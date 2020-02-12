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 Політика України, Економіка
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Матеріали за темою:
Все про:арбітраж (112) Газпром (578) Стокгольм (80) Вітренко Юрій (109)

 Юристи "Газпрому" були "дорожчими", а за результат у Стокгольмському арбітражі я відповідав особисто, - Вітренко

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що відповідальність за результат у судовому процесі проти "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі була передусім на співробітниках "Нафтогазу".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці Витренка.

"Перед моєю командою стояла задача зробити максимально точні розрахунки та аналіз, навести достатньо вичерпних аргументів і контраргументів, чому наші розрахунки та вимоги є справедливими та обґрунтованими. До речі, коли я ініціював цей арбітраж за транзитною справою, спочатку потрібно було переконати наших зовнішніх юристів та експертів, оскільки вони не бачили перспективи у цій справі", – написав він.

Вітренко зазначив, що завдання юристів полягало в підборі правильних юридичних інструментів і конструкцій, що підтверджують право України на зміни в комерційних відносинах з "Газпромом", які в "Нафтогазі" вважали справедливими.

Вітренко зазначив, що з директором НАК з правових питань та взаємодії з органами влади Ярославом Теклюк та іншими співробітниками "Нафтогазу" працював над усіма документами, які подавалися до суду.

"Разом з Ярославом ми представляли Нафтогаз на судових слуханнях. Разом з іншими співробітниками групи Нафтогаз ми були свідками в цьому судовому процесі. У жодному разі не намагаюсь применшувати внесок нашої команди зовнішніх юристів. Але потрібно розуміти, що відповідальність лежала передусім на представниках Нафтогазу. За результат зміни у комерційних відносинах з Газпромом, зокрема за результати комерційного арбітражу в цілому відповідав я особисто. Західні юристи були і в нас, і в Газпрому. У Газпрому вони, до речі, були дорожчими", – додав він.

Читайте також: Слухання щодо стягнення $3 млрд з Газпрому в Нідерландах пройшли успішно. Чекаємо остаточного рішення 25 лютого, - Вітренко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175413
 
   
 Топ коментарі
 
Есть возможность скачать с РАБссии дополнительно 7 ярдов долларов. Юристы "Газпрома" были "дороже", а за результат в Стокгольмском арбитраже я отвечал лично, - Витренко - Цензор.НЕТ 7180Капздец путлерской банде
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Та зачем нам этот Витренко который выбил с кацапов деньги? Вот зе команда уже простила кацапам 9 млрд $
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Мабуть тому і пресують Вітренка. Щоб звільнився і не смів ображать фуйла та фуйловий "газпром"
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хватит ныть - ты уже и так достаточно ободрал государство, получив наперед бабло, хотя Украина не получила ничего... смени работу, если не нравится
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весь в свою йпнутую мамашу Витренко которую не удалось взорвать гранатой а жаль чокнутая бабенка наглая брехливая кацапская и смотрите сынка она не в Газпром пристроила она сама в России а в НАК Нафтогаз как вообще такое чувырло могли назначить у нас??!!!
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выиграть для Украины у кацапов миллиарды доллары - это у зебилов "ободрать" Юристи "Газпрому" були "дорожчими", а за результат у Стокгольмському арбітражі я відповідав особисто, - Вітренко - Цензор.НЕТ 3903
чухонец, таки да - "ОБОДРАЛИ" твою рашку - как государство - по полной.
И ободрали бы еще больше - если бы вислюк оманський не мешал..
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Этот гомнюк выполнял свою работу за которую получал зарплату! Премию гад хочет в много млн, в то время как многие в стране не могут себе позволить оплатить за газ.
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брехня, зебил1)) эпоха зубожиння давно закончилась - каждый украинец ест черную икру ложками, получая по 100500 грн в день... "и каждый живет как президент. а презЕдент - живет как учитель"
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зебил, а ну жри черную икру и НЕ смей сомневаться в монике оманськом! Юристи "Газпрому" були "дорожчими", а за результат у Стокгольмському арбітражі я відповідав особисто, - Вітренко - Цензор.НЕТ 7199
каждый кто сомневается в окончании эпохи зубожиння - есть порохобот!
ибо все знают, по г+Г врать не станут, что овсы колосятся, рожь - родится, а учителя и пенсионеры получают по 4000 баксов пенсий только от одного взгляда вислюка оманського! Юристи "Газпрому" були "дорожчими", а за результат у Стокгольмському арбітражі я відповідав особисто, - Вітренко - Цензор.НЕТ 8322
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Есть возможность скачать с РАБссии дополнительно 7 ярдов долларов. Юристы "Газпрома" были "дороже", а за результат в Стокгольмском арбитраже я отвечал лично, - Витренко - Цензор.НЕТ 7180Капздец путлерской банде
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Мабуть тому і пресують Вітренка. Щоб звільнився і не смів ображать фуйла та фуйловий "газпром"
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А зарплату ты за что получал, упырь мордатый? Юристы "Газпрома" были "дороже", а за результат в Стокгольмском арбитраже я отвечал лично, - Витренко - Цензор.НЕТ 4304
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Ну, він свою зарплату, тисячократно відпрацював.
А от від тебе, яка користь Україні?
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шо там . юра...рядом з мамою коболєва дача продається?
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Та зачем нам этот Витренко который выбил с кацапов деньги? Вот зе команда уже простила кацапам 9 млрд $
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100500 лярдов простила. Инфа 100%. Зрада она ведь такая, никогда не обманет.
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Впереди Иски Украины за отжатие Крыма,а там не 7 миллиардов для РАБссии окажутся сказкой.пару сотен ярдов па любасу
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с начало хватит и несколько десятков лярдов за убытки в первые два года в связи с временным отжатием Крыма. И в этом мы вас точно поддержим. А за отжатие - это не оплачиваеться вообще, даже не обсудаеться, по краиней мере у нас.
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Витренко: "Да я на колчаковских фронтах воевал!"
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Из 22 исков против ГрязьПрома,компания гопников путлера не выиграла в Суде НИ ОДНОГО.... Юристы "Газпрома" были "дороже", а за результат в Стокгольмском арбитраже я отвечал лично, - Витренко - Цензор.НЕТ 7263 Позорище
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А ця влада, замість подавати далі позови проти Раші, подає їх проти Порошенка...
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А чего он прячется и на допросы не ходит?
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где и когда прячется, зебил?)) Более того - Порох пришел, но ГБР тупо не захотело его прнинимать.. зассав, как вислюки оманськи)
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Что, обидно за своих? Ничего, накати еще стаканчик, может и попустит!
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за результат в Стокгольмском арбитраже я отвечал лично
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ага, інтірєсно! А якби дєло програли, то шо? Вітренко заплатив би свої???
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Зебыдлота пусть посмотрит на свои ЗАРПЛАТЫ, которые выплачиваются кумовьям и нужным людям, не компетентным в основном...
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Порох придет к власти,это вопрос времени...,что я там говрил год назад? ах да,вспомнил : ТОМОС-НАТО-ЕС... Юристи "Газпрому" були "дорожчими", а за результат у Стокгольмському арбітражі я відповідав особисто, - Вітренко - Цензор.НЕТ 4838
Батька Лукаш тоже в ЕС лыжи навострил.Агенство БЕЛСАТ идет работать в стиле БиБиСи...
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Петро Алексеевич придет к власти в отдельно взятой зоне. Там его назначат старшим по пошиву рукавиц.
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Скабеевой насмотрелся? Юристи "Газпрому" були "дорожчими", а за результат у Стокгольмському арбітражі я відповідав особисто, - Вітренко - Цензор.НЕТ 7015или Сикелева с Прохановым и Соловьем? Юристи "Газпрому" були "дорожчими", а за результат у Стокгольмському арбітражі я відповідав особисто, - Вітренко - Цензор.НЕТ 7015
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За счет Украины спасен "Газпром", а значит и Россия, - "ЕС" о подписании контракта на транзит газа между Украиной и РФ---

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https://censor.net.ua/news/3168068/za_schet_ukrainy_spasen_gazprom_a_znachit_i_rossiya_es_o_podpisanii_kontrakta_na_tranzit_gaza_mejdu


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Агенство Блумберг сегодня опубликовало интересную инфу.Лукашенко опустил РАБссию Юристи "Газпрому" були "дорожчими", а за результат у Стокгольмському арбітражі я відповідав особисто, - Вітренко - Цензор.НЕТ 521Бацька Красава
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Да верим-верим мы тебе---мамкин ты сын! Патриот-патриот! Всё до копеечки в бюджет---по нашему значит! Ну позолоти ручку только---так охота мяска похавать.....
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