 Без зміни поведінки Росії питання санкцій не має переглядатися, - глава МЗС Чехії Петржичек

Про це міністр закордонних справ Чехії Томаш Петржичек розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"Я переконаний, що ми маємо розмовляти з Росією, але ґрунтуючись на спільній позиції, яку поділяють всі члени Європейського Союзу. Позиція Росії щодо регіону поблизу її кордонів має змінитися. Поки що цього не сталося. Без зміни поведінки Росії питання санкцій не має бути переоцінено.
Ми запровадили санкції через нелегальну анексію Криму. Там нічого позитивного досі не відбувається, тому я переконаний, що санкції є одним з легітимних інструментів, який має Європейський Союз, завдяки їм може створити тиск на російську сторону, щоб вона змінила свою позицію в низці конфліктів по сусідству з нами" , - зазначив Петржичек.
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Росция в Сирии поддерживает "конституцыонный"- и ФАШИССКИЙ режим АСАДА ,-который УНИЧТОЖАЛ СВОЙ НАРОД ХИМИЧЕССКИМ и т д 0РУЖИЕМ МАССОВОГО УНИЧТОЖЭНИЯ..
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и УНИЧТОЖАЕТ сирийсских ОПОЛЧЕНЦЕВ ?!!!!!!!!!
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А в УКРАИНЕ- ЗАЩИЩАЕТ как бы ополченцев , которые как бы ВООРУЖИЛИСЬ -ЕЩЕ ДО ВЫБОРОВ НОВОЙ ВЛАСТИ ??........................................................................................................................................................................................................................................... А что говорить о ЛИВИИ и ЦАР........????
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