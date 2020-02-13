 Трамп заявив, що Пентагон може покарати підполковника українського походження Віндмана, який свідчив у справі про імпічмент

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".
Президент сказав про це, спілкуючись із журналістами після церемонії підписання закону, спрямованого на підтримку навчальних програм у галузі точних наук для ветеранів Збройних cил США.
Віндман, який негативно охарактеризував дії Дональда Трампа у своїх свідченнях на слуханнях щодо імпічменту, був звільнений з Білого дому минулого тижня.
"Ми відправили Віндмана геть у зовсім інше місце, і військові тепер можуть діяти щодо нього так, як вважатимуть за потрібне", - заявив Трамп.
Відповідаючи на запитання про те, чи пропонує президент тим самим покарати Віндмана, Трамп заявив, що рішення про дисциплінарне стягнення мають ухвалити в Пентагоні.
"Якщо ви подивитеся на те, що сталося... вони, звичайно, розглянуть таку можливість, я думаю", - зазначив Трамп.
"Я, безумовно, не був задоволений роботою, яку він проробив. Насамперед він надав неправдиву інформацію про телефонну розмову [із Зеленським]... Зміст розмови був цілком прийнятним", - заявив Трамп.
Не повідомляючи подробиці, президент додав, що в Білому домі незабаром очікуються нові відставки.
Нагадаємо, ветерана війни в Іраку, українця за походженням, головного експерта Ради нацбезпеки США з питань Україні, підполковника Александера Віндмана 7 лютого звільнили з Білого дому. Віндман давав свідчення в Палаті представників у межах імпічменту Трампа. Адвокат Девід Прессман сказав, що Віндмана "попросили піти з Білого дому за те, що він сказав правду".
А могут и наградить!
И не Трампушке это решать. Что его больше всего и бесит.
Посмотрите как за 4 года ухудшилось всё. И раша, которая была в начале 2016 года на краю краха, теперь приподнялась
......Самому Виндману, как сообщают американские СМИ, несколько раз предлагали должность министра обороны Украины и именно к нему обращались за консультациями представители киевских властей, когда им нужно было "решать проблемы в Вашингтоне". Для дипломатических и лоббистских усилий официального Киева скандальное увольнение наиболее влиятельного представителя украинской диаспоры (который родился в УССР и откровенно гордился своим этническим происхождением) станет очень серьезной проблемой. Показательно, что Дональд Трамп "пошел на принцип" и через два дня после окончания процедуры импичмента уволил не только самого Виндмана, но и его брата-близнеца Евгения Виндмана, который работал в аппарате Совета национальной безопасности.
#Кремль угодил в цугцванг: #Эрдоган вносит ясность...
а - ну да - представитель паРаша.сру
это же на ютубе...
Враг моего врага
Министерство образования США ведет расследование в отношении Гарвардского и Йельского университетов из-за того, что они не уведомили власти об иностранном финансировании в размере 6,5 миллиардов долларов, - пишет «Уолл-Стрит Джорнал», ссылаясь на документы министерства. Среди этих стран упоминаются, в частности, Китай, Саудовская Аравия Иран и Россия. В частности, министерство запросило информацию о связях с российским фондом «Сколково» и «Лабораторией Касперского».