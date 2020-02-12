 Не делегували озвучувати таку позицію, - заступник голови фракції СН Кравчук про слова Арахамії про воду для Криму

Про це вона сказала в ефірі радіо "Крим.Реалії", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми, дійсно, на фракції не обговорювали це питання і не делегували Давида Арахамію озвучувати таку позицію, тому це, справді, його особиста позиція і він сьогодні це підтвердив, і сьогодні в Офісі президента Андрій Єрмак підтвердив, що це не загальна позиція держави" , - повідомила Євгенія Кравчук.
Кравчук розповіла, що говорила про висловлювання Арахамії з ним і що його слова потрібно трактувати "з точки зору гуманності".
"З точки зору гуманності що краще: коли ллється вода чи коли ллється кров? Але, справді, якщо дивитися на це питання комплексно, то юридичні наслідки продажу або навіть подачі води - це дуже серйозно, адже ми розуміємо, що ми просимо західні країни утримувати санкції проти Росії і тут ми точно не можемо мати справу з країною-агресором", - сказала Кравчук.
Нагадаємо, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Прямого" назвав допустимим компромісом подачу води в окупований Криму в обмін на виведення російських військ із Донбасу.
"Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах щодо Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватися громадяни України. Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов", - сказав Арахамія.
Його заяву раозкритикував глава Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров: "Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією?".
12 лютого Арахамія вибачився перед громадянам України, переселенцями, кримчанами, яких могли образити його слова. Він підкреслив, що озвучив в ефірі свою особисту позицію, а не точку зору фракції.
Постепенно приучают чтобы не так шокировало...
Так быстро освоить брехню и ужимки вальцманата могли только их соплеменники.
"быстро и эффективно нужно избавиться от всего того, что есть в зоне умирания" пенсам, голосовавшим за комедиантов - ghbdtn!
Сидя в раде , СТУЛ ДРОЧИЛА !
Глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрий Аристов ( Слуга народа ) рассказал об идее продавать воду в аннексированный Россией Крым. Об этом он сказал в комментарии корреспонденту проекта Радіо Свобода «Схемы» (видео было записано 17 октября 2019 года - КР). «Была идея - продавать воду. Израильтяне продают воду фактически в воюющую страну, они зарабатывают. Вот и у нас была идея, например, продавать воду в Россию», - сказал он, а затем уточнил, что речь шла о Крыме.
подонки только поживиться ...
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а звідки така ділєма взялась??? Шо це за образ такий драматічєскі душещіпатєльний??? Он, після розведень (відведень) наших військ, загинуло більше ніж до. Так і з водою - вода ніяк не завадить кацапурам вбивати наших воїнів. Хіба шо удобнєйє
лицедей -глумослов ,притворщик ,актер ...балабол короче
сборище какихто 100% имбецилов))))
а так да.., остальное верно...
Головачев Андрей
10 год ·
Почему усидел Аваков
Сейчас уже нет сомнений, что Зеленский не собирается увольнять Авакова. Напротив, все больше признаков указывают на то , что Аваков пользуется доверием Президента и становиться важной опорой власти.
Почему так произошло?
Объяснение лежит на поверхности.
Рейтинг Президента зависит от того, насколько он будет успешным в трех следующих направлениях:
1. Обеспечение роста благосостояния основной массы людей
2. Реальная борьба с коррупцией и посадки десятков крупных коррупционеров и мародеров, включая в первую очередь представителей предыдущей власти во главе с Порошенко.
3. Обеспечение твердого мира на Донбассе и ,-- в идеале ,-- интеграция ЛДНР назад в состав Украины
Зеленский уже осознал, что он не в состоянии преуспеть первых двух направлениях. Он не знает КАК в конкретных украинских условиях обеспечить устойчивый экономический рост и у него нет сильной команды , которая имела бы имела реальную , эффективную программу действия и могла бы в течении 3-4 лет реализовать ее.
Для реальной борьбы с коррупцией у Зеленского нет политической воли и мотивов. Он очень дорожит своим психологическим комфортом и не готов им жертвовать ради небезопасной борьбы с коррупционерами. Это уже совершенно очевидно даже ребенку.
Но Зеленский реально верит , что с помощью российских связей своего мутного дружбана Ермака он сможет достичь некого удовлетворительного компромисса с Россией по Донбассу.
А прогресс на этом направлении, по мысли Зеленского, вполне может компенсировать провалы в первых двух направлениях и даже обеспечить ему переизбрание на второй срок.
Это , конечно, иррациональная вера, доказывающая всю неискушенность , политическую незрелость и профанацию Зеленского , как президента. На кулуарном уровне , на договорняках с Путиным такую сложную международную проблему , как конфликт на Донбассе , разрешить невозможно, и все попытки Зеленского неизбежно потерпят крах и в конце концов, возможно , будут стоить ему майдана и досрочного ухода
Но Зеленский верит. Верит в свою везучесть, в свою исключительность, в свою звезду. В конце концов , Зеленскому просто нечего предложить обществу ничего иного, кроме попытки успеха на Донбассе.
Но, Зеленский панически боится реакции "патриотов" на кулуарные договоренности Ермака с Путиным. Боится реально нарваться на свой майдан, который сможет снести его буквально за несколько дней. Это перспектива приводит Зеленского просто в ужас. Очевидно, с Аваковым достигнута договоренность, что он обеспечит зачистку радикалов в случае начала массовых уличных протестов. Другого разумного объяснения столь трогательных отношений Зеленского с Аваковым, которого даже взяли на встречу с Папой Римским, просто нет .
Подобная договоренность с Аваковым лишний раз показывает полную импотентность Зеленского , не способного что -либо изменить к лучшему. Кроме того, такая беспринципность Зеленского будет ему ,- и нам, кстати, тоже, - дорого стоить.
В целом видно, что Зеленский растерян, теряет бразды управления и страна начинает постепенно погружаться в какой -то управленческий хаос..
Иллюзий больше не надо. Ни малейших. Кульминация «кухаркиного государства» - вещь немилосердная. Хотя и потешная…
Славное видео юноши Гончарука, который ещё 10 лет назад праздно проводил свою жизнь в качестве случайного сельского типажа «где придётся, там и покушаем» - абсолютно идеально раскрывает суть современной Украины. Когда на первые роли вылезли даже не упорные карьерные мажорчики, которых теневые Папы боевито тянули через карьерные ступени, а банальные сельские митрофанушки с соответствующей жизненной философией: «где сегодня сможем потусоваться, чтобы пайку дали и деньжат подбросили?» Неприхотливо так - здесь 100 грн, там 100 грн.
А в итоге - премьер/министр без роду и племени. Эталон безвкусицы даже в одежде и идеал безграмотности во все остальном…
Берите пример с Ердогана. Турецкие самолеты сбили кацапский вертолет в Сирии и плевали они на миролюбность и заигрывания с *****м
ВЫГНАТЬ НАХ ИЗ ФРАКЦИИ!!!!
От Цимбалюк подзвонив Пєскову й попросив прокоментувати заяву цього уйопка зеленого... Що сказав Пєсков???
- Крим не обговорюється...
- Якщо бажаєте дати воду в Крим? - давайте, але в нас й так все у порядку...
- війна на донбасі, то ваш внутрішній конфлікт і вода у Крим тут ні до чого...
Тобто гнуть свою лінію послідовно й вперто... І роблять вони так допоки не отримають по зубах... Як зараз починають отримувати від Ердогана у Сирії, який також домовлявся спочатку з фєдєрастами...
Всі ваши зелені спроби протягнути замирення з ворогом лише розжигає його апетити й доведеться платити кров'ю українців за вашу зраду... Але й вам доведеться відповідати...