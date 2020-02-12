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Все про:адвокат (717) мінування (532) Суми (172)

 Адвокатку, затриману за підозрою в 41 випадку псевдомінування судів у Сумах, заарештували із заставою 160 тис. грн

Слідчий суддя Зарічного районного суду міста Сум 12 лютого обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою адвокатці О., яка підозрюється у свідомо неправдивих повідомленнях про замінування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал судової влади України, визначено розмір застави - 162 160 грн.

Строк дії ухвали до 24:00 10 березня 2020 року.

У разі внесення застави на підозрювану покладено ряд обов’язків, зокрема, і постійно носити електронний засіб контролю.

В під час слідства встановлено, що жінка, починаючи з 10 жовтня минулого року 41 раз дзвонила на лінію "102" і повідомляла про замінування місцевих судів, а також Центру надання адміністративних послуг.

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При цьому жодного разу факт мінування не підтвердився.

З огляду на професію, адвокат продумувала до дрібниць свої злочинні дії, щоб уникнути викриття. Зокрема, змінювала голос, систематично змінювала сім-картки і мобільні телефони, говорила з оператором не більше 5 секунд тощо.

Нагадаємо, 39-річну жінку затримали в порядку ст. 208 КПК України. Під час санкціонованого обшуку у неї виявили та вилучили мобільні телефони, з яких вона здійснювала телефонні дзвінки на лінію "102". Водночас отримано інші неспростовні докази її причетності до вказаного злочину. Більш того, затримана зізналася у скоєному.

Напередодні, повідомляє пресслужба Господарського суду Сумської області, прокурор Сумської області повідомив жінці про підозру. За скоєне їй загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175422
 
 
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Суды и сервисные центры МВД? Кстати, центры, вроде как- упразднили, судя по сообщению сегодняшнему. То есть- тётя способствовала сегодняшнему решению Кабмина. А суды... хрен с ними, главное, что не вокзалы.
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Якийсь бздур.. Змінювала голоси , телефони.. Я просто не уявляю який сенс в таких діях 41 раз. Хіба адвокат когось дістала і вирішили таким чином ...
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она так свои дела затягивала . скорее всего и вычислили по делам которые должны были рассматриваться в эти дни - я так думаю .
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Тэкс, делим залог на количество"минирований"
160 : 41 = 3902,439024390244
Неужели убытки от одного "минирования" составляют всего на всего каких-то жалких 3902 грн?
Как по мне, то что-то не так с ждзеленким правосудием.
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порядок расчета суммы залога прописан в упк и зависит от тяжести статьи. так что нефиг бред писать
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Один абзац настоящая инструкция по "безопасному" минированию "меняла голос, систематически изменяла сим-карты и мобильные телефоны, говорила с оператором не более 5 секунд и тому подобное"
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