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 Політика України, Економіка
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Все про:Кабмін (3665) Милованов Тимофій (157)

 Сьогодні Кабмін ухвалив 7 дерегуляційних рішень, які спростять життя бізнесу, - Милованов

Сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів було прийнято низку важливих дерегуляційних рішень, які спростять життя бізнесу і стимулюватимуть економіку.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив міністр економіки Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.

Чиновник назвав 7 таких рішень

  1. Захистили ринок органічного виробництва. Відкриваємо реєстри виробників органічних продуктів, це не дозволить маркувати органічною свою продукцію кому завгодно.
  2. Скасували повідомлення податкової про прийняття на посаду керівника. Усунули дублювання інформації, яку подає підприємство.
  3. Гармонізували сферу технічного регулювання з відповідними нормами європейського законодавства. Відтепер технічні регламенти відповідають угоді про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів.
  4. Розробили новий технічний регламент для мийних засобів. Тепер можна здійснювати оцінку відповідності не для кожної одиниці продукції, як це було раніше, а тільки для типового представника асортиментного ряду. Це зменшить витрати суб’єктів господарювання на здійснення оцінки відповідності в п’ять разів.
  5. Узгодили порядок видачі свідоцтва у сфері метрології. Скоротили перелік документів та надали можливість подавати документи через Єдиний державний веб-портал електронних послуг.
  6. Надали офіційний статус геопросторовим даним кадастрів та інформаційних систем, розміщеним на картографічній основі Державного земельного кадастру. Це важливе рішення у рамках прозорості землеустрою та земельної реформи.
  7. Запровадили консультації при ринковому нагляді. Відтепер органи державного ринкового нагляду будуть надавати безоплатну консультаційну підтримку у цій сфері підприємцям.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175419
 
   
 Топ коментарі
 
Весь ваш бизнес - это купи-продайство. Создавать ничего не умеете.
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Всё- как всегда... то есть- самое идиотское- в конце. Пункт 7. Предполагаю отчетливую кормушку, для тунеядцев и бездельников. Ибо, когда что-то бесплатно- это 100% наипаловка.
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Весь ваш бизнес - это купи-продайство. Создавать ничего не умеете.
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Капитан, да это кабмин, они вообщето чиновники.
Но вот это, например хорошая новасть как для этой бездарной горе команды.:"Защитили рынок органического производства. Открываем реестры производителей органических продуктов, это не позволит маркировать органической свою продукцию кому угодно."
кто себе вырывает сертификацию Органк в ЕС хорошо продает. Только у нас это лепит кто угодно лепит "органик"
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Нюхнул и мерещится везде? Завязывай с этим, сгоришь.

Сьогодні Кабмін ухвалив 7 дерегуляційних рішень, які спростять життя бізнесу, - Милованов - Цензор.НЕТ 5842
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Не перевозбуждения на ночь, шоколадка.
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Всё- как всегда... то есть- самое идиотское- в конце. Пункт 7. Предполагаю отчетливую кормушку, для тунеядцев и бездельников. Ибо, когда что-то бесплатно- это 100% **********.
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государственный рыночный надзор🤔
всё за что не возьмутся получается совдепия
рыночный патруль, рыночный конвой
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а дальше как раньше. эти центры это типа "полицейские ЦНАПы". все документы в одном месте. от техпаспорта и прав до справок о несудимости. без решал. прозрачно. но видимо плохо...
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Особенно интересно мне, мариупольцу. Этот центр был у нас открыт, пару лет назад, не более, с невероятной помпой! Салюта, правда- не было, но всё остальное- с избытком!
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https://mvs.gov.ua/ua/news/28139_Kabmin_likviduvav_regionalni_servisni_centri_MVS.htm
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..а о качестве продуктов питания отечественных, об отмене ТУ и введение ГОСТОВ на все без исключения виды пищевой продукции и ответственности криминальной за их нарушения..КОГДА!!! ...людей травить говном своим, под названием "ЕДА" перестанут эти "бизнесмены" - душегубы-пищевики?!!!...начните проверки, начиная от воды, что продается как родниковая и хлеба любого вида-сорта и вы ох..еете чем вас эти неоубийцы-"бизнесмены",за ваши же немалые деньги, кормят и поят!!!... Сегодня Кабмин принял 7 дерегуляционных решений, которые упростят жизнь бизнесу, - Милованов - Цензор.НЕТ 834 Сегодня Кабмин принял 7 дерегуляционных решений, которые упростят жизнь бизнесу, - Милованов - Цензор.НЕТ 834 Сегодня Кабмин принял 7 дерегуляционных решений, которые упростят жизнь бизнесу, - Милованов - Цензор.НЕТ 834..
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Держава не повинна допомагати бізнесу, - вона повинна не заважати йому.
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Mr.Zorg
За бюджетные деньги, собранные с уплаченных нами налогов, дегенератам в ДБР купили моноблоки iMac, цена от 30000 грн за шт Жлобье не поняло что за диковинка такая, и что в ней за такая операционка чуднАя, переустановили в iMac пиратский Win10, на мониторе виден запрос активацииСегодня Кабмин принял 7 дерегуляционных решений, которые упростят жизнь бизнесу, - Милованов - Цензор.НЕТ 1212
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Ты даже не представляешь сколько яблочных дебилов покупают эту технику ради "форса бандитского" и помаявшись рано или поздно ставят туда Винду.
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Зебилы, если хотите что-то хорошее сделать для бизнеса - отмените подоходные налоги. Все равно банда Коломойского и Ахметова все разворовывают
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дослёз...! это настолько ХАРАШО - уже начинает быть противным...
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интересное видео по ссылке. к моему вчерашнему скрину про самокатчика

https://twitter.com/i/status/1227653433982955522

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Волонтеры Зеленского привезли на передовую рисунки, которые призывают к миру и дружбе с Россией.
Сьогодні Кабмін ухвалив 7 дерегуляційних рішень, які спростять життя бізнесу, - Милованов - Цензор.НЕТ 4357
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Нужно ещё во всех бесплатных туалетах поставить бесплатные кассовые аппараты Сьогодні Кабмін ухвалив 7 дерегуляційних рішень, які спростять життя бізнесу, - Милованов - Цензор.НЕТ 9727
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Ці всі спрощення - велика брехлива фуйня. Бо спрощення для бізнесу - це пбо здешевлення виробництва, або полегшення отримання грошей.
По простому воно все так:
Загалом, величина економіки - це кількість грошей в оберті.
Не зростає кількість надрукованої гривні - не зростає економіка. Не зростає споживча корзина - не росте економіка.

Ото повидають 1,5 мільйонні кредити - відбудеться деякий поштовх, і споживча корзина має зрости.

Але ж ви всі знаєте, що якщо споживча корзина росте, але не росте виробництво товару - то настає інфляція. Тому її тримають дуже маленькою. А хто ж буде товар виробляти? Ніхто! Нема програм. Тому ніякого зростання економіки не буде!

Будуть продавати землю - буде ефект, як від продажу Криворожсталі - наповнення бюджету для виплати зарпат-пенсій. Але ефект той буде такий самий, як ви жили в квартирі, а потім продали її, отримали гроші, і стали жити у тій квартирі в аренду. Протринькали гроші, і знову треба щось продавати, бо жити ж треба, а квартири вже нема, ще й з квартири потурять. І тоді вже радо Росію лишиться позвати - рятуй дурних голодранців, які все продали й нічого не придбали.

Цей уряд нічого не запрограмував. Його вже пора на смітник історії. Він би сам пішов, якщо б розумів, що воно є. Але ж воно профан.
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Нужно каждого украинца считать не рабом,а малым предпринимателем и освободить их от налогов если годовая сумма дохода не превышает 230 000 грн - 290 000 грн,а превышающую сумму облагать установленным налогом. ... Сьогодні Кабмін ухвалив 7 дерегуляційних рішень, які спростять життя бізнесу, - Милованов - Цензор.НЕТ 8092
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Чем меньше мы трогаем экономику,тем больше в ней порядка.
М.Татчэр.премьер-министр Британии.1984 г.
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от жи ж странно кабмін полегшує а правоохоронці з податковою шманають..... Сьогодні Кабмін ухвалив 7 дерегуляційних рішень, які спростять життя бізнесу, - Милованов - Цензор.НЕТ 1691
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