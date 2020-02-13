 Інформаційна блокада, важкі умови, погане харчування, - генконсул України Малишевський відвідав у СІЗО РФ фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку "Кримської солідарності", йому вдалося відвідати Мусліма Алієва, Емір-Усеїна Куку і Вадима Сірука в день, коли виповнилося 4 роки, як їх позбавили волі, - 11 лютого.

Як розповів Тарас Малишевський, "звісно ж, тема чотирьох років перебування в ув'язненні домінувала на початку зустрічей, які загалом минули в позитивній атмосфері, без обмежень у часі розмов, зайвого контролю діалогів з боку адміністрації, по черзі з кожним (інших членів цієї групи консули відвідали раніше, у СІЗО Таганрога та Шахт)".

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Головними темами для обговорення, як завжди, були питання стану здоров'я, умов перебування, комунікації із зовнішнім світом, політичних та інших новин.

"Мене особливо дивує надзвичайно високий рівень моїх співрозмовників - інтелектуальний і морально-психологічний. Не в сенсі, звісно ж, їхніх широких знань і освіченості, а в тому, що з урахуванням постійної інформаційної блокади (оскільки їх утримують у спецблоках, по одному), важких умов перебування, крайньої убогості харчування, прояву хронічних захворювань і всієї нелюдяності навколо них, вони залишаються незломленими, твердими у своїх переконаннях, міцними духом, і з упевненістю, що правда восторжествує, і вони стануть вільними. Хоча і в це важко повірити, але 12 лютого пішов їхній 5-й рік за ґратами.

З хлопцями детально переговорив про стан здоров'я і хронічні недуги. Потім, уже після зустрічей, з представниками керівництва ГУФСВП у Ростовській області, щодо візитів лікаря і, за результатами його висновків, можливих подальших заходів, які б перешкоджали погіршенню здоров'я, не кажучи про повне одужання, що в умовах слідчого ізолятора досягти, мабуть, нереально", - прокоментував український консул.

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Нагадаємо, 12 листопада 2019 року в Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону відбулося судове засідання, на якому було оголошено вирок фігурантам "справи про так званий тероризм" (ялтинська група) Інверу Бекірову, Арсену Джеппарову, Рефату Алімову, Емір-Усеїну Куку, Вадиму Сіруку та Мусліму Алієву.

Відповідно до вироку суду, підсудні визнані винними, їм призначено покарання у вигляді позбавлення волі в колонії суворого режиму на строк: Алієву Мусліму - 19 років, з обмеженням свободи на 1 рік, Бекірову Інверу - 18 років, з обмеженням свободи на 1 рік, Сіруку Вадиму - 12 років, з обмеженням свободи на 1 рік, Алімову Рефату - 8 років, з обмеженням свободи на 1 рік, Джеппарову Арсену - 7 років, з обмеженням свободи на термін 1 рік, Куку Емір-Усеїну - 12 років, з обмеженням волі на строк 1 рік.