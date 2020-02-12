 На Тернопільщині під час одержання 400 доларів хабаря затримано патрульного, - прокуратура. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.
Поліцейський вимагав від громадянина 400 доларів за повернення вилученого посвідчення водія.
Вирішується питання про оголошення затриманому підозри за ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та обрання йому запобіжного заходу і звільнення з займаної посади.
Виступ Яніни Соколової у комітеті ВР.
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Пойманная на взятке в $150 тысяч чиновница ОП Кондзеля обжаловала отстранение от должности, - ВАКС
Борьба с коррупцией
однако
Если в Киеве ещё можно встретить нормального мента, то на западной Украине все тунеядцы идут в семинарии, а если при этом совсем тупые - в менты.
Занимаются грабежами, разбоем и т. п.
Помнится, надо было усмирить буйного бухарика с обрезом, так согнали всех ментов со всей области.
И этот бухарик ганял сраный тернопольский ОМОН по кукурузе всю ночь
Они с перепугу друг друга перестреляли
Погибло на месте двое, многих госпитализировали.
Наконец, на следующий день мужика расстреляли снайперы.