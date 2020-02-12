 Справа про заволодіння майном Нацгвардії: ВАКС продовжив термін дії зобов'язань Микитасю й іншим фігурантам

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Вищого антикорупційного суду.

"Сьогодні, 12 лютого, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжив термін дії обов'язків, покладених на експрезидента державної корпорації "Укрбуд" ще на 2 місяці. Підозрюваний зобов'язаний виконувати покладені на нього раніше обов'язки", - сказано в повідомленні.

Зокрема, уточнили в ВАКС, підозрюваний не може залишати місце проживання без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; повинен утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними і свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідного підрозділу Державної міграційної служби свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзду за кордон, а також носити електронний засіб контролю ("браслет").

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Також повідомляється, що 10 і 11 лютого слідчий суддя Вищого антикорупційного суду розглянув клопотання і продовжив термін дії зобов'язань 4 підозрюваним, причетним до махінацій із житлом для Нацгвардії.

Оцінниці, яка проводила професійну оцінку під час обміну квартир для Нацгвардії, слідчий суддя продовжив термін дії зобов'язань, покладених на неї через застосування запобіжного заходу у вигляді застави, до 10 квітня 2020 року.

Екскомандувачу Нацгвардії України, екскерівнику ТОВ "Будівельні мережі" і керівнику ТОВ "Укрбуд Девелопмент" суддя продовжив дію покладених на них зобов'язань до 11 квітня 2020 року включно.

Всі підозрювані повинні виконувати покладені на них зобов'язання: прибувати до детектива, прокурору, слідчого судді, до суду на кожну вимогу; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними в цьому кримінальному провадженні.

У разі невиконання покладених зобов'язань, до підозрюваних може бути застосована більш жорстка міра запобіжного заходу, а також покладено грошове стягнення в розмірі, визначеному КПК України.

Нагадаємо, за версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд" уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську.