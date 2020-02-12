 Сьогодні Кабмін ухвалив 7 дерегуляційних рішень, які спростять життя бізнесу, - Милованов

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив міністр економіки Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.
Чиновник назвав 7 таких рішень
- Захистили ринок органічного виробництва. Відкриваємо реєстри виробників органічних продуктів, це не дозволить маркувати органічною свою продукцію кому завгодно.
- Скасували повідомлення податкової про прийняття на посаду керівника. Усунули дублювання інформації, яку подає підприємство.
- Гармонізували сферу технічного регулювання з відповідними нормами європейського законодавства. Відтепер технічні регламенти відповідають угоді про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів.
- Розробили новий технічний регламент для мийних засобів. Тепер можна здійснювати оцінку відповідності не для кожної одиниці продукції, як це було раніше, а тільки для типового представника асортиментного ряду. Це зменшить витрати суб’єктів господарювання на здійснення оцінки відповідності в п’ять разів.
- Узгодили порядок видачі свідоцтва у сфері метрології. Скоротили перелік документів та надали можливість подавати документи через Єдиний державний веб-портал електронних послуг.
- Надали офіційний статус геопросторовим даним кадастрів та інформаційних систем, розміщеним на картографічній основі Державного земельного кадастру. Це важливе рішення у рамках прозорості землеустрою та земельної реформи.
- Запровадили консультації при ринковому нагляді. Відтепер органи державного ринкового нагляду будуть надавати безоплатну консультаційну підтримку у цій сфері підприємцям.
Но вот это, например хорошая новасть как для этой бездарной горе команды.:"Защитили рынок органического производства. Открываем реестры производителей органических продуктов, это не позволит маркировать органической свою продукцию кому угодно."
кто себе вырывает сертификацию Органк в ЕС хорошо продает. Только у нас это лепит кто угодно лепит "органик"
всё за что не возьмутся получается совдепия
рыночный патруль, рыночный конвой
Mr.Zorg
За бюджетные деньги, собранные с уплаченных нами налогов, дегенератам в ДБР купили моноблоки iMac, цена от 30000 грн за шт Жлобье не поняло что за диковинка такая, и что в ней за такая операционка чуднАя, переустановили в iMac пиратский Win10, на мониторе виден запрос активации
здобулиразом...
https://twitter.com/i/status/1227653433982955522
https://twitter.com/dmitriypaut/status/1227611053401526273
По простому воно все так:
Загалом, величина економіки - це кількість грошей в оберті.
Не зростає кількість надрукованої гривні - не зростає економіка. Не зростає споживча корзина - не росте економіка.
Ото повидають 1,5 мільйонні кредити - відбудеться деякий поштовх, і споживча корзина має зрости.
Але ж ви всі знаєте, що якщо споживча корзина росте, але не росте виробництво товару - то настає інфляція. Тому її тримають дуже маленькою. А хто ж буде товар виробляти? Ніхто! Нема програм. Тому ніякого зростання економіки не буде!
Будуть продавати землю - буде ефект, як від продажу Криворожсталі - наповнення бюджету для виплати зарпат-пенсій. Але ефект той буде такий самий, як ви жили в квартирі, а потім продали її, отримали гроші, і стали жити у тій квартирі в аренду. Протринькали гроші, і знову треба щось продавати, бо жити ж треба, а квартири вже нема, ще й з квартири потурять. І тоді вже радо Росію лишиться позвати - рятуй дурних голодранців, які все продали й нічого не придбали.
Цей уряд нічого не запрограмував. Його вже пора на смітник історії. Він би сам пішов, якщо б розумів, що воно є. Але ж воно профан.
М.Татчэр.премьер-министр Британии.1984 г.