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 Політика України, Здоров'я
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Все про:Мінздоров'я (1130) стратегія (66) онкологія (59) Зоряна Скалецька (69)

 Імунізація, популяризація здорового способу життя, виявлення на ранніх стадіях, - представлено стратегію МОЗ у боротьбі з раком

На парламентських слуханнях 12 лютого представлено проєкт Стратегії з профілактики та боротьби з онкологічними захворюваннями, підготовлений Міністерством охорони здоров'я.

Про основні цілі, які передбачає проєкт стратегії, на парламентських слуханнях розповіла міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За її словами, однією з цілей є зниження захворюваності на рак, який можна попередити.

"На сьогодні це пов’язано з громадським здоров’ям - це є імунізація, дотримання календаря щеплень. У цьому контексті стратегічна мета - максимальне запровадження заходів щодо усунення всіх ризиків, пов’язаних з інфекцією гепатиту В. Також це пов'язано з можливістю впровадження, навіть пілотними проєктами, програм імунізації проти вірусу папіломи людини", - сказала Скалецька.

За її словами, велику увагу буде приділено популяризації здорового способу життя.

"Уперше в бюджеті України закладені гроші на інформаційні кампанії", - підкреслила Скалецька.

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Другою ціллю стратегії є виявлення онкологічних захворювань на ранніх стадіях.

"Ми покладаємо багато функціоналу і очікувань на первинну ланку, обізнаність сімейних лікарів щодо ознак і максимальне реагування на ранніх етапах захворювань. Я знаю, що в Україні є регіони, які вже взаємодіють — онкологічна служба тісно працює з первинною ланкою, проводять тренінги, навчають, діляться знаннями", - сказала міністр і закликала поширювати цю практику.

Також проєкт Стратегії передбачає мету покращити якість надання медичних послуг, пов’язаних з діагностикою та лікуванням онкозахворювань, що передбачає розробку та впровадження стандартів контролю якості.

Окремим пунктом стратегії є створення умов для якісного лікування дитячих онкозахворювань.

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"Ми повинні в цьому році розпочати проводити не експериментальну пілотну, а в нормальному потоці проводити трансплантацію гомопоетичних стовбурових клітин", - зазначила Скалецька.

Серед інших цілей стратегії міністр охорони здоров’я назвала розвиток послуг з реабілітації, догляду та паліативної допомоги, забезпечення збору та аналізу даних

"Одна з наших задач - мати дійсно якісний і правдивий збір даних. Я сподіваюся, що із застосуванням електронних ресурсів, які впроваджуються в охороні здоров’я, ми матимемо до кінця року можливість оцінити реальну картину, а отже і реально закласти гроші в бюджет для тих чи інших методів діагностики і лікування", - наголосила міністр.

Велику увагу, за її словами, буде приділено кадровому питанню, підвищенню кваліфікації лікарів, зокрема підтримці професійного розвитку лікарів, зміні в підходів у навчальному процесі.

Проєкт Стратегії буде оприлюднений для громадського обговорення на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175414
 
 
 Топ коментарі
 
К сожалению никакой ЗОЖ от рака не спасает,а прививки вообще похоже на бред.Какой министр -такая и программа.Вы бы больницу построили для онкобольных как в Белоруссии,и лечили бы там людей бесплатно.Вот как раз под это не стыдно и деньги на Западе попросить,если нет,в связи с ликвидацией последствий катастрофы на ЧАЭС,и вообще пора признать это уже общегосударственой проблемой.
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Знову електронні ресурси подаються як панацея для всього...
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https://youtu.be/xJTvbUZWbmQ
Виступ Яніни Соколової у комітеті ВР.
"Не терти прутня, не роздавати квитки на 95 квартал, а допомогти онкохворим!"
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Блискучий виступ. Ось яких людей не вистачає в політиці!
(чесно, хотів би бачити Яніночку президентом України)
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Не хрена семейники про онко не знают, от слова совсем!
Вы бы, черти, сделали хотя бы быстро доступными обезболивающие, которые хрен выпросишь у ваших врачей
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"Кто курит - кончает раком, а кто не курит - оттягивает свой конец" (с)
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Рак это стресс а стресс это рак ,а чтобы не было стресса вас упырей надо ВСЕХ сажать и строить в Украине Финляндию или Норвегию !!!
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в Украине логичнее строить не Норвегию, основа богатства которой нефть, а скорее Францию, основа богатства которой мощнейшее на всём европейском континенте сельское хозяйство, наука и высокие технологии.

Да и по размеру и географическому разнообразию территории Франция очень похожа на Украину.
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Выявили - дальше что? Про лечение ни слова.
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Понятное дело! Могут ведь задать неудобный вопрос: а скока стоит???
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А стоит больше чем вы можете себе представить
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Обратили внимание- тётя упомянула всё что угодно, но ни слова о качественном питании! Я не стану предполагать причину забывчивости тёти... Эта причина- на поверхности. И она- печальна.
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А когда рак на горе свистнет. Народная мудрость, вроде как.
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К сожалению никакой ЗОЖ от рака не спасает,а прививки вообще похоже на бред.Какой министр -такая и программа.Вы бы больницу построили для онкобольных как в Белоруссии,и лечили бы там людей бесплатно.Вот как раз под это не стыдно и деньги на Западе попросить,если нет,в связи с ликвидацией последствий катастрофы на ЧАЭС,и вообще пора признать это уже общегосударственой проблемой.
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Красунечка, розумничка, справжня патріотка, ще й прикольна дівчинка з блискучим гумором Імунізація, популяризація здорового способу життя, виявлення на ранніх стадіях, - представлена стратегія МОЗ по боротьбі з раком - Цензор.НЕТ 1720

Імунізація, популяризація здорового способу життя, виявлення на ранніх стадіях, - представлена стратегія МОЗ по боротьбі з раком - Цензор.НЕТ 9179
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Приходит больной к врачу:
- Здравствуйте, доктор... Ну как там мои анализы?
- К сожалению, у вас рак.
- Господи... И что же теперь делать?
- Поезжайте в Одессу - принимайте грязевые ванны.
- А что, поможет?
- От рака - вряд ли. Но к земле надо привыкать...
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Рак - це генетичне захворювання. Як його можна попередити, якщо він закладений у генах?
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Неправда. Мій друг помер у 38 років. Гліобластома (рак мозку). Батьки, зараз під 70 живі і бабусі-дідусі пішли в дуже похилому віці від різних хвороб не онко.
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Неправда - так неправда. Вам видніше.
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Ті хто стикнувся з такою бідою, часто задають питання: чого та ж сама Білорусь, бідніша набагато за ресурсами, може будувати клініки і лікувати своїх громадян за рахунок бюджету, а ми - ні.
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Сделайте аудит, сначала, уберите соросню и её кураторов зарубежных, очистив медицину от всех липких ручонок. Посадите супруншу и её посипак лет на 20, а потом начните всё с начала того, что было. Пора прекращать геноцид народа Украины, зачищая территорию Украины от украинских медиков.и украинской медицины. Соблюдайте Конституцию, ибо будет вам и нам горе. Внешнее управление - конец Украины. Наберитесь мужества и станьте на сторону украинцев. Время тикает и лечить скоро будет некому и некого.
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Вопрос серьезнее и еще плохо изучен, ответ скорее всего в правильном питании, недостатке некоторых микроэлентов и веществ в организме и пасных канцерогенах, а также некоторых вирусных заболеваниях! Я в качестве профилактики не менее трех месяцев в году принимаю ежедневно по 20 капель настойки катарантуса (барвинка розового, который выращиваю сам летом на балконе), в нем точно содержится не менее двух алколоидов противоопухолевая эффективность оных доказана официальной медициной, использующей их в химиотерапии!
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Катарантус - травянистое лекарственное растение, в составе которого содержится более 65 алкалоидов (в корнях - до 2,1%, в листьях - до 1,3%, в стеблях - до 0,4%). Наибольший интерес из них представляют алкалоиды винкристин, вирозин, винбластин, розидин, перквин, лейрозин и лейрозидин, обладающие противоопухолевой активностью. Целебные свойства этой травы хорошо известны не только народным целителям, но и врачам-онкологам.
При злокачественных новообразованиях используют только надземную часть растения, изготавливая из нее препараты для химиотерапии. В народной медицине из листьев и стеблей готовят всевозможные настойки и настои, вытяжки и масло. Сырье собирают только в ту пору, когда содержание алкалоидов в траве больше всего, а именно ближе к середине сентября, в период созревания семян. Листья и молодые побеги сушат в затененном месте и хранят не более года, после чего заготовленное сырье теряет свои лечебные свойства.

Імунізація, популяризація здорового способу життя, виявлення на ранніх стадіях, - представлено стратегію МОЗ у боротьбі з раком - Цензор.НЕТ 9101
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Ви навіть не розумієте як швидко зжирає людину та болячка. Міцнішої людині по фізичній формі і позитивному настрою - не знаю. Він увійшов до 12%, які живуть після такого діагнозу більше 2 років. Ми боролись 3,5. А це вже меннше 5%.
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Знаю и понимаю. И очень сожалею, что не понимал раньше, иначе бы настоял именно на профилатите, чем 2 года потом бороться за жизнь близкого человека, чередой трех операций и курсов химио и лучевой терапии!
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Тут інше. Гліобластома завжди вже 4 стадії. Сама агресивна пухлина.Тому такака і смертність.
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А я чорнобильський подорожник прикладю, якщо спіймаю. Лікуйтесь чим хочете. Рекомендацій, якщо не лікар-фахівець, не давайте.
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основными причинами рака является экология ,качество жизни и питания- как я понимаю такой профилактики в Украине не предусмотрено.
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