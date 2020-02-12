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 Політика України, Здоров'я
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Все про:Мінздоров'я (1130) стратегія (66) онкологія (59) Зоряна Скалецька (69)

 Імунізація, популяризація здорового способу життя, виявлення на ранніх стадіях, - представлена стратегія МОЗ по боротьбі з раком

На парламентських слуханнях 12 лютого представлений проєкт Стратегії з профілактики та боротьби з онкологічними захворюваннями, підготовлений Міністерством охорони здоров'я.

Про основні цілі, які передбачає проєкт стратегії, на парламентських слуханнях розповіла міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За її словами, однією з цілей є зниження захворюваності на рак, який можна попередити.

"На сьогодні це пов’язано з громадським здоров’ям - це є імунізація, дотримання календаря щеплень. У цьому контексті стратегічна мета - максимальне запровадження заходів щодо усунення всіх ризиків, пов’язаних з інфекцією гепатиту В. Також це пов'язано з можливістю впровадження, навіть пілотними проєктами, програм імунізації проти вірусу папіломи людини", - сказала Скалецька.

За її словами, велику увагу буде приділено популяризації здорового способу життя.

"Уперше в бюджеті України закладені гроші на інформаційні кампанії", - підкреслила Скалецька.

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Другою ціллю стратегії є виявлення онкологічних захворювань на ранніх стадіях.

"Ми покладаємо багато функціоналу і очікувань на первинну ланку, обізнаність сімейних лікарів щодо ознак і максимальне реагування на ранніх етапах захворювань. Я знаю, що в Україні є регіони, які вже взаємодіють — онкологічна служба тісно працює з первинною ланкою, проводять тренінги, навчають, діляться знаннями", - сказала міністр і закликала поширювати цю практику.

Також проєкт Стратегії передбачає мету покращити якість надання медичних послуг, пов’язаних з діагностикою та лікуванням онкозахворювань, що передбачає розробку та впровадження стандартів контролю якості.

Окремим пунктом стратегії є створення умов для якісного лікування дитячих онкозахворювань.

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"Ми повинні в цьому році розпочати проводити не експериментальну пілотну, а в нормальному потоці проводити трансплантацію гомопоетичних стовбурових клітин", - зазначила Скалецька.

Серед інших цілей стратегії міністр охорони здоров’я назвала розвиток послуг з реабілітації, догляду та паліативної допомоги, забезпечення збору та аналізу даних

"Одна з наших задач - мати дійсно якісний і правдивий збір даних. Я сподіваюся, що із застосуванням електронних ресурсів, які впроваджуються в охороні здоров’я, ми матимемо до кінця року можливість оцінити реальну картину, а отже і реально закласти гроші в бюджет для тих чи інших методів діагностики і лікування", - наголосила міністр.

Велику увагу, за її словами, буде приділено кадровому питанню, підвищенню кваліфікації лікарів, зокрема підтримці професійного розвитку лікарів, зміні в підходів у навчальному процесі.

Проєкт Стратегії буде оприлюднений для громадського обговорення на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175414
 
 
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Знову електронні ресурси подаються як панацея для всього...
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https://youtu.be/xJTvbUZWbmQ
Виступ Яніни Соколової у комітеті ВР.
"Не терти прутня, не роздавати квитки на 95 квартал, а допомогти онкохворим!"
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Не хрена семейники про онко не знают, от слова совсем!
Вы бы, черти, сделали хотя бы быстро доступными обезболивающие, которые хрен выпросишь у ваших врачей
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Рак это стресс а стресс это рак ,а чтобы не было стресса вас упырей надо ВСЕХ сажать и строить в Украине Финляндию или Норвегию !!!
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Выявили - дальше что? Про лечение ни слова.
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Понятное дело! Могут ведь задать неудобный вопрос: а скока стоит???
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Обратили внимание- тётя упомянула всё что угодно, но ни слова о качественном питании! Я не стану предполагать причину забывчивости тёти... Эта причина- на поверхности. И она- печальна.
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А когда рак на горе свистнет. Народная мудрость, вроде как.
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К сожалению никакой ЗОЖ от рака не спасает,а прививки вообще похоже на бред.Какой министр -такая и программа.Вы бы больницу построили для онкобольных как в Белоруссии,и лечили бы там людей бесплатно.Вот как раз под это не стыдно и деньги на Западе попросить,если нет,в связи с ликвидацией последствий катастрофы на ЧАЭС,и вообще пора признать это уже общегосударственой проблемой.
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