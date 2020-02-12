 Юристи "Газпрому" були "дорожчими", а за результат у Стокгольмському арбітражі я відповідав особисто, - Вітренко

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці Витренка.

"Перед моєю командою стояла задача зробити максимально точні розрахунки та аналіз, навести достатньо вичерпних аргументів і контраргументів, чому наші розрахунки та вимоги є справедливими та обґрунтованими. До речі, коли я ініціював цей арбітраж за транзитною справою, спочатку потрібно було переконати наших зовнішніх юристів та експертів, оскільки вони не бачили перспективи у цій справі", – написав він.

Вітренко зазначив, що завдання юристів полягало в підборі правильних юридичних інструментів і конструкцій, що підтверджують право України на зміни в комерційних відносинах з "Газпромом", які в "Нафтогазі" вважали справедливими.

Вітренко зазначив, що з директором НАК з правових питань та взаємодії з органами влади Ярославом Теклюк та іншими співробітниками "Нафтогазу" працював над усіма документами, які подавалися до суду.

"Разом з Ярославом ми представляли Нафтогаз на судових слуханнях. Разом з іншими співробітниками групи Нафтогаз ми були свідками в цьому судовому процесі. У жодному разі не намагаюсь применшувати внесок нашої команди зовнішніх юристів. Але потрібно розуміти, що відповідальність лежала передусім на представниках Нафтогазу. За результат зміни у комерційних відносинах з Газпромом, зокрема за результати комерційного арбітражу в цілому відповідав я особисто. Західні юристи були і в нас, і в Газпрому. У Газпрому вони, до речі, були дорожчими", – додав він.

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