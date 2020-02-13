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Все про:протест (1107) транспорт (416) далекобійники (10) Мінінфраструктури (362)

 Далекобійники домовилися про зустріч у Мінінфраструктури та призупинили акцію протесту

Асоціація міжнародних автоперевізників України (АсМАП) досягла домовленостей з Міністерством інфраструктури щодо проведення 13 лютого спільного засідання.

Про це УНІАН повідомили у страйковому комітеті Асоціації міжнародних автоперевізників України, пише Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в ході зустрічі обговорюватимуться актуальні проблеми на ринку автоперевезень, зокрема питання видачі дозволів на виконання перевезень вантажів територією іноземних держав, а також збільшення квоти дефіцитних дозволів на автоперевезення до низки країн.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Через протест далекобійників значно ускладнено в'їзд до Києва, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

"Завтра заплановано засідання комітету у Мінінфраструктури (щодо врегулювання актуальних проблем на ринку автоперевезень. – Ред.)", - повідомили в страйковому комітеті. Крім того, в АсМАП додали, що на цей момент акція протесту міжнародних перевізників припинена.

Нагадаємо, вранці 12 лютого в урядовому кварталі Києва далекобійники і водії маршруток влаштували страйк. Крім акції протесту біля будівлі Кабінету Міністрів, далекобійники блокували основні траси, що ведуть до столиці.

У перевізників загалом 16 вимог. Так, вони виступають проти повторного зважування вантажівок на важливих шосе, вимагають звільнення міністра інфраструктури Владислава Криклія, нормалізації дозволів на міжнародні перевезення, вирішення проблеми черг на кордоні та низки інших питань.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд не планує відмовлятися від електронної системи видачі дозволів на міжнародні автоперевезення, проти якої зараз мітингують перевізники.

На думку Михайла Шнайдера, протести далекобійників-членів Асоціації міжнародних автомобільних перевізників під Києвом і в центрі столиці організував наближений до АсМАП одіозний ексміністр транспорту України Євген Червоненко, щоб зберегти монополію АсМАП на ринку.

Також читайте: Гончарук - далекобійникам: відкату до старих "сірих" схем видачі дозволів на перевезення не буде

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175428
 
 
 Топ коментарі
 
Червоненко необходимо где-то харчеваться вот и бастуют дальнобойщики. Ничего с них не упадёт если закон будут соблюдать и фуры свои не перегружать товаром, пусть соблюдают закон и вес перевозимый фурами.
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А кто будет дороги строит за перегруз фур. Пусть платят бабки за перегруз и нечего бастовать. Червоненко это сука прокацапская, которая от жиру бесится и воду замутила видите его к бюджетному корыту не пускают, а где оно - Червоненко харчеваться будет, вот и бастуют на пустом месте дальнобойщики.
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Більше ніж впевнений що фури і на далі будуть значно перевищувати дозволену вагу в декілька раз. Зафіксовані випадки загальної ваги зерновоза більше 100!!!!! тонн.
Це розірвані да видавлені дороги, це побита підвіска мого авто та вийняті з моєї кишені гроші в вигляді податків на щорічний та часто безрезультативний ремонт доріг.
На дивані воно легше розмірковувати над сіростю буття, а мені кожен удар по підвісці віддається в серці.
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Я більше ніж впевнений, що далекобійників обдурять. Чому? Просто їх владі дуже зручно грабувати.
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Червоненко необходимо где-то харчеваться вот и бастуют дальнобойщики. Ничего с них не упадёт если закон будут соблюдать и фуры свои не перегружать товаром, пусть соблюдают закон и вес перевозимый фурами.
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т.е. это Червоненко сделал 20км очереди на границах! какими крутыми суперсилами обладает червоненко!!
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Більше ніж впевнений що фури і на далі будуть значно перевищувати дозволену вагу в декілька раз. Зафіксовані випадки загальної ваги зерновоза більше 100!!!!! тонн.
Це розірвані да видавлені дороги, це побита підвіска мого авто та вийняті з моєї кишені гроші в вигляді податків на щорічний та часто безрезультативний ремонт доріг.
На дивані воно легше розмірковувати над сіростю буття, а мені кожен удар по підвісці віддається в серці.
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При чому тут дозволи на міжнародні перевозки????
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Алі, далекобійники охрініли. Через їх перевантаження дорогам настає срака. У цьому випадку я за те, щоб їх обдурили, послали у дупу, проігнорували.
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Как всегда порешь чушь. А ведь твой троллий ценник - всё ниже и ниже. Скоро за еду будешь так топорно работать.
Це мені з України добре видніше
Передавай вітаннячка своїм дупоруким коричневим колегам в "Австралію", "США" та інші проксі сервери Далекобійники домовилися про зустріч у Мінінфраструктури та призупинили акцію протесту - Цензор.НЕТ 3191
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...за Жеку-чемпиона мазу тянули водилы..теперь точняком в министры его назначит Леха-Самокат...иначе совсем многостаночник с катушек сьедет.. Дальнобойщики договорились о встрече в Мининфраструктуры и приостановили акцию протеста - Цензор.НЕТ 4158 Дальнобойщики договорились о встрече в Мининфраструктуры и приостановили акцию протеста - Цензор.НЕТ 6679...
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Із життя далекобійників:
Полиция Италии задержала 59-летнего дальнобойщика из Беларуси, который до полусмерти избил 47-летнего украинского коллегу во время спора о советском диктаторе Иосифе Сталине.Как сообщает пресс-служба полиции Милана, инцидент произошел вечером 5 января в населенном пункте Сордио района Лоди.Белорусский дальнобойщик (к слову, украинец по происхождению) стал на длительную стоянку вместе с коллегой из Украины. Во время ужина они вместе распивали спиртные напитки и завязали горячую политическую дискуссию.В итоге она переросла в жестокое нападение. Белорусский дальнобойщик избил оппонента железным прутом по голове.Как пишет Іl Сittadino, сейчас пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии в больнице из-за серьезных травм головы. Что касается агрессивного дальнобойщика, то против него открыли уголовное дело за покушение на убийство без каких-либо мотивов.«Обозреватель»
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Горілка зробила свою справу. Їм обом би не завадило подивитись сатиричний фільм «Смерть Сталіна».
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А ще це водії, яким на роботі не треба вживати горілку.
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профсоюз не???
неслышали??
у авакова спросите
он на одной улице живет с гаморрой в италии
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А кто будет дороги строит за перегруз фур. Пусть платят бабки за перегруз и нечего бастовать. Червоненко это **** прокацапская, которая от жиру бесится и воду замутила видите его к бюджетному корыту не пускают, а где оно - Червоненко харчеваться будет, вот и бастуют на пустом месте дальнобойщики.
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еВчера после 16 часов, еле проехал от Европейской площяди до Арсенальной. Это тупое и жадное быдло пререгородило польоры полосы. И аваковские петухи ни штрафов им не эвакуаторов типа трейлер. Гробьте дороги перегрузом и далее, уроды.
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А зранку на Теремках пробка була, бо ці дауни у півтори полоси до самого м'яча стояли.
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Поджег бы какой-нибудь неизвестный ихние долбанные грузовики...
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Тоді вони стануть мучениками. Тут просто ігнорити потрібно і штрафувати.
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Тупо агресивний , пихатий , жопоголовий українофоб з ненаситною жагою грошей та з лютою ненавистю до України і всього українського , ставить всю Україну в позу "зю". Ця мерзота , коли ***** не призначив його головою ОДА в Одесі ,заявила що він цю Україну в гробу бачив , а грошей він знайде де заробити . Відвертий ворог України і як кожен пархатий шефір має "русскаязичную" щелепу та ненавидить мову . Поступившись сьогодні цьому гадові в малому , завтра Україна поступиться йому принципом . Це падло крім продавлювання своїх корупційних гешефтів ще й заходить з "чорного ходу " в політику . Але місце його в каналізації .
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Черноветский эту движуху организовал русофильское украинофобское ЧМО который небо коптит слишком долго!
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Шантаж - любимое оружие протестующих. Нагнали грузовиков, перекрыли движение. На штрафплощадку всех кто мешает движению и кто въехал под запрещающий знак. А Червоненку жопу скипидаром намазать что бы было ему чем заняться.
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Уррррра))) розбиті дороги повернуться у нашу дійсність)))
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ТО ще дрібниця, хто памятає, років зо 6 або більше тому ці труженікі дорог страйкували з вимогою встановити фіксовану плату за 1т/км (хотіли 1дол.США/км). З Польщі нагнали б/у фур, почалась конкуренція, почали збивати ціни, а вони привикли що зробив ходку Одеса - Варшава і місяць бухає. Також були страйки, що понабирали кредитів у валюті, а курс стрибнув у 3 рази - віддавати нічим. Бардак = партія євробляХЄРІВ, партія дальноБОЙЩІКОВ, партія ШАХтьоров, і за всім цим проглядаються хитрі морди J2
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ну так правильно! какого их взвешивать через 50 км и брать взятки?
если нарушил с перегрузом - накажите по полной, вплоть до отмены категории в правах грузовых перевозок!
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что ж вы кушать будете, где покупать бытовую технику, медикаменты и прочее, если у нас 95% импорт!!!
а дозволы на выезд и перегруз трасс это абсолютные разные вещи!!!
как раз перегруз из-за нашего песка,щебня и зерна которые за рубеж не вывозят и стало быть дозволы им не нужны!
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