 Далекобійники домовилися про зустріч у Мінінфраструктури та призупинили акцію протесту

Про це УНІАН повідомили у страйковому комітеті Асоціації міжнародних автоперевізників України, пише Цензор.НЕТ.
Зазначається, що в ході зустрічі обговорюватимуться актуальні проблеми на ринку автоперевезень, зокрема питання видачі дозволів на виконання перевезень вантажів територією іноземних держав, а також збільшення квоти дефіцитних дозволів на автоперевезення до низки країн.
"Завтра заплановано засідання комітету у Мінінфраструктури (щодо врегулювання актуальних проблем на ринку автоперевезень. – Ред.)", - повідомили в страйковому комітеті. Крім того, в АсМАП додали, що на цей момент акція протесту міжнародних перевізників припинена.
Нагадаємо, вранці 12 лютого в урядовому кварталі Києва далекобійники і водії маршруток влаштували страйк. Крім акції протесту біля будівлі Кабінету Міністрів, далекобійники блокували основні траси, що ведуть до столиці.
У перевізників загалом 16 вимог. Так, вони виступають проти повторного зважування вантажівок на важливих шосе, вимагають звільнення міністра інфраструктури Владислава Криклія, нормалізації дозволів на міжнародні перевезення, вирішення проблеми черг на кордоні та низки інших питань.
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд не планує відмовлятися від електронної системи видачі дозволів на міжнародні автоперевезення, проти якої зараз мітингують перевізники.
На думку Михайла Шнайдера, протести далекобійників-членів Асоціації міжнародних автомобільних перевізників під Києвом і в центрі столиці організував наближений до АсМАП одіозний ексміністр транспорту України Євген Червоненко, щоб зберегти монополію АсМАП на ринку.
Це розірвані да видавлені дороги, це побита підвіска мого авто та вийняті з моєї кишені гроші в вигляді податків на щорічний та часто безрезультативний ремонт доріг.
На дивані воно легше розмірковувати над сіростю буття, а мені кожен удар по підвісці віддається в серці.
Це мені з України добре видніше
Передавай вітаннячка своїм дупоруким коричневим колегам в "Австралію", "США" та інші проксі сервери
Полиция Италии задержала 59-летнего дальнобойщика из Беларуси, который до полусмерти избил 47-летнего украинского коллегу во время спора о советском диктаторе Иосифе Сталине.Как сообщает пресс-служба полиции Милана, инцидент произошел вечером 5 января в населенном пункте Сордио района Лоди.Белорусский дальнобойщик (к слову, украинец по происхождению) стал на длительную стоянку вместе с коллегой из Украины. Во время ужина они вместе распивали спиртные напитки и завязали горячую политическую дискуссию.В итоге она переросла в жестокое нападение. Белорусский дальнобойщик избил оппонента железным прутом по голове.Как пишет Іl Сittadino, сейчас пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии в больнице из-за серьезных травм головы. Что касается агрессивного дальнобойщика, то против него открыли уголовное дело за покушение на убийство без каких-либо мотивов.«Обозреватель»
неслышали??
у авакова спросите
он на одной улице живет с гаморрой в италии
если нарушил с перегрузом - накажите по полной, вплоть до отмены категории в правах грузовых перевозок!
а дозволы на выезд и перегруз трасс это абсолютные разные вещи!!!
как раз перегруз из-за нашего песка,щебня и зерна которые за рубеж не вывозят и стало быть дозволы им не нужны!