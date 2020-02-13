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 Політика України, За кордоном
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Все про:Росія (26435) санкції (2508) Чехія (291) Євросоюз (2811)

 Без зміни поведінки Росії питання санкцій не має переглядатися, - глава МЗС Чехії Петржичек

Євросоюз має підтримувати відносини з Російською Федерацією, однак її позиція щодо України мусить змінитися.

Про це міністр закордонних справ Чехії Томаш Петржичек розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Я переконаний, що ми маємо розмовляти з Росією, але ґрунтуючись на спільній позиції, яку поділяють всі члени Європейського Союзу. Позиція Росії щодо регіону поблизу її кордонів має змінитися. Поки що цього не сталося. Без зміни поведінки Росії питання санкцій не має бути переоцінено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо немає прогресу в Мінському процесі, не може бути змін у санкційній політиці проти РФ, - єврокомісар Варгеї

Ми запровадили санкції через нелегальну анексію Криму. Там нічого позитивного досі не відбувається, тому я переконаний, що санкції є одним з легітимних інструментів, який має Європейський Союз, завдяки їм може створити тиск на російську сторону, щоб вона змінила свою позицію в низці конфліктів по сусідству з нами" , - зазначив Петржичек.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175425
 
 
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При цьому знайдуться українські високопосадовці, які самі почнуть торгувати в обхід санкцій?
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Бить рашистов по всем фронтам - пока не протрезвеют...
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Росія отримала зауваження від Європи за свою поведінку.
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Оно ей до одного места,шакалы боятся сильных
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Что то не могу понять.. .................................................................

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Росция в Сирии поддерживает "конституцыонный"- и ФАШИССКИЙ режим АСАДА ,-который УНИЧТОЖАЛ СВОЙ НАРОД ХИМИЧЕССКИМ и т д 0РУЖИЕМ МАССОВОГО УНИЧТОЖЭНИЯ..

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и УНИЧТОЖАЕТ сирийсских ОПОЛЧЕНЦЕВ ?!!!!!!!!!

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А в УКРАИНЕ- ЗАЩИЩАЕТ как бы ополченцев , которые как бы ВООРУЖИЛИСЬ -ЕЩЕ ДО ВЫБОРОВ НОВОЙ ВЛАСТИ ??........................................................................................................................................................................................................................................... А что говорить о ЛИВИИ и ЦАР........????
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Не виключено що завтра єрмак заявить що вже можна . І хрєн тоді чехи щось доведуть .
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Бла, бла, бла - каждый из своей норы норовит чего-то брякнуть и не важно будут его слушать или нет, лишь бы отличится. Чехия может говорить чего угодно - кто ее слушает? Все всем довольны и никто не просит о снятии санкций, так зачем об этом вспоминать? Тут , наверное, главное показать свою значимость, как будто ее можно поднять вот такими высказываниями - Чехия может вообще никогда не снимать санкции вопреки ЕС и ЕС тоже может никогда не снимать свои санкции, никто на нее не обидится, вопрос - кому это больше надо?
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Подивимось, що ці дипломати будуть говорити 18 лютого, якщо Московії вдастся зібрати совбез ООН
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