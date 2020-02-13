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Все про:діти (1821) Мінздоров'я (1132) молоко (13) їжа (109) Окружний адмінсуд Києва (41)

 Суд зобов'язав МОЗ розробити норми харчування в дитсадках для дітей із непереносимістю лактози

Окружний адміністративний суд міста Києва завершив розгляд справи за позовом до Кабміну та МОЗ щодо розробки норм харчування в дитсадках для дітей з лактозною недостатністю.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на портал судової влади України, з відповідним позовом до суду в травні 2019 року звернулася мати 4-річної дитини.

Повно, всебічно та об’єктивно дослідивши всі обставини справи, суд визнав протиправною бездіяльність Міністерства охорони здоров’я України щодо невжиття заходів для розроблення норм харчування та норм заміни продуктів за енергоцінністю у дошкільних навчальних закладах для дітей з лактозою недостатністю. У своєму рішенні суд зобов’язав МОЗ розробити вказані вище норми у дошкільних навчальних закладах для дітей з лактозною недостатністю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 25% шкільних меню не відповідають нормам, - Держпродспоживслужба

Рішення набуває чинності відповідно до ст. 255 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржено до Шостого апеляційного адміністративного суду в порядку та у строки, встановлені статтями 293, 295 – 297 Кодексу адміністративного судочинства України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175426
 
 
 Топ коментарі
 
Спочатку зробіть безпечну їжу для дітей. Бо коли зашкварились на постачальниках фальсифікату вершкового масла, то в адміністрації сказали, що ми знали, що вони ДІТЯМ ліплять усіляке лайно з лайна , але ж виграли самий прозорий тендер і ВСЕ.
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Замість того, щоб знаходити і мотивувати вихователів вимагають розробляти закони, які ніхто в цих садках не буде знати. Такі дії характеризують владу як дебілів.
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воспитатели тут не при чём, а тётки на пищеблоках мотивированы - тощих там практически нет нет
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почти уверен, - всё это есть где-то в архивах в фейсбуке Супрун
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Хіба для цього потрібне рішення суду? Просто в Мінздраві сидять клоуни - родичі родичів Вови й Льоші.
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это как раз таки у родственников зеленских- рабиновичей непереносимость лактозы уже после 3х лет начинается .
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"А коли туп, как дерево - родишься баобабом...". Непереносимость лактозы у этих детей - генетически обусловлена, относится к врождённым генетическим аномалиям, и к "национальности" не имеет никакого отношения. Кроме того, "непереносимость лактозы" врождённая и "непереносимость" возрастная - разные вещи... Когда любого ребёнка отлучают от груди и он, по какой-то причине, перестаёт употреблять свежее молоко, в его организме перестаёт вырабатываться фермент, расщепляющий лактозу. Если, после этого, человек начнёт вновь употреблять свежее молоко, у него будет расстройство желудка... Но это бывает не у всех... Я шестой десяток лет имею, а часто ужинаю булкой с поллитром свежего молока...
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Якщо молочні продукти основа раціона то лактатдегідрогеназа не зникає. Тож якщо у вас не було великих перерв вживання молочки...
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Кілька років - це багато, чи мало?...Строкова служжба, училище...
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Спочатку зробіть безпечну їжу для дітей. Бо коли зашкварились на постачальниках фальсифікату вершкового масла, то в адміністрації сказали, що ми знали, що вони ДІТЯМ ліплять усіляке лайно з лайна , але ж виграли самий прозорий тендер і ВСЕ.
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Замість того, щоб знаходити і мотивувати вихователів вимагають розробляти закони, які ніхто в цих садках не буде знати. Такі дії характеризують владу як дебілів.
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воспитатели тут не при чём, а тётки на пищеблоках мотивированы - тощих там практически нет нет
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Вихователі дитячих садочків слідкують за їжею. А ті кухарки теж не мотивовані. Не розповідай народу казочки.
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следить понятие растяжимое... я тебе подскажу - есть закон "Про дошкільну освіту", там указано кто занимается контролем и кто организацией
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Є закон, але ніхто його не буде виконувати при таких зарплатах у дитячих садочках. Ти би хотів, щоб твої родичі працювали у цих садочках і отримували мінімалку з відповідальністю за дітей? Чудова у них мотивація?
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шо поделать... у родителей детей тоже может быть минималка, может у них на работе тоже не хилая ответственность... а заведующие тоже минималку получают, не знаешь?
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Знаю, але це не мотивація для працівників дитячих садочків. Якщо в тебе нема аргументів щодо їхньої мотивації, то бай-бай.
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ты закон уже прочитал? нашёл кто и за что отвечает?)
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Я тобі відповів щодо закону. Прощавай. Наступні твої коментарі буду спамити.
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ты в курсе, что у нас дошкольные учреждения могут быть разной формы собственности? почему ты решил приплести сразу минималку и мотивацию? в новости ничего не указано про это)
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шо делать с нормами питания в школьных учреждениях? я так понимаю ждём, пока ребёнок подрастёт, пойдёт в школу и родители снова будут подавать иск
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просто ребёнку необходима диета, по-хорошему можно было решить всё на уровне заведущего дошкольным заведением, но видимо что-то пошло не так
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Вообще нужно индивидуально делать меню! И учить детей тоже нужно индивидуальных программах!
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А тем временем кличко и его свора иероризирует детей инвалидов Киева с похожим диагнозом фенилкетонурия.
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