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Все про:обстріл (5956) Донбас (15276) операція Об'єднаних сил (2044)

 Ворог за добу тричі обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 120-мм міномети і гранатомети. Втрат немає, - штаб ОС

12 лютого збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник вів вогонь по позиціях українських сил із забороненого Мінськими домовленостями міномета калібру 120 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Усі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- поряд із Новотошківським - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- неподалік населеного пункту Оріхове - з міномета калібру 120 мм і станкового протитанкового гранатомета;
- поблизу Південного - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог знову застосував заборонені міномети калібру 120 мм біля Оріхового, від початку доби - без втрат, - пресцентр ОС

"Учора, 12 лютого, унаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.

Ворог за добу тричі обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 120-мм міномети і гранатомети. Втрат немає, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175429
 
 
 Топ коментарі
 
Героям Слава!!!
Горіть у пеклі москалі !!!
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Це буде коли в Україні буде Головнокомандуючий. Поки що такого не видно.
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Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! палай у пеклі клята масковія!!!!
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Героям Слава!!!
Горіть у пеклі москалі !!!
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А будут новости - ЗСУ из артиллерии, минометов и танков обстреляло позиции российских войск и их наемников на Донбассе. Уничтожено более сотни живой силы, техника, гсм.
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Це буде коли в Україні буде Головнокомандуючий. Поки що такого не видно.
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Мимоволі згадується як раніше після обстрілів були втрати і поранені. А тепер орки всю добу криють зі 120 мм а у нас ні втрат, ні поранених. Стабільно.

Питання лише в тім, завдяки військовому генію головнокомандувача це, чи просто приховують втрати?
Мені підозріло.
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Не перший рік обладнуються позиції. Закопались добре. Але від прямого попадання захист не гарантований. Приховати втрати в часи коли у кожного смартфон у кишені неможливо. А щодо г...командувача, то його геній закінчується грою на фортепіані...
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Подозреваю, что такая «стабильность» в сводках будет до нового «развода»/встречи с
)(уйлом........
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Будем надеется, что потерь действительно(!!!) нет..........
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Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! палай у пеклі клята масковія!!!!
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А может еще подальше отойти назад, чтобы крупный калибр не достал?
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