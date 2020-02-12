 ЦВК ухвалила рішення, що наступні перші вибори в ОТГ відбудуться одночасно з черговими місцевими виборами

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

У повідомленні наголошується: "Наступні перші вибори в ОТГ відбудуться одночасно з черговими місцевими виборами

Комісія внесла зміни до своєї постанови від 29 листопада 2018 року № 234 "Про Порядок призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів".

Змінами передбачено, що у рік проведення чергових місцевих виборів перші місцеві вибори призначаються на дату чергових місцевих виборів.

На думку доповідача члена ЦВК Павла Любченка, для такого рішення Комісії є декілька суттєвих підстав.

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За його словами, Виборчим кодексом України, який вступив у дію 1 січня 2020 року, зокрема, передбачено, що проведення інших видів місцевих виборів, окрім перших, регулюється ще законом про місцеві вибори. Таким чином, перші вибори повинні відбуватися відповідно до нового Виборчого кодексу України та актів, прийнятих в його розвиток. Разом з тим, Прикінцевими та перехідними положеннями Кодексу для Центральної виборчої комісії передбачено шестимісячний строк для приведення своїх актів у відповідність до його вимог.

Відповідно до статті 141 Конституції України чергові місцеві вибори проводяться на всій території України. Це означає, що строк повноважень всіх депутатів, обраних на перших, позачергових, додаткових місцевих виборах, закінчується із відкриттям першої сесії ради. Тобто, у разі призначення перших виборів на останню неділю квітня, строк повноважень депутатів, які б були обрані на них, тривав би фактично лише кілька місяців.

Окрім того, для організації та проведення зазначених перших місцевих виборів необхідно орієнтовно 35 млн 300 тис. гривень, які б були витрачені на обрання депутатів на незначний період.

Водночас, значна кількість з числа останніх проміжних виборів, які призначалися територіальними виборчими комісіями, не відбулись тому, що не виявилося жодного бажаючого зареєструватися кандидатом. Це свідчить про вкрай низьку активність і зацікавленість громадян до участі у таких виборах напередодні чергових місцевих виборів.

Також, як зауважив Павло Любченко, відповідно до Бюджетного кодексу України та Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" перехід ОТГ на прямі відносини з державним бюджетом для отримання додаткового ресурсу і розширення джерельної бази місцевих бюджетів відбувається тільки з початком нового бюджетного періоду. Тому, навіть у разі проведення перших виборів, об’єднані територіальні громади не матимуть можливості істотно покращити свою фінансову спроможність і розширити свої можливості для вирішення питань місцевого значення.

Така позиція доповідача була підтримана усіма членами Комісії".

Чергові місцеві вибори відбудуться згідно з новим Виборчим кодексом, який набрав сили 1 січня 2020 року.