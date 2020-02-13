 За тиждень від ускладнень грипу померли вісім осіб, - МОЗ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Інтенсивний показник захворюваності становить 741,8 на 100 000 населення, що на 55,6% більше за епідемічний поріг по Україні.
Майже в усіх областях України зареєстровано епідемічну активність різної інтенсивності. Лише в Києві та Харківській області не перевищено епідпоріг.
У відомстві нагадали, що перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип не означає початок епідемії грипу. Найчастіше це типовий для зимової пори року та цілком очікуваний епідемічний підйом захворюваності. https://bit.ly/2RXBxxs
"За тиждень зареєстровано вісім летальних випадків унаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР. З початку епідемічного сезону 26 людей померло від ускладнень грипу. Жоден померлий не був щеплений проти грипу", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що упродовж тижня проти грипу вакциновано 956 людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 236 343 особи.
Але, гараж, похоже это на коронавирус ? 200 человек проскочило в Украину из Китая бесконтрольно, и сейчас где - то шастают. Доктор Комаровский, смерти людей, которые по вашим советам не одевают маски, потому что маски носит только больной - будут на вашей совести. Ваше имя проклянут. Все чихают , кашляют и маски стесняются одеть, чтобы не подумали, что он болен. То, что вы своим дурным языком, которым вертите, как помелом, ни за что не отвечая -намололи - это преступление. И двое умерших вышеупомянутых - тоже на вашей совести. Защита от любого гриппа , не только, короновируса, примерно одинакова. Вы внушили людям, что лучшая защита - это никакой защиты, потому что от него ничего не помогает.
ВЕРНИТЕ СУПРУН!!!
А то эти клованы договорится до того, что "летальный исход не является смертностью"...