 Тариф на доставку газу розділили порівну на 12 місяців, щоб знизити навантаження на споживача, - глава НКРЕКП Тарасюк

Про це на брифінгу заявив голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг Валерій Тарасюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми виокремили плату за обслуговування мереж, це не плата за користування. Це плата за те, щоб газ завжди був підведений, завжди був під тиском, працювала аварійна служба і техніки. Плата за обслуговування завжди була, є і буде. Ми розділили цю плату рівними частинами на 12 місяців, щоб споживач отримував менше навантаження в опалювальний період. Раніше основна частина розподілу припадала на зимові місяці, коли йде підвищення споживання природного газу. Ці суми додавалися", - сказав Тарасюк.
За його словами, розділення платежів на 12 місяців дало змогу знизити кінцеву плату для споживача.
"Якщо порівняти платіжку з аналогічним місяцем минулого року, вона стала меншою завдяки двом чинникам: ціна газу і ціна на транспортування", - зазначив Тарасюк.
Також НКРЕКП ухвалила нове регуляторне рішення, відповідно до якого з березня будуть знижені тарифи на розподіл для споживачів, які не споживають газ.
"Споживачі, у яких є лише конфорка, це буде в середньому по Україні 2,8 грн, у кого є підігрів води - 8,9 грн, для приватних будинків, де ще є котел, це буде 21,9 грн. Буде мінімальна платіжка. Платити за обслуговування треба", - додав Тарасюк.
Нагадаємо, з 2020 року з квитанцій міськгазів і облгазів видалили нарахування за послугу з транспортування газу, тепер його надсилають споживачам окремим рахунком.
Ціну за доставку газу розраховують індивідуально: обсяг використаного палива в минулому "газовому році" (з 1 жовтня 2018-го по 30 вересня 2019 року) ділиться на 12 і множиться на встановлений тариф на доставку газу.
А проблема правительства в том, что они не контролируют ситуацию . Потому что энергетическая мафия.
Правительству и президенту нужно разгонять эту олигарзическую монополию на народные, между прочим, ресурсы !
Ну так пусть разгоняют, разве народ против? Что ж не разгонят???
хто більше жре той більше і плотить!
1800 куб и пломба на вводе газа с марта 2018 . А они только нарабатывают минимальную плату. Но доверия уже нет, как и не было .
Включил газ, и буду по 2 куб/мес, чтобы было на следующий год по 2грн/мес, а не 150 грн/мес , как сейчас. Посмотрим что потом придумают.
Другое дело, что нафтогаз не занимается вопросами снижения цены для потребителя. У нас есть газ собственной добычи, но мы его не получаем . Кроме того , не увеличивается собственная добыча.
На той же нарассе газ для своего населения стоит мало. В эмиратах стоит мало бензин, так как там добывается нефть. Таких примеров есть. Но не у нас. Компания нафтогаз не сделала ничего, чтобы облегчить нам платежки. Если есть снижение, то только в ручном режиме после указаний от президента. Это не результат работы компании.
Возможно, цель менеджмента увеличить прибыль компании, не благосостояние людей. Тогда нужно менять эти цели. И зарплаты им платить в обратной прогрессии- т е снижается цена на газ для населения- увеличиваются зарплаты.
За границей то же самое все платят и без вопросов. Но там нет двух платежей. Например, Эндесса в Испании снимает деньги со счета один раз в два месяца круглей год. Ты всегда можешь посмотреть расшифровку- что и куда идёт , в состав входит доставка в твой дом/ квартиру. То же и с водой , которая платится круглый год один раз в два месяца . Газ есть не у всех. В гпзийфициррванных домах ты можешь его и не подключать и тогда , естественно, не платить . Но у кого он есть платят круглый год. Многие в старой части городов покупают балоны, чтобы не платить круглогодичный тариф.
Аргументуйте необхідність розподілити плату за доставку газу і на оселі, до котрих газ взагалі не підведений.
Якщо зможете аргументувати- я шанувальник вашого таланту до останнього подиху!
Вы если у себя в огороде картошку вырастили , своей жене платите , когда она вам ее приготовит?
Это все сказки для бедных, которым рассказывается о безальтернативности их обдирания.
Нафтогаз государственная компания. Ее задачей должна стать диверсификация источников получения газа, как это сделали прибалты и теперь могут и у рашки покупать и у черта лысого, но им среди зимы газ никто не будет прикручивать за сдачу национальных интересов. Вторая задача - увеличить собственную добычу- вышки бойко, если бы рашка их не украла, даже с Боткиной наценкой уже бы окупились. Третья задача - благодаря устранению коррупции и собственной добыче- снизить цены для населения.
Что из этого выполнено? Ноль.
Вот от этого и должна оцениваться работа менеджмента
а как быть с котельной к которой подключены и население и не население???
или с микротеплицей мелкого частника)))?
отличная схема для коррупции под вывеской заботы о зебилах
))))
Это все именно развод для лохов. Все тридцать лет нам рассказывают, чт* наш газ собственной добычи -'это сплошная коррупция'
Только вот некоторые готовы взять этот 'грех' на себя и получать сверхприбыли
Зебилы счастливы...
ЛОХАМ ВСЕГДА РАСКАЖУТ ПОЧЕМУ ОНИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ ЛАПШИ У ВЛАСТЕЙ ДОХРЕНА!
А ПЛАТИТЬ ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПРОСТО ПОТОМУ ЧТО ЛОХИ И НЕ ХОТЯТ ОТСТАИВАТЬ СВОИ ИНТЕРЕСЫ! И ИХ НАДО ОТСТАИВАТЬ И ПРЕЙМУЩЕСТВННО С МОРОДОБОЕМ ПО ДРУГОМУ ВЛАСТЬ НЕ ПОНИМАЕТ!!
А РАХ ЛОХИ НЕ ХОТЯТ БИТЬ ВЛАСТНЫЕ МОРДЫ ЗНАЧИТ БУДУТ ПЛАТИТЬ! И КАЖДЫЙ ИЗ ЛОХОВ ВЫБЕРЕТ САМ СЕБЕ ЛАПШУ ПОЧЕМУ ОН БУДЕТ ПЛАТИТЬ!!
обьяснят проблему. Если 50% детей поймут и прогаласуют Тогда референдум. Где народовладдя брехун. Где украинский газ?
Криворожец должен подать на директора Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии господина Семена Багдасарова Исковое заявление в Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) города Страсбурга, за поток оскорблений («клоун», «человек со сцены спустился», «стреляет из Узи» (семейство пистолетов-пулемётов (ПП), выпускаемых израильским концерном Israel Military Industries), «людей обманули», «негодяй», «предатель», «чмо,не умеющеее управлять страной», «четыре раза уклонялся»…) и ушат помоев, вылитых им на шестого президента Украины. https://www.facebook.com/romkotl/videos/2787658294629802/