 Суд зобов'язав МОЗ розробити норми харчування в дитсадках для дітей із непереносимістю лактози

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на портал судової влади України, з відповідним позовом до суду в травні 2019 року звернулася мати 4-річної дитини.

Повно, всебічно та об’єктивно дослідивши всі обставини справи, суд визнав протиправною бездіяльність Міністерства охорони здоров’я України щодо невжиття заходів для розроблення норм харчування та норм заміни продуктів за енергоцінністю у дошкільних навчальних закладах для дітей з лактозою недостатністю. У своєму рішенні суд зобов’язав МОЗ розробити вказані вище норми у дошкільних навчальних закладах для дітей з лактозною недостатністю.

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Рішення набуває чинності відповідно до ст. 255 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржено до Шостого апеляційного адміністративного суду в порядку та у строки, встановлені статтями 293, 295 – 297 Кодексу адміністративного судочинства України.