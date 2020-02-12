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 Політика України
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Все про:Крим (8745) Арахамія (231) вода (326) Слуга народу (643) Кравчук Євгенія (24)

 Не делегували озвучувати таку позицію, - заступник голови фракції СН Кравчук про слова Арахамії про воду для Криму

Заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Євгенія Кравчук стверджує, що фракція не делегувала голову фракції Давида Арахамію озвучувати позицію про постачання води в окупований Крим.

Про це вона сказала в ефірі радіо "Крим.Реалії", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми, дійсно, на фракції не обговорювали це питання і не делегували Давида Арахамію озвучувати таку позицію, тому це, справді, його особиста позиція і він сьогодні це підтвердив, і сьогодні в Офісі президента Андрій Єрмак підтвердив, що це не загальна позиція держави" , - повідомила Євгенія Кравчук.

Кравчук розповіла, що говорила про висловлювання Арахамії з ним і що його слова потрібно трактувати "з точки зору гуманності".

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"З точки зору гуманності що краще: коли ллється вода чи коли ллється кров? Але, справді, якщо дивитися на це питання комплексно, то юридичні наслідки продажу або навіть подачі води - це дуже серйозно, адже ми розуміємо, що ми просимо західні країни утримувати санкції проти Росії і тут ми точно не можемо мати справу з країною-агресором", - сказала Кравчук.

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Нагадаємо, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Прямого" назвав допустимим компромісом подачу води в окупований Криму в обмін на виведення російських військ із Донбасу.

"Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах щодо Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватися громадяни України. Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов", - сказав Арахамія.

Його заяву раозкритикував глава Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров: "Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією?".

12 лютого Арахамія вибачився перед громадянам України, переселенцями, кримчанами, яких могли образити його слова. Він підкреслив, що озвучив в ефірі свою особисту позицію, а не точку зору фракції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175411
 
 
 Топ коментарі
 
Такое впечатление, что каждому Слуге было дано задание публично обосраться. И понеслось: один с проститутками, другой - с оплатой газа собаками, третий - с Коломойским районом, и пр. Теперь этот зверёк...
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Такое впечатление, что каждому Слуге было дано задание публично обосраться. И понеслось: один с проститутками, другой - с оплатой газа собаками, третий - с Коломойским районом, и пр. Теперь этот зверёк...
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та ні. Не такі вже вони профани, зондують реакцію лохторату. Якщо все пох то воду б дали у Крим.
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Дадут в любом случае.
Постепенно приучают чтобы не так шокировало...
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А ведь не дадут. Хотя педролюбы молятся на святую соевую Зраду.
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не, ну не мрази?
Так быстро освоить брехню и ужимки вальцманата могли только их соплеменники.
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Вряд ли это слуга, хотя их ненавижу. Но, похоже, это запись от 14 года. Когда вся эта муть затевалась.
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С точки зрения гуманности что лучше: когда льется вода или когда льется кровь? Ущербная псевдологика прислужников нарида. Если дать врагам воду, украинская кровь все равно будет литься.
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И ЭТА ЗЕЛЁНОСРАКАЯ ОБДЕЛАЛАСЬ ! ПАМПЕРСЫ В СТУДИЮ ДЛЯ ЗЕБИЛКИ КРАВЧУК! ИЗ КАКОЙ ПОМОЙКИ ЗЕ НАБРАЛ СЕБЕ ЭТИХ ШАРКЛЕЙ - КРЫСЯТ? ОТ НИХ ЖЕ ВОНЯЕТ СЛАБОУМИЕМ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ПО СРАВНЕНИЮ С НИМИ , КИВИ - ГИГАНТ УКРАИНСКОЙ МЫСЛИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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А нахальная ГОРИЛЛА,
Сидя в раде , СТУЛ ДРОЧИЛА !
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ВРЁТ ЗЕЛЕНАЯ МЕРЗОСТЬ!!!!!!!!!!!!!!!
Глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрий Аристов ( Слуга народа ) рассказал об идее продавать воду в аннексированный Россией Крым. Об этом он сказал в комментарии корреспонденту проекта Радіо Свобода «Схемы» (видео было записано 17 октября 2019 года - КР). «Была идея - продавать воду. Израильтяне продают воду фактически в воюющую страну, они зарабатывают. Вот и у нас была идея, например, продавать воду в Россию», - сказал он, а затем уточнил, что речь шла о Крыме.
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не врет, а по своему объясняет причины своего мыролюбства и попытки реформизма с русней.
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ублюдкиот ЗеГниды не думали, что сами на воде заработали бы,
подонки только поживиться ...
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По правильному вы,кретины зелёные,должны планировать как по тому каналу отобрать с Крыма ту воду что осталась.И вернуть её обратно только тогда,когда ватники передавят зелёных человечков,взорвут мост,затопят паромы и подымут над каждым домом украинский флаг...И это всё очень по гуманному,что бы не раз..башить там всё ракетами.
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Супер! Я просто восхищаюь вашей гуманностью, тов. Асфальт!А я бы эту зеленую падаль просто паяльной лампой...!Под обрезаный корешок!
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Тому, за 10 днів, двоє представників партії "ненаших слуг" запропонували пустити нашу воду в окупований крим, прикриваючи "економічними. благими, гуманними" намірами, свою продажність
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правая рука не ведает что творит левая, а голова вообще не знает что есть руки и они где то блудят
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С точки зрения гуманности что лучше: когда льется вода или когда льется кровь?
====================
а звідки така ділєма взялась??? Шо це за образ такий драматічєскі душещіпатєльний??? Он, після розведень (відведень) наших військ, загинуло більше ніж до. Так і з водою - вода ніяк не завадить кацапурам вбивати наших воїнів. Хіба шо удобнєйє
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а шо можна ждать от сборища лицедеев .
лицедей -глумослов ,притворщик ,актер ...балабол короче
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как уже задрала эта зеленая плесень)))))
сборище какихто 100% имбецилов))))
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Заерзало зеленое стадо...когда припекло...
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А мне категорически не нравится запроданец-толтопузик-лузер.
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Теряет бразды... та он даже их и не брал...

а так да.., остальное верно...

Не делегували озвучувати таку позицію, - заступник голови фракції СН Кравчук про слова Арахамії про воду для Криму - Цензор.НЕТ 8098 Головачев Андрей
10 год ·



Почему усидел Аваков

Сейчас уже нет сомнений, что Зеленский не собирается увольнять Авакова. Напротив, все больше признаков указывают на то , что Аваков пользуется доверием Президента и становиться важной опорой власти.
Почему так произошло?
Объяснение лежит на поверхности.
Рейтинг Президента зависит от того, насколько он будет успешным в трех следующих направлениях:
1. Обеспечение роста благосостояния основной массы людей
2. Реальная борьба с коррупцией и посадки десятков крупных коррупционеров и мародеров, включая в первую очередь представителей предыдущей власти во главе с Порошенко.
3. Обеспечение твердого мира на Донбассе и ,-- в идеале ,-- интеграция ЛДНР назад в состав Украины
Зеленский уже осознал, что он не в состоянии преуспеть первых двух направлениях. Он не знает КАК в конкретных украинских условиях обеспечить устойчивый экономический рост и у него нет сильной команды , которая имела бы имела реальную , эффективную программу действия и могла бы в течении 3-4 лет реализовать ее.
Для реальной борьбы с коррупцией у Зеленского нет политической воли и мотивов. Он очень дорожит своим психологическим комфортом и не готов им жертвовать ради небезопасной борьбы с коррупционерами. Это уже совершенно очевидно даже ребенку.
Но Зеленский реально верит , что с помощью российских связей своего мутного дружбана Ермака он сможет достичь некого удовлетворительного компромисса с Россией по Донбассу.
А прогресс на этом направлении, по мысли Зеленского, вполне может компенсировать провалы в первых двух направлениях и даже обеспечить ему переизбрание на второй срок.
Это , конечно, иррациональная вера, доказывающая всю неискушенность , политическую незрелость и профанацию Зеленского , как президента. На кулуарном уровне , на договорняках с Путиным такую сложную международную проблему , как конфликт на Донбассе , разрешить невозможно, и все попытки Зеленского неизбежно потерпят крах и в конце концов, возможно , будут стоить ему майдана и досрочного ухода
Но Зеленский верит. Верит в свою везучесть, в свою исключительность, в свою звезду. В конце концов , Зеленскому просто нечего предложить обществу ничего иного, кроме попытки успеха на Донбассе.
Но, Зеленский панически боится реакции "патриотов" на кулуарные договоренности Ермака с Путиным. Боится реально нарваться на свой майдан, который сможет снести его буквально за несколько дней. Это перспектива приводит Зеленского просто в ужас. Очевидно, с Аваковым достигнута договоренность, что он обеспечит зачистку радикалов в случае начала массовых уличных протестов. Другого разумного объяснения столь трогательных отношений Зеленского с Аваковым, которого даже взяли на встречу с Папой Римским, просто нет .
Подобная договоренность с Аваковым лишний раз показывает полную импотентность Зеленского , не способного что -либо изменить к лучшему. Кроме того, такая беспринципность Зеленского будет ему ,- и нам, кстати, тоже, - дорого стоить.
В целом видно, что Зеленский растерян, теряет бразды управления и страна начинает постепенно погружаться в какой -то управленческий хаос..
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Президент Белоруси Лукашенко создает независимый телерадиоканал наподобие БиБиСи.путлер в шоке Не делегували озвучувати таку позицію, - заступник голови фракції СН Кравчук про слова Арахамії про воду для Криму - Цензор.НЕТ 8855 Не делегували озвучувати таку позицію, - заступник голови фракції СН Кравчук про слова Арахамії про воду для Криму - Цензор.НЕТ 8855
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Никаких больше иллюзий. Насчёт экономики, ВВП и прочей ерунды. Именно эта поза куколки, в которой Гончарук совершенно глупо выглядит даже в зале жёлтого ток-шоу, идеально раскрывает оглушительный триумф «кухарок»…

Иллюзий больше не надо. Ни малейших. Кульминация «кухаркиного государства» - вещь немилосердная. Хотя и потешная…

Славное видео юноши Гончарука, который ещё 10 лет назад праздно проводил свою жизнь в качестве случайного сельского типажа «где придётся, там и покушаем» - абсолютно идеально раскрывает суть современной Украины. Когда на первые роли вылезли даже не упорные карьерные мажорчики, которых теневые Папы боевито тянули через карьерные ступени, а банальные сельские митрофанушки с соответствующей жизненной философией: «где сегодня сможем потусоваться, чтобы пайку дали и деньжат подбросили?» Неприхотливо так - здесь 100 грн, там 100 грн.

А в итоге - премьер/министр без роду и племени. Эталон безвкусицы даже в одежде и идеал безграмотности во все остальном…
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Ага.тільки ми вже втретє за тиждень чуємо про воду в Крим,і якось це співпало з обмеженням фінансування АТР. Соупадєніє.
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что то часто арахамия не поделу высказывания допускать стал! молчал бы уж лучше а то украинцы тебя назад в абхазию отправят.
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Почему все считают что вода в крым ето лучше чем кровь? Вода в крым ето и есть кровь наших людей. Если вы дадите окупантам воду то в ответ получите море крови так как ***** пойдет дальше убивать и захватывать новые земли вместо того чтобы тратить деньги на обеспечение своих гарнизонов на окупированных территориях. Гитлеру уже Сралин помогал всем чем мог. Что в ответ получил все знают.
Берите пример с Ердогана. Турецкие самолеты сбили кацапский вертолет в Сирии и плевали они на миролюбность и заигрывания с *****м
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У них там похоже во фракции идёт конкурс,кто больше обосрётся ...
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Ну так че сидим, че ждем?
ВЫГНАТЬ НАХ ИЗ ФРАКЦИИ!!!!

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Блін! Де ці слуги таких потвор фізичних виколупують?! Та ще й з розумовими вадами... Я розумію, шо найвеличніший криворожець прохрипить, шо мєста надо знать! Так шось подумалось, шо ті місця бєтоном треба нах залити!Вова, уйди сам, по хорошему, мля!
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Не тре намагатись прикриватись дежурними фразами... Це ваша політика зелена, намагання домогтися від звіра милості, згодовуючи свого собаку, в надії що він наїсться та залишить вас у спокою...
От Цимбалюк подзвонив Пєскову й попросив прокоментувати заяву цього уйопка зеленого... Що сказав Пєсков???
- Крим не обговорюється...
- Якщо бажаєте дати воду в Крим? - давайте, але в нас й так все у порядку...
- війна на донбасі, то ваш внутрішній конфлікт і вода у Крим тут ні до чого...
Тобто гнуть свою лінію послідовно й вперто... І роблять вони так допоки не отримають по зубах... Як зараз починають отримувати від Ердогана у Сирії, який також домовлявся спочатку з фєдєрастами...
Всі ваши зелені спроби протягнути замирення з ворогом лише розжигає його апетити й доведеться платити кров'ю українців за вашу зраду... Але й вам доведеться відповідати...
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