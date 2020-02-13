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 Події, Суспільство
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Все про:диплом (13) Нацрада_ТРМ (246) ОДА (741) прокуратура (2066) суд (5910) Харків (1645)

 Кандидатка на посаду в Нацраді, колишня радниця ексглави ХОДА постане перед судом через підроблений диплом

Харківська місцева прокуратура № 2 направила до суду обвинувальний акт стосовно особи, яка обіймала посаду радника голови ХОДА, за фактом використання завідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

За інформацією керівника місцевої прокуратури Едуарда Новікова, встановлено, що одна з колишніх радників ексголови ХОДА під час проходження конкурсу на посаду державного службовця Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення надала конкурсній комісії диплом про здобуття вищої освіти. Проте спецперевірку жінка не пройшла, оскільки виявилося, що її диплом є підробленим, про що Національною радою повідомлено правоохоронним органам.

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11 лютого 2020 року обвинувальний акт стосовно жінки направлено до суду за вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа). Наразі зазначеній особі обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Санкція статі передбачає покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175435
 
   
 Топ коментарі
 
Диплом ФОТОГРАФА і той підроблений?
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Котуються тільки трускавецькі дипломи.
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В аднисрациях таких много. В тюрьму неучей
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Цікаво, а скільки ще таких "дипломів" є у ******** можновладців - депутатів, міністрів та їх заступників, працівників офісу президента тощо.
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как и у бубочки..в смысле то ему просто выдали по месту работы его папаньки... вот в этом весь и есть зелебобиковский электорат и они сами они даже на удовлетворительно не в состоянии учиться даже за гроши там хоть что то да в голове останется а вообще как на рынок пришли бабки отстегнули и им вынесли "Диплом Дурака"...
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"А какая разница?" У "Блазня" є диплом про вищу освіту... (Правда, з "парнокопитної академії"). Однак, з нього такий "юрист", як з гімна куля...
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В аднисрациях таких много. В тюрьму неучей
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Я больше верю в суд божий,чем наш. Хоть и атеист
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Оплатит штраф и диплом признают действительным.
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У Кловуна проверяли диплом? За скоко он его купил в подземном переходе?
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"Однако спецпроверку женщина не прошла, поскольку оказалось, что ее диплом является поддельным" - а у Гройсмана диплом на настоящем бланке, поэтому его не судят. - Заявитель посчитал, что диплом специалиста, полученный Гройсманом, мог быть подделан. Так, глава правительства получил его за период обучения с 2002 по 2003 годы. Нардеп, в свою очередь, настаивает, что законодательством об образовании, которое действовало в то время, предусматривался срок обучения не менее 5 лет. - я понял, что Гройсман в 2002-м году поступил, а в 2003-м году уже была защита диплома. За один семестр Гройсман заочно осилил пятилетнюю программу обучения.
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Котуються тільки трускавецькі дипломи.
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странно, может ЗеГниды зно попробуют пройти, для начала ?
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При Пэтрухе купила, при ЗЕ потеряла. Ха - ха -ха.
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