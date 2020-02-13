 Ворог за добу тричі обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 120-мм міномети і гранатомети. Втрат немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, противник вів вогонь по позиціях українських сил із забороненого Мінськими домовленостями міномета калібру 120 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Усі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
- поряд із Новотошківським - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- неподалік населеного пункту Оріхове - з міномета калібру 120 мм і станкового протитанкового гранатомета;
- поблизу Південного - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
"Учора, 12 лютого, унаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.
Горіть у пеклі москалі !!!
Питання лише в тім, завдяки військовому генію головнокомандувача це, чи просто приховують втрати?
Мені підозріло.
)(уйлом........