати, а вимагати у неї миру. Була б тільки на те політична воля. Дорожня карта з чіткою послідовністю пунктів, повернення до добре опрацьованої нами ідеї миротворців ООН, відсутність авралу у підготовці виборів на окупованих територіях (про осінь поточного року й мови бути не може), не вмовляння, а тиск на Путіна, - все це є можливим і необхідним на основі тих домовленостей в Мінську, які були опрацьовані з вересня 2014 по лютий 2015 року.
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/02/12/7240196/
12 лютого збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню. Противник вів вогонь по нашим позиціям із забороненого Мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
ПУСТЬ МИР УВИДИТ ШО ЖТИ ГАВНЮКИ ИЗ РАШИ ТВОРЯТ В ЧУЖОЙ СТРАНЕ
они ещё радбез скликают - цуки козломорлые - хотят Украину выставить в неприглядном свете !!!
То, что бубочкина изнеженная труппа проигрывает по всем направлениям - аксиома. Миротворцы-*****ублажители *****... Они просто не умеют иначе. Им нужно смешить...
НЕТ ?
тогда не хер и лезьть в дела Украины , а то сейчас КУЧА НЕДОРАЗВИТЫХ СТРАН - обезьян типа Туркмении и сев Кореи будут ШОТО ЕВРОПЕЙСКОЙ УКРАИНЕ ДОКАЗЫВАТЬ
І Китай, і США в аналогічних випадках поступали аналогічно.
9-го марта суд в Гааге по боингу который они завалили
пытаются @ляди что то срочно придумать
крысы ванючие