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Все про:хабар (2909) Правоохоронні органи (778) Тернопільщина (217) патрульна поліція (977)

 На Тернопільщині під час одержання 400 доларів хабаря затримано патрульного, - прокуратура. ФОТО

У Тернопільській області правоохоронці затримали під час одержання хабаря начальника сектору реагування патрульної поліції територіального підрозділу ГУ НП.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

На Тернопільщині під час одержання 400 доларів хабаря затримано патрульного, - прокуратура 01

Поліцейський вимагав від громадянина 400 доларів за повернення вилученого посвідчення водія.

На Тернопільщині під час одержання 400 доларів хабаря затримано патрульного, - прокуратура 02

Дивіться також: ДБР затримало в Києві на хабарі в 10 тис. патрульного, який обіцяв допомогу в одержанні водійських прав. ФОТОрепортаж

На Тернопільщині під час одержання 400 доларів хабаря затримано патрульного, - прокуратура 03

Вирішується питання про оголошення затриманому підозри за ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та обрання йому запобіжного заходу і звільнення з займаної посади.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175408
 
 
 Топ коментарі
 
можуть і посадити ...400 баксів це не 4000000
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https://youtu.be/xJTvbUZWbmQ
Виступ Яніни Соколової у комітеті ВР.
"Не терти прутня, не роздавати квитки на 95 квартал, а допомогти онкохворим!"
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https://youtu.be/xJTvbUZWbmQ
Виступ Яніни Соколової у комітеті ВР.
"Не терти прутня, не роздавати квитки на 95 квартал, а допомогти онкохворим!"
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Ура, корупція в Україні переможена, ось тепер почнеться по багатому)
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А почему сразу он негодяй. А как насчёт его дедушек, бабушек, родителей, учителей, других родственников и друзей. Может они его таким воспитали. Как насчёт вас? Не задумывались сами то как насчёт взяток?
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Та я честнейший Человек ,никогда,никому ничего не давал и ни у кого не брал . На Тернопольщине при получении 400 долларов взятки задержан патрульный, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1431
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Не ври. Просто не попадал в соответствующие ситуации.
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можуть і посадити ...400 баксів це не 4000000
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прям как проститутка... я тарифы имею в виду... расценки проститутские... мусора - не люди...
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мусора - не люди. А ихние родители, близкие, учителя и друзья тоже не люди.
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наоборот дохрена что то.. На Тернопольщине при получении 400 долларов взятки задержан патрульный, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8071..месяц работать нужно..и хорошо.. На Тернопольщине при получении 400 долларов взятки задержан патрульный, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8071
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В этой области честных ментов нет вообще.
Если в Киеве ещё можно встретить нормального мента, то на западной Украине все тунеядцы идут в семинарии, а если при этом совсем тупые - в менты.
Занимаются грабежами, разбоем и т. п.
Помнится, надо было усмирить буйного бухарика с обрезом, так согнали всех ментов со всей области.
И этот бухарик ганял сраный тернопольский ОМОН по кукурузе всю ночь
Они с перепугу друг друга перестреляли
Погибло на месте двое, многих госпитализировали.

Наконец, на следующий день мужика расстреляли снайперы.
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Ну чьо вы к пацану пристали?! Он думал, шо то зарплата его любимой жены-училки!Какие же вы фсьо-таки парахаботы жыстокие!(((
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надо им всё время повышать зарплаты, тогда они перестанут думать про деньги и про то, куда будут их тратить
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рюкзаков усмехнулся от такой новости
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