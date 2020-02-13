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 Кількість заражених коронавірусом COVID-19 на круїзному лайнері в Японії зросла до 218 осіб

На круїзному лайнері Diamond Princess, який перебуває на карантині в порту Йокогами, виявлено 44 нові випадки зараження коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє Japan Times.

Згідно з даними японського Міністерства охорони здоров'я, інфекцію виявили у 43 пасажирів і одного члена екіпажу.

Серед нових інфікованих - 29 японців і 15 громадян інших країн (проте не уточнюється, яких саме).

Загалом кількість заражених коронавірусом пасажирів і членів екіпажу лайнера Diamond Princess сягнула 218 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стан двох українців, які заразилися коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess, задовільний, - МЗС

Як повідомлялося, круїзний лайнер Diamond Princess, на борту якого перебувають 3,7 тисячі осіб, 3 лютого помістили на карантин у порту Йокогами, Японія, через коронавірус. На борту лайнера Diamond Princess перебувають 25 українців.

Серед заражених двоє українців, у яких лабораторно підтверджено інфікування новим коронавірусом. Це члени екіпажу - 25-річний чоловік та 37-річна жінка, які працювали на кухні та в обслуговуванні лайнера.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175431
 
 
 Топ коментарі
 
Это кого то удивляет? Замкнутое пространство с зараженными.
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Я видела по тв, как в китае обрабатывают улицы химикатами , воздух из пушек обеззараживают. И все равно не могут совладать с распространением вируса в городах.
Если он попадёт в Украину , мы просто не выживем, у нас никто не будет этим заниматься.
Поэтому нам нужны превентивные меры. Если момент упустим - потом половина вымрем
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Число зараженных коронавирусом COVID-19 на круизном лайнере в Японии возросло до 218 человек.

Експеримент продовжується... Число зараженных коронавирусом COVID-19 на круизном лайнере в Японии возросло до 218 человек - Цензор.НЕТ 9651
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Это кого то удивляет? Замкнутое пространство с зараженными.
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Я видела по тв, как в китае обрабатывают улицы химикатами , воздух из пушек обеззараживают. И все равно не могут совладать с распространением вируса в городах.
Если он попадёт в Украину , мы просто не выживем, у нас никто не будет этим заниматься.
Поэтому нам нужны превентивные меры. Если момент упустим - потом половина вымрем
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Не з цією владою дилетантів це робити.
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срочно вызывай *****, пусть порешает))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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это был сарказм. но ты молодец, не подвел. держи конфетку)
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Якщо попаде до нас це буде 2 геноцид. Нас спасе тільки те що половина населення у нас в селах. Якщо блокувати логістику. То селяни і жителі невеликих міст протягнуть до появи лікарст на тому що в них є в погребах, пивницях та іншому. Но в містах буде жах...
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Коли в містах почнуть помирати на вулицях, городяни ломонуть у села як лавина.
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Число зараженных коронавирусом COVID-19 на круизном лайнере в Японии возросло до 218 человек.

Експеримент продовжується... Число зараженных коронавирусом COVID-19 на круизном лайнере в Японии возросло до 218 человек - Цензор.НЕТ 9651
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Так. Слідкуємо скільки з пасажирів помре.
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Так , вроде, никто не умер. Это как раз и обнадеживает. Значит, выздоровление не только лотерея, а управляемый процесс
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Неуправякмый к сожалению -- лечение просто поддерживает борьбу с вирусом . а так умирают все равно очень много Кількість заражених коронавірусом COVID-19 на круїзному лайнері в Японії зросла до 218 осіб - Цензор.НЕТ 4580
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20% якщо будуть прибори штучного дихання, а так половина.
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Є. Скалєцкая уже оголосила- 420-500 апаратів ШВЛ мається.
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Там уже всі давно заражені. Вірус без симптомний в період перших 2, а в деяких випадках і 3 тижні, но притому здатен заражати починаючи з другого дня. А вже далі атипічна пневмонія...
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Далеко не у всех зараженных вообще проявляется болезнь. А заражать - да, способны все носители.
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Кажуть це не один такий лайнер. В морях є ще такі, але ніякі порти їх не приймають. Бояться. Будуть Летючі Голландці.
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Везите их в Украину.В нас пока комуналку не оплатишь,померти влада не даст Кількість заражених коронавірусом COVID-19 на круїзному лайнері в Японії зросла до 218 осіб - Цензор.НЕТ 3021
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Через неделю будет видно по этому лайнеру, насколько вирус опасен. Закончится инкубационный период и должны проявляться симптомы болезни, ну и не дай бог, смерть. А то у китайцев вообще ничего не понятно толком.
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