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 Події, Здоров'я
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Все про:грип (199) Мінздоров'я (1132) ГРВІ (97)

 За тиждень від ускладнень грипу померли вісім осіб, - МОЗ

За минулий тиждень (03.02-09.02) на ГРВІ захворіли 283 656 осіб, з них 65,6% - діти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Інтенсивний показник захворюваності становить 741,8 на 100 000 населення, що на 55,6% більше за епідемічний поріг по Україні.

Майже в усіх областях України зареєстровано епідемічну активність різної інтенсивності. Лише в Києві та Харківській області не перевищено епідпоріг.

У відомстві нагадали, що перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип не означає початок епідемії грипу. Найчастіше це типовий для зимової пори року та цілком очікуваний епідемічний підйом захворюваності. https://bit.ly/2RXBxxs

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"За тиждень зареєстровано вісім летальних випадків унаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР. З початку епідемічного сезону 26 людей померло від ускладнень грипу. Жоден померлий не був щеплений проти грипу", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що упродовж тижня проти грипу вакциновано 956 людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 236 343 особи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175433
 
 
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Так званий ;свиний грип;. Легені вигорають за лічені години. І це ще статистика неповна. У нашій лікарні двоє за тиждень померло.
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коронавирус походу, тока тест системы есть у зеленой власти в Киеве для собственных нужд...
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Так званий ;свиний грип;. Легені вигорають за лічені години. І це ще статистика неповна. У нашій лікарні двоє за тиждень померло.
Але, гараж, похоже это на коронавирус ? 200 человек проскочило в Украину из Китая бесконтрольно, и сейчас где - то шастают. Доктор Комаровский, смерти людей, которые по вашим советам не одевают маски, потому что маски носит только больной - будут на вашей совести. Ваше имя проклянут. Все чихают , кашляют и маски стесняются одеть, чтобы не подумали, что он болен. То, что вы своим дурным языком, которым вертите, как помелом, ни за что не отвечая -намололи - это преступление. И двое умерших вышеупомянутых - тоже на вашей совести. Защита от любого гриппа , не только, короновируса, примерно одинакова. Вы внушили людям, что лучшая защита - это никакой защиты, потому что от него ничего не помогает.
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кацахол, этих умерших не вылечили , но вроде как пытались, как я понял. Сколько примерно, стоило лечение ?
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"В ведомстве напомнили, что превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом не означает начало эпидемии гриппа."

ВЕРНИТЕ СУПРУН!!!
А то эти клованы договорится до того, что "летальный исход не является смертностью"...

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каплоухая вирджинская санитарка должна сидеть
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У вас на масковии все норм! І головне! Немає вірджинських санітарок!За тиждень від ускладнень грипу померли вісім осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8695
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Так "летальный" то ж от слова "летать". При чем тут смертность? Это Вам любой СН скажет.
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