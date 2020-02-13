 Трамп заявив, що Пентагон може покарати підполковника українського походження Віндмана, який свідчив у справі про імпічмент

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".

Президент сказав про це, спілкуючись із журналістами після церемонії підписання закону, спрямованого на підтримку навчальних програм у галузі точних наук для ветеранів Збройних cил США.

Віндман, який негативно охарактеризував дії Дональда Трампа у своїх свідченнях на слуханнях щодо імпічменту, був звільнений з Білого дому минулого тижня.

"Ми відправили Віндмана геть у зовсім інше місце, і військові тепер можуть діяти щодо нього так, як вважатимуть за потрібне", - заявив Трамп.

Відповідаючи на запитання про те, чи пропонує президент тим самим покарати Віндмана, Трамп заявив, що рішення про дисциплінарне стягнення мають ухвалити в Пентагоні.

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"Якщо ви подивитеся на те, що сталося... вони, звичайно, розглянуть таку можливість, я думаю", - зазначив Трамп.

"Я, безумовно, не був задоволений роботою, яку він проробив. Насамперед він надав неправдиву інформацію про телефонну розмову [із Зеленським]... Зміст розмови був цілком прийнятним", - заявив Трамп.

Не повідомляючи подробиці, президент додав, що в Білому домі незабаром очікуються нові відставки.

Нагадаємо, ветерана війни в Іраку, українця за походженням, головного експерта Ради нацбезпеки США з питань Україні, підполковника Александера Віндмана 7 лютого звільнили з Білого дому. Віндман давав свідчення в Палаті представників у межах імпічменту Трампа. Адвокат Девід Прессман сказав, що Віндмана "попросили піти з Білого дому за те, що він сказав правду".