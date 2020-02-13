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 Політика України
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Все про:НКРЕКП (167) Тарифи на газ (171) Тарасюк Валерій (2)

 Тариф на доставку газу розділили порівну на 12 місяців, щоб знизити навантаження на споживача, - глава НКРЕКП Тарасюк

Плату на обслуговування мереж виокремили з платіжки на газ, а також розділили на рівномірні платежі протягом 12 місяців, щоб знизити навантаження на споживача.

Про це на брифінгу заявив голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг Валерій Тарасюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми виокремили плату за обслуговування мереж, це не плата за користування. Це плата за те, щоб газ завжди був підведений, завжди був під тиском, працювала аварійна служба і техніки. Плата за обслуговування завжди була, є і буде. Ми розділили цю плату рівними частинами на 12 місяців, щоб споживач отримував менше навантаження в опалювальний період. Раніше основна частина розподілу припадала на зимові місяці, коли йде підвищення споживання природного газу. Ці суми додавалися", - сказав Тарасюк.

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За його словами, розділення платежів на 12 місяців дало змогу знизити кінцеву плату для споживача.

"Якщо порівняти платіжку з аналогічним місяцем минулого року, вона стала меншою завдяки двом чинникам: ціна газу і ціна на транспортування", - зазначив Тарасюк.

Також НКРЕКП ухвалила нове регуляторне рішення, відповідно до якого з березня будуть знижені тарифи на розподіл для споживачів, які не споживають газ.

"Споживачі, у яких є лише конфорка, це буде в середньому по Україні 2,8 грн, у кого є підігрів води - 8,9 грн, для приватних будинків, де ще є котел, це буде 21,9 грн. Буде мінімальна платіжка. Платити за обслуговування треба", - додав Тарасюк.

Нагадаємо, з 2020 року з квитанцій міськгазів і облгазів видалили нарахування за послугу з транспортування газу, тепер його надсилають споживачам окремим рахунком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці отримуватимуть дві платіжки за газ на одному аркуші паперу, - глава НКРЕКП Тарасюк

Ціну за доставку газу розраховують індивідуально: обсяг використаного палива в минулому "газовому році" (з 1 жовтня 2018-го по 30 вересня 2019 року) ділиться на 12 і множиться на встановлений тариф на доставку газу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175424
 
 
 Топ коментарі
 
Зебилы, ну вы поняли? Это такое снижение тарифов через введение тарифов на воздух Тариф на доставку газа разделили поровну на 12 месяцев, чтобы снизить нагрузку на потребителя, - глава НКРЭКУ Тарасюк - Цензор.НЕТ 6974 Как говорится диджитализация на все лицо Тариф на доставку газа разделили поровну на 12 месяцев, чтобы снизить нагрузку на потребителя, - глава НКРЭКУ Тарасюк - Цензор.НЕТ 8414
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Потому шо сейчас Петр Ляксеевич ночью ворует в два раза больше, чем раньше днем. Шо вы такие вопросы задаете, не мешайте людям строить свои зеленые замки из соплей Тариф на доставку газа разделили поровну на 12 месяцев, чтобы снизить нагрузку на потребителя, - глава НКРЭКУ Тарасюк - Цензор.НЕТ 5842
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Ребята, вы не на тех накинулись. Кто у нас владеет облгазами и обленерго?? Правильно олигархи. Так это олигархи вам насчитали суммы с неба.
А проблема правительства в том, что они не контролируют ситуацию . Потому что энергетическая мафия.
Правительству и президенту нужно разгонять эту олигарзическую монополию на народные, между прочим, ресурсы !
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Правительству и президенту нужно разгонять эту олигарзическую монополию

Ну так пусть разгоняют, разве народ против? Что ж не разгонят???
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Не по ганяють, бо цей уряд є холуями олігархів. Дивно, що деякі надіються на СН.
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Повышение под видом понижения. Отличный ход. Нужно еще подоходный налог разделить на среднюю продолжительность жизни и брать начиная с рождения и до смерти, ну, чтобы легче было выплачивать.
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так шо не по нраву!?
хто більше жре той більше і плотить!
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«Кто не работает, тот не ест» - учись, студент.
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нельзя для расчета транспортировки использовать объем газа за прошлогодний период и делить его на12 потому что температурный режим прошлого года был значительно ниже настоящего
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КУКАРУКУ гнет свое.- "ВСЕ равно Вы будете ПЛАТИТЬ"!
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Вдумайтесь у цифри - ми будемо платити за сезон 18-19й роки, хоча нам брешуть в очі що вони просто беруть об'єми газу як орієнтир, це брехня инакше там був би пункт про перерахунок в кінці року за фактичними об'ємами споживання а цього нема. Тобто в наступному році ми заплатимо за нинішній. Фішка навіть не в тому що нараховують заднім числом а в тому що у сезоні 18-19 ціна за транспортування входила в загальну ціну за газ.Так що нас тупо розводять.
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Ну так какого хера мы платим по 6 грн.за куб газа если в Европе его цена ниже 100 баксов??ну и пусть Нафтогаз или кто там подаёт газ из своей прибыли оплатит транспортировку это в их интересах они же в убыток не работают.просто ***** все мало и мало
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Это в какой стране Европы газ "ниже 100 баксов"??????
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Как могла облгазы обосновать расходы на газ, который не поставляли, а НКРЕКП утвердило аферу, если в обосновании только про фактический поставленный газ
1800 куб и пломба на вводе газа с марта 2018 . А они только нарабатывают минимальную плату. Но доверия уже нет, как и не было .
Включил газ, и буду по 2 куб/мес, чтобы было на следующий год по 2грн/мес, а не 150 грн/мес , как сейчас. Посмотрим что потом придумают.
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А почему не ввели тарифи на повороты и подьемы газа? Не везде же газопроводы ровные, а это дополнительное сопротивление газу. Не ту страну назвали гондурасом, хтя до него мы скорее всего никогда не доплывем
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зеленский кидала и нелох обул лохобанов ...
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А обонплату за за отопление летом можно возвратить если в октябре будет продана квартира, дом ?
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Досить вже називати тарифом на доставку звичайну абонплату.
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У нас тоже,лохи,проголосовавшие за соССиалистов,получили новые,соССиалистические платежки за тепло! За двух-трех комнатную квартиру,некоторые получили до 3000 лей (около 5000 гривен)! Это без теплой воды,-за нее еще добавят! У меня,например,в частном доме,я заплатил за газ (и соответственно,включительно, за теплую воду!) -800 лей,(около 1350 гривен)! Вот такие соССиалистические реалии для тупых лохов,ожидающих всегда,что им дадут что-то задарма,и голосующие всегда за сказку про Емелю! Думаю,что это не потолок повышений для дураков-они еще стерпят,глядя в телевизор,на ватные сериалы.
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Это обычная практика заграницей. То же самое нас ждёт и с электроэнергией. Даже если ты не пользуешься, ты платишь за то, что газ и свет у тебя всегда находятся в трубе /в проводах.
Другое дело, что нафтогаз не занимается вопросами снижения цены для потребителя. У нас есть газ собственной добычи, но мы его не получаем . Кроме того , не увеличивается собственная добыча.
На той же нарассе газ для своего населения стоит мало. В эмиратах стоит мало бензин, так как там добывается нефть. Таких примеров есть. Но не у нас. Компания нафтогаз не сделала ничего, чтобы облегчить нам платежки. Если есть снижение, то только в ручном режиме после указаний от президента. Это не результат работы компании.
Возможно, цель менеджмента увеличить прибыль компании, не благосостояние людей. Тогда нужно менять эти цели. И зарплаты им платить в обратной прогрессии- т е снижается цена на газ для населения- увеличиваются зарплаты.
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А ви талановита журналістка. Коломойський зірвав джек-пот, коли прийняв вас на роботу.
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ти така вумна як качка), ну ось поясни чому газ качають з шебелінськивського родовища в Харківський обл. а платити ми повинні у Харкові за газ зі Словакії наприклад? За транспорт газу якого не було.
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Это не транспорт, а наличие газа в трубе. Вот в том, что у нас есть свой газ, а мы его не покупаем, и куда он девается непонятно( вернее: понятно) это другой вопрос.
За границей то же самое все платят и без вопросов. Но там нет двух платежей. Например, Эндесса в Испании снимает деньги со счета один раз в два месяца круглей год. Ты всегда можешь посмотреть расшифровку- что и куда идёт , в состав входит доставка в твой дом/ квартиру. То же и с водой , которая платится круглый год один раз в два месяца . Газ есть не у всех. В гпзийфициррванных домах ты можешь его и не подключать и тогда , естественно, не платить . Но у кого он есть платят круглый год. Многие в старой части городов покупают балоны, чтобы не платить круглогодичный тариф.
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Таня, а ну ж екзамен на профпридатність!
Аргументуйте необхідність розподілити плату за доставку газу і на оселі, до котрих газ взагалі не підведений.
Якщо зможете аргументувати- я шанувальник вашого таланту до останнього подиху!
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Уважаемый кацахол, конечно, это чушь. Нельзя платить за то, что к тебе не подведено. Это просто бред.
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Товар в магазинах сам по себе не появляется, приходишь в магазин, а там две ценьі-плата за сам товар-производителю деньги идут, и плата за доставку-транспортной компании деньги идут, а чтоб не бьіло слишком накладно, все разделено на 12 и можно вьібирать себе поставщика, и даже есть альтернатива-заказьівай товар в интернете с доставкой НП і інформированием в персональнои приложении на смартфоне, не забудь только жипиес включить, чтоб знали где тьі находишся и паспорт загрузить, чтоб не доставили случайно водку-сигаретьі
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Это называется перевести стрелы. Газ собственной добычи всегда будет стоить рыночную цену, поэтому сейчас, со времён Пороха, и Нафтогаз даёт прибыль государству а не как раньше, что аж Зели уже наперёд с него за 2020 год состригли в бюджет.
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Почему он стоит рыночную цену? Кто это сказал и постановил?
Вы если у себя в огороде картошку вырастили , своей жене платите , когда она вам ее приготовит?
Это все сказки для бедных, которым рассказывается о безальтернативности их обдирания.
Нафтогаз государственная компания. Ее задачей должна стать диверсификация источников получения газа, как это сделали прибалты и теперь могут и у рашки покупать и у черта лысого, но им среди зимы газ никто не будет прикручивать за сдачу национальных интересов. Вторая задача - увеличить собственную добычу- вышки бойко, если бы рашка их не украла, даже с Боткиной наценкой уже бы окупились. Третья задача - благодаря устранению коррупции и собственной добыче- снизить цены для населения.
Что из этого выполнено? Ноль.
Вот от этого и должна оцениваться работа менеджмента
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пропагандонский бред... тупейший ))))
а как быть с котельной к которой подключены и население и не население???
или с микротеплицей мелкого частника)))?
отличная схема для коррупции под вывеской заботы о зебилах
))))
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Ну вот и что? Так сложно отличить население от коммерческого предприятия? Ведь с тем, чтобы , например, собирать налоги с одних и не собирать с других- проболеем не возникает. А тут такая большая проблема! Невозможно вычислить!
Это все именно развод для лохов. Все тридцать лет нам рассказывают, чт* наш газ собственной добычи -'это сплошная коррупция'
Только вот некоторые готовы взять этот 'грех' на себя и получать сверхприбыли
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прибыль нафтогаза это тарифы из карманов граждан Украины! так что мне смешны коменты ЛОХОВ которые хвастаются прибылью нафтогаза! это всеравно что хвастатся смотрите какой ушлый воришка скок бабок у меня из кармана вытащил УХХХ КАКОЙ МОЛОДЕЦ!!
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Маня Кайф - тролль фсб. Каждый день приходит сюда на работу
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щоб вас там підняло та гепнуло о землю, зебуіни, ще абонплату на повітря введить. Козлодоєви.
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Ловкость рук и ничего более или как делать деньги из воздуха на зебилах...
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Так и нам тогда должны платить отдельно зарплату и отдельно за нашу транспортировку на работу!
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Хитрый ход...газ не потребляешь...а за транспортировку все одно должен...
Зебилы счастливы...
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Так і є . В минулому році опалював будинок газом, споживав в холодні місяці до 400 кубів За доставку заплатив бо входила в ціну ціну газа. В цьому сезоні отоплюю тепловим насосом, газ для плити, споживаю 30-35 кубів. З якого луя я повинен платити за доставку 400 кубів за які я вже заплатив минулого року. Скажете в слідуючому заплачу менше. А хто мені поверне повторну плату за об'єм минулого року? Гончарук чи Зеленський..
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ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!
ЛОХАМ ВСЕГДА РАСКАЖУТ ПОЧЕМУ ОНИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ ЛАПШИ У ВЛАСТЕЙ ДОХРЕНА!
А ПЛАТИТЬ ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПРОСТО ПОТОМУ ЧТО ЛОХИ И НЕ ХОТЯТ ОТСТАИВАТЬ СВОИ ИНТЕРЕСЫ! И ИХ НАДО ОТСТАИВАТЬ И ПРЕЙМУЩЕСТВННО С МОРОДОБОЕМ ПО ДРУГОМУ ВЛАСТЬ НЕ ПОНИМАЕТ!!
А РАХ ЛОХИ НЕ ХОТЯТ БИТЬ ВЛАСТНЫЕ МОРДЫ ЗНАЧИТ БУДУТ ПЛАТИТЬ! И КАЖДЫЙ ИЗ ЛОХОВ ВЫБЕРЕТ САМ СЕБЕ ЛАПШУ ПОЧЕМУ ОН БУДЕТ ПЛАТИТЬ!!
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"разделили поровну на 12 месяцев, чтобы снизить нагрузку на потребителя" - какая забота о людях !!!
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Зебилы, вам снизили нагрузку. Но вы по-прежнему зебилы, до конца вашей никчемной жизни! Тариф на доставку газу розділили порівну на 12 місяців, щоб знизити навантаження на споживача, - глава НКРЕКП Тарасюк - Цензор.НЕТ 7411
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Наш газ и нам решать как за него платить. Нанять ученых и они для деток пятого класса
обьяснят проблему. Если 50% детей поймут и прогаласуют Тогда референдум. Где народовладдя брехун. Где украинский газ?
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Зелебобы решили, что глупый 73%-й холоп будет платить дань не только зимой, а весь год. Гуляй, рванина, тебе нагрузку снизили.
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На российском политическом ток-шоу депутаты Госдумы РФ в своих выступлениях не воспринимают шоумена из «95 квартала», как президента Украины, а над его воинским званием «Верховный Главнокомандующий» - откровенно ржут, как откормленные жеребцы в стойлах.
Криворожец должен подать на директора Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии господина Семена Багдасарова Исковое заявление в Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) города Страсбурга, за поток оскорблений («клоун», «человек со сцены спустился», «стреляет из Узи» (семейство пистолетов-пулемётов (ПП), выпускаемых израильским концерном Israel Military Industries), «людей обманули», «негодяй», «предатель», «чмо,не умеющеее управлять страной», «четыре раза уклонялся»…) и ушат помоев, вылитых им на шестого президента Украины. https://www.facebook.com/romkotl/videos/2787658294629802/
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