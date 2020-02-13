 Ворог за добу тричі обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 120-мм міномети і гранатомети. Втрат немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник вів вогонь по позиціях українських сил із забороненого Мінськими домовленостями міномета калібру 120 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Усі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- поряд із Новотошківським - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

- неподалік населеного пункту Оріхове - з міномета калібру 120 мм і станкового протитанкового гранатомета;

- поблизу Південного - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог знову застосував заборонені міномети калібру 120 мм біля Оріхового, від початку доби - без втрат, - пресцентр ОС

"Учора, 12 лютого, унаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.