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Все про:імпічмент (203) Пентагон (259) Трамп (2559) Віндман Александер (7)

 Трамп заявив, що Пентагон може покарати підполковника українського походження Віндмана, який свідчив у справі про імпічмент

Президент Дональд Трамп припустив, що керівництво Пентагону може розглянути застосування дисциплінарного стягнення щодо Александера Віндмана, колишнього співробітника Ради з національної безпеки США, який дав свідчення на слуханнях щодо імпічменту в Палаті представників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".

Президент сказав про це, спілкуючись із журналістами після церемонії підписання закону, спрямованого на підтримку навчальних програм у галузі точних наук для ветеранів Збройних cил США.

Віндман, який негативно охарактеризував дії Дональда Трампа у своїх свідченнях на слуханнях щодо імпічменту, був звільнений з Білого дому минулого тижня.

"Ми відправили Віндмана геть у зовсім інше місце, і військові тепер можуть діяти щодо нього так, як вважатимуть за потрібне", - заявив Трамп.

Відповідаючи на запитання про те, чи пропонує президент тим самим покарати Віндмана, Трамп заявив, що рішення про дисциплінарне стягнення мають ухвалити в Пентагоні.

Читайте: Він був дуже неслухняним, неправильно повідомляв зміст моїх "ідеальних" дзвінків, - Трамп про причини звільнення Віндмана

"Якщо ви подивитеся на те, що сталося... вони, звичайно, розглянуть таку можливість, я думаю", - зазначив Трамп.

"Я, безумовно, не був задоволений роботою, яку він проробив. Насамперед він надав неправдиву інформацію про телефонну розмову [із Зеленським]... Зміст розмови був цілком прийнятним", - заявив Трамп.

Не повідомляючи подробиці, президент додав, що в Білому домі незабаром очікуються нові відставки.

Нагадаємо, ветерана війни в Іраку, українця за походженням, головного експерта Ради нацбезпеки США з питань Україні, підполковника Александера Віндмана 7 лютого звільнили з Білого дому. Віндман давав свідчення в Палаті представників у межах імпічменту Трампа. Адвокат Девід Прессман сказав, що Віндмана "попросили піти з Білого дому за те, що він сказав правду".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175432
 
 
 Топ коментарі
 
Такие увольнения как-то больше похожи на действия мстительного самодура, чем на действия президента страны-эталона демократии и свободы прав человека. Ещё и очень похоже, что это останется на второй срок.
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А Трамп оказывается «нарцисс».........🙁
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Чубчику хочеться мести за свой позор и импичмент.
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"Пентагон может наказать подполковника украинского происхождения Виндмана" и анекдотов сочинять не надо .
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Думаю, президенту украинского происхождения Зеленскому стоит похлопотать перед Трампом, чтоб не наказывали подполковника украинского происхождения... Трамп заявил, что Пентагон может наказать подполковника украинского происхождения Виндмана, свидетельствовавшего по делу об импичменте - Цензор.НЕТ 772
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Треба уточнити-укгаінского походження!
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Чубчику хочеться мести за свой позор и импичмент.
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Так от у чому проблема - не в "некомпетентності" Віндмана, і не в "поганій виконавчій дисципліні", як Трампуша заявляв, а в тому, що "неправильно" свідчив, перед комісією Конгресу! Ну, це не дивно... У нас "Блазень" тим самим займається...
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Могут наказать...
А могут и наградить!
И не Трампушке это решать. Что его больше всего и бесит.
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Больше похоже, что Вас бесит то, что импичмент не выгорел.
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Такие увольнения как-то больше похожи на действия мстительного самодура, чем на действия президента страны-эталона демократии и свободы прав человека. Ещё и очень похоже, что это останется на второй срок.
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Не дай бог (( это будет конец света...
Посмотрите как за 4 года ухудшилось всё. И раша, которая была в начале 2016 года на краю краха, теперь приподнялась
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Не залишиться. Скандали підкосили його рейтинг.
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Все ************* такие ,Зельцман например уволил всех лучших специалистов ,оставив на посту продажного 🎒Рюкзакова
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А Трамп оказывается «нарцисс».........🙁
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Это давно по морде лица головы видно было.
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Еще один богопомазынный. Не зря его кумир Вовочка Путин. Два сапога пара - один тупее другого. Но по сравнению с Трампом Путин еще гений. Редкостная тупая мразь.
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вот на сколько хороши наши отношения с США при дякуле оманском......
......Самому Виндману, как сообщают американские СМИ, несколько раз предлагали должность министра обороны Украины и именно к нему обращались за консультациями представители киевских властей, когда им нужно было "решать проблемы в Вашингтоне". Для дипломатических и лоббистских усилий официального Киева скандальное увольнение наиболее влиятельного представителя украинской диаспоры (который родился в УССР и откровенно гордился своим этническим происхождением) станет очень серьезной проблемой. Показательно, что Дональд Трамп "пошел на принцип" и через два дня после окончания процедуры импичмента уволил не только самого Виндмана, но и его брата-близнеца Евгения Виндмана, который работал в аппарате Совета национальной безопасности.
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интересно что мы этому сможем противопоставить - гыгыканье квартала.....
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Где эти любители срампа ?! Хочу увидеть как вы через 4 года будете пожирать плоды этого правления
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Мне сложно предстваить Трампа, гуляющего по Ростову, но а вдруг? )
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Раньше Обама ссал в российских подъездах, а теперь, похоже, Трамп - в украинских.
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Мда, теперь любой американец знает - там где украинец - жди беды
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Беды для русских ************** всех мастей? Да, наш белорусский друг, так и есть.
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кацап, ты кайфуешь когда тебе на голову срут?
а - ну да - представитель паРаша.сру
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Если он дал ложные показания, то ему повезло что под суд не отправили. Закон один для всех - это демократия.
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А если не ложные, то кого под суд нужно отправлять?
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А звідкіля взагалі взявся цей "українського походження" полковник Віндман? Це все одно як "невідомий солдат Рабінович" - невідомо чи був він солдатом, чи ні.
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Був він солдатом , був і є . Вірніше офіцером , бойовим офіцером
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Не ну если Вальцмана порохоботы считают украинцем, то.....
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...и Когана(турчинов) они тоже к стати относят к украинцам
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Звідки відомо, що Турчинов Коган. Дай посилання.
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Тут Трамп і Зельман рідні брати , образливі і мстиві
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не в тему, но по теме о сраных гейропейцах и о сраном зе-чмошнике:

Враг моего врага

Трамп заявив, що Пентагон може покарати підполковника українського походження Віндмана, який свідчив у справі про імпічмент - Цензор.НЕТ 5364
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"Трамп заявил, что Пентагон может наказать подполковника украинского происхождения Виндмана, свидетельствовавшего по делу об импичменте" - Трамп антисемит.
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"підполковника українського походження Віндмана"- трамп не антисеміт ,просто його зятьок "нашептав" йому що титульною нацією України є "віндмани,штейни, мани,шмуцкери,пуцкери" а всі решта це їх шебесґої - малороси! Трамп заявив, що Пентагон може покарати підполковника українського походження Віндмана, який свідчив у справі про імпічмент - Цензор.НЕТ 7562
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Відман призвіще не українського походження. Українська - це Відманенко, Відманяк, Відманюк, Відманів.
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Не Відман, а Віндман. Фактично Вітренко. І Івани там всі Джонами стають. Бо американська нація.
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Трамп ведет себя как император, только штаты не империя.
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офф топ
Министерство образования США ведет расследование в отношении Гарвардского и Йельского университетов из-за того, что они не уведомили власти об иностранном финансировании в размере 6,5 миллиардов долларов, - пишет «Уолл-Стрит Джорнал», ссылаясь на документы министерства. Среди этих стран упоминаются, в частности, Китай, Саудовская Аравия Иран и Россия. В частности, министерство запросило информацию о связях с российским фондом «Сколково» и «Лабораторией Касперского».
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Трамп, искупает вину перед исключившими его,из своих рядов кизяков Питера.
Трамп заявив, що Пентагон може покарати підполковника українського походження Віндмана, який свідчив у справі про імпічмент - Цензор.НЕТ 1670
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