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 У РФ і окупованому Криму незаконно утримують 116 громадян України, - Денісова

В окупованому Криму і на території Росії незаконно утримуються в ув'язненні 116 громадян України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 12 лютого в Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Зараз вже 116 наших громадян незаконно утримуються на території Росії і тимчасово окупованого Криму. Ми про кожного знаємо. Ми постійно спілкуємося з адвокатами, рідними політв'язнів і правозахисними організаціями. Цей список є також у президента України, і він особисто піклується і вирішує питання про їхнє повернення на батьківщину", - написала Денісова.

Вона додала, що в Росії і Криму є 29 вироків щодо громадян України, які не захотіли служити у збройних силах РФ.

"Зараз вони відбувають покарання, але коли вийдуть із місць несвободи, будуть знову призвані в ЗС Росії. Ми маємо також дбати і про їхні права", - написала Денісова.

Читайте також: Понад 700 ув'язнених, які перебувають на окупованому Донбасі, чекають повернення на підконтрольну Києву територію, - Денісова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175423
 
 
 Топ коментарі
 
Там полтора миллиона удерживают граждан. И что всех менять будете или наконец займетесь освобождением наших людей и наших домов?
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Після того, як Янелох віддав беркутню та Цемаха, мені взагалі стало байдуже, кого на кого буде обмінювати цей придурок та ворог всього українського.
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Там полтора миллиона удерживают граждан. И что всех менять будете или наконец займетесь освобождением наших людей и наших домов?
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Надо же как-то воду в Крым привязать именно к узникам Крыма.Поэтому и отказников приплетают.Именно это и проталкивать будут,на жалость давить.Такие китайские мудрецы зелебобики.
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Ну не обобщай. Больше полу миллиона украинцев убежали из крыма из-за окупации. И что им не нужно возвращать ихние дома и землю?
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Если он служил по контракту и за деньги да еще из другой страны то какой он нах. опалченец? Ето наемник и террорист. таких убивают на месте и не берут в плен. И ниодна международная организация не имеет права пикнуть против убийства террориста.
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И это ещё при том что тогда это закупали по курсу 27-28, то есть При порохе закупали почти на 30% дешевле У РФ і окупованому Криму незаконно утримують 116 громадян України, - Денісова - Цензор.НЕТ 2753
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что за правакация! зеленский всех на всех обменял давно! парахаботка!
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Після того, як Янелох віддав беркутню та Цемаха, мені взагалі стало байдуже, кого на кого буде обмінювати цей придурок та ворог всього українського.
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Весь упор в её спич сделан на Крым.Вода нужна лаптеногим. Идёт подводка лохтората. Сегодня уже у сливного бачка и Кравчук за,и политолухи из Украины за.Это уже дно будет..хуже всяких цемахов и беркутни.
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Смоли гарячої їм, а не дніпровську водичку. Якщо я не помиляюсь, ця Денисова сама з Криму. Цікаво, у неї є паспорт з двоголовою куркою?
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Я строить догадки без фактов по паспорту не буду,но то что ВСЕ зелебобики сами двухголовые курицы-факт неоспоримый.Там украинцев патриотов нет.Именно это и надо принять как факт.В Крыму все были с украинскими паспортами,а украинцами оказались только крымские татары и небольшой процент Людей.
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РАБссия продает Сбербанк,а это капздец.Денех нет,но вы держитесь
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Глава Сбербанка Герман Грэф заявил : если Сбербанк продадут,он уйдет в отставку... У РФ і окупованому Криму незаконно утримують 116 громадян України, - Денісова - Цензор.НЕТ 9041
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Хіба Крим не був заселений повністю громадянами України? Про що вона?
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Она добавила, что в России и Крыму есть 29 приговоров в отношении граждан Украины, которые не захотели служить в вооруженных силах РФ.Источник: https://censor.net.ua/n3175423

А разве чтобы быть призванным в вооруженные силы РФ российский паспорт иметь не надо?
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Всё что родилось в дохлом сссре принадлежит Гопникам кремля.Включая даже букашек,тараканов и прочих ползучих гадов... У РФ і окупованому Криму незаконно утримують 116 громадян України, - Денісова - Цензор.НЕТ 230
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Весна эта для РАБссии будет не тяжелой. У РФ і окупованому Криму незаконно утримують 116 громадян України, - Денісова - Цензор.НЕТ 2315Нефть с газом подешевеют,а это значит казна РАБссии пополнится миллиардами долляров У РФ і окупованому Криму незаконно утримують 116 громадян України, - Денісова - Цензор.НЕТ 2315
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...мы преступников военных отдаем теперь за гражданских?...так это до бесконечности так будет, они не перестанут набирать обменный фонд из гражданских ..давайте менять тогда гражданских на гражданских...начинайте с ублюдков синежопых и красноперых киевских перекрасившихся и в партейки типа Зажоп и пр.запрыгнувших...их тут немеренно ошивается, составляйте списки и вперед, с Конч на кичи, где им и место всем, а оттуда на обмен и историческую родину с руин поднимать... У РФ і окупованому Криму незаконно утримують 116 громадян України, - Денісова - Цензор.НЕТ 7565
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