 Тариф на доставку газу розділили порівну на 12 місяців, щоб знизити навантаження на споживача, - глава НКРЕКП Тарасюк

Про це на брифінгу заявив голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг Валерій Тарасюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми виокремили плату за обслуговування мереж, це не плата за користування. Це плата за те, щоб газ завжди був підведений, завжди був під тиском, працювала аварійна служба і техніки. Плата за обслуговування завжди була, є і буде. Ми розділили цю плату рівними частинами на 12 місяців, щоб споживач отримував менше навантаження в опалювальний період. Раніше основна частина розподілу припадала на зимові місяці, коли йде підвищення споживання природного газу. Ці суми додавалися", - сказав Тарасюк.

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За його словами, розділення платежів на 12 місяців дало змогу знизити кінцеву плату для споживача.

"Якщо порівняти платіжку з аналогічним місяцем минулого року, вона стала меншою завдяки двом чинникам: ціна газу і ціна на транспортування", - зазначив Тарасюк.

Також НКРЕКП ухвалила нове регуляторне рішення, відповідно до якого з березня будуть знижені тарифи на розподіл для споживачів, які не споживають газ.

"Споживачі, у яких є лише конфорка, це буде в середньому по Україні 2,8 грн, у кого є підігрів води - 8,9 грн, для приватних будинків, де ще є котел, це буде 21,9 грн. Буде мінімальна платіжка. Платити за обслуговування треба", - додав Тарасюк.

Нагадаємо, з 2020 року з квитанцій міськгазів і облгазів видалили нарахування за послугу з транспортування газу, тепер його надсилають споживачам окремим рахунком.

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Ціну за доставку газу розраховують індивідуально: обсяг використаного палива в минулому "газовому році" (з 1 жовтня 2018-го по 30 вересня 2019 року) ділиться на 12 і множиться на встановлений тариф на доставку газу.