 Юристи "Газпрому" були "дорожчими", а за результат у Стокгольмському арбітражі я відповідав особисто, - Вітренко

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці Витренка.
"Перед моєю командою стояла задача зробити максимально точні розрахунки та аналіз, навести достатньо вичерпних аргументів і контраргументів, чому наші розрахунки та вимоги є справедливими та обґрунтованими. До речі, коли я ініціював цей арбітраж за транзитною справою, спочатку потрібно було переконати наших зовнішніх юристів та експертів, оскільки вони не бачили перспективи у цій справі", – написав він.
Вітренко зазначив, що завдання юристів полягало в підборі правильних юридичних інструментів і конструкцій, що підтверджують право України на зміни в комерційних відносинах з "Газпромом", які в "Нафтогазі" вважали справедливими.
Вітренко зазначив, що з директором НАК з правових питань та взаємодії з органами влади Ярославом Теклюк та іншими співробітниками "Нафтогазу" працював над усіма документами, які подавалися до суду.
"Разом з Ярославом ми представляли Нафтогаз на судових слуханнях. Разом з іншими співробітниками групи Нафтогаз ми були свідками в цьому судовому процесі. У жодному разі не намагаюсь применшувати внесок нашої команди зовнішніх юристів. Але потрібно розуміти, що відповідальність лежала передусім на представниках Нафтогазу. За результат зміни у комерційних відносинах з Газпромом, зокрема за результати комерційного арбітражу в цілому відповідав я особисто. Західні юристи були і в нас, і в Газпрому. У Газпрому вони, до речі, були дорожчими", – додав він.
чухонец, таки да - "ОБОДРАЛИ" твою рашку - как государство - по полной.
И ободрали бы еще больше - если бы вислюк оманський не мешал..
каждый кто сомневается в окончании эпохи зубожиння - есть порохобот!
ибо все знают, по г+Г врать не станут, что овсы колосятся, рожь - родится, а учителя и пенсионеры получают по 4000 баксов пенсий только от одного взгляда вислюка оманського!
А от від тебе, яка користь Україні?
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ага, інтірєсно! А якби дєло програли, то шо? Вітренко заплатив би свої???
Батька Лукаш тоже в ЕС лыжи навострил.Агенство БЕЛСАТ идет работать в стиле БиБиСи...
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https://censor.net.ua/news/3168068/za_schet_ukrainy_spasen_gazprom_a_znachit_i_rossiya_es_o_podpisanii_kontrakta_na_tranzit_gaza_mejdu
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