 На Тернопільщині під час одержання 400 доларів хабаря затримано патрульного, - прокуратура. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

Поліцейський вимагав від громадянина 400 доларів за повернення вилученого посвідчення водія.

Дивіться також: ДБР затримало в Києві на хабарі в 10 тис. патрульного, який обіцяв допомогу в одержанні водійських прав. ФОТОрепортаж

Вирішується питання про оголошення затриманому підозри за ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та обрання йому запобіжного заходу і звільнення з займаної посади.