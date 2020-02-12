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Все про:Латвія (268) Росія (26423) тероризм (2221) антимайдан (35)

 Росіяни відпустили "Чорного Леніна" - терориста, який воював на Донбасі, - ЗМІ

Громадянин Латвії Бенес Айо був затриманий на запит України про видачу для притягнення до кримінальної відповідальності. Його відпустили після того, як за терориста заступився депутат Держдуми від КПРФ.

Першим про звільнення Чорного Леніна повідомив із посиланням на джерела в поліції місцевий сайт "Эхо Севера", інформує Цензор.НЕТ. Пізніше цю інформацію підтвердив журналістам депутат Держдуми Сергій Шаргунов, який просив відпустити Айо і надати йому тимчасовий притулок у Росії.

Рішення відпустити Чорного Леніна було прийнято після того, як Шаргунов направив відповідний запит прокурору Архангельської області і начальнику регіонального главку МВС.

Латвійське видання Delfi інформує, що генпрокуратура Латвії збиралася звернутися до Росії з проханням видати Айо.

Терорист Чорний Ленін був затриманий в Яренському Архангельської області РФ на запит України про видачу для притягнення до кримінальної відповідальності.

Айо - громадянин Латвії. Він був активним учасником антиМайдану, підтримував окупацію Криму Росією і воював проти захисників України в складі окупаційно-терористичних військ.

Дивіться також: Терорист "ДНР" Чорний Ленін затриманий у РФ для передачі Україні під суд. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175406
 
 
 Топ коментарі
 
черный ленин - сокращенно = ЧЛенин ?
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Какая жаль! АРАХАМИЯ хотел сделать его своим заместителем !
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Ніфіга він не Лєнін Борідки немає й не картавтить.ось Ч.Лєнін :
Росіяни відпустили "Чорного Леніна" - терориста, який воював на Донбасі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8400
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граждан Латвии а весь черный и йпнутый на всю головку такого падло только лифтом отправлять..надо...и причем показательно чтобы воронка была в половину Даунецку...
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Арап Пуйла Великого,как у московского царя Петра1 был арап
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Ну от і стало на одного грьобаного ублюдка в кацапії більше.Годуйте його за рахунок пенсіонерів свойого ##бучого нєчєрназемья.
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Какая жаль! АРАХАМИЯ хотел сделать его своим заместителем !
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слуги это же вашилюди. не жаль? сейчас он наверное опять в лугандон отправится?
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... пустые бутылки при их совке, принимали везде, поэтому Ч. Ленин может с большой уверенностью смотреть из своего тёмного прошлого в своё светлое будущее ...
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То есть архангельская прокуратура выполнила работу киевской прокуратуры. Прям обидно!
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40-летний Айо, более известный как «Черный Ленин» или «Беня-Антимайдан», а у нас есть свой беня фекаломойный и вовка зелупный --оба антиукранца антихресты и деребанят Украину в открытую.Вопрос , какая мразота хуже?
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В Нижегородской области в храме Пресвятой Богородицы обновилась и замироточила икона Владимира Путина, а также его освященный портрет.
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Та то *уйло обісцялося просто. Нє обращяйтє вніманія!)
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с этим члененом чтото не то. если даже кацапня брезгует держать его в зиндане.
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Просто, латышский негр не часто встречается, а особенно в Архангельске ... Росіяни відпустили "Чорного Леніна" - терориста, який воював на Донбасі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1737
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Ніфіга він не Лєнін Борідки немає й не картавтить.ось Ч.Лєнін :
Росіяни відпустили "Чорного Леніна" - терориста, який воював на Донбасі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8400
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Коли Владімір Лєнін дізнався,що на останніх виборах в Україні переміг Владімір Лєнин:
Росіяни відпустили "Чорного Леніна" - терориста, який воював на Донбасі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1087
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Нє. Обміняли б на двох донецьких пенсіонерок.
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еще бы и наградили бы как выдающегося интернационалиста
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Зельоный Жан Беленюк взял побратима чорного ленина на поруки, и, заодно,помощником в зезраде! Ну шож,платите, зебилы квартальные! Это ваш контингент! )))
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Этот полоумный не мытый кацап оказывается гражданин нормальной свободной страны . Ну идиоты и психи конечно в любой стране есть , просто интересно , ему ж рано или поздно придется в Латвию вернуться и там ему по любому срок мотать придется , если конечно нормальный паспорт , на кацапскую портянку сменить не захочет.
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Зачем ему в Латвию?! В ордло еще много есть неизведанных терриконов...)))
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Ну ***** еще 5-10 лет протянет , а там начнется веселуха и тогда ......................
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Я имела ввиду неизведанные терриконы, шоб там могли упокоиться всякие использованные чорные ленины. И никто их не найдьоть. У ахметки спросите...Он фкурсе!)))
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В териконах закапывать смысла нет , они горят постоянно .А вот кинуть в шахтный ствол , другое дело , там такого мусора дохренища влезет.
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Рашка в очередной раз помазала салупой под носом украинской власти. Давайте дальше дегенераты мечтайте что с рашкой можно договориться
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Ну наконец то хоть одно вразумительное мнение. не вопрос ведь как там---а как здесь? А здесь то, как там! То то европейцы взоржали прочтя. И чёрный членин, и Латвия, и на мороз в Архангельск---ну чтоб Ломоносовым стал наверно, а то что комуняки взяли под защиту---так вообще стёб калиброваный! Гей славяне!
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ну вот, так и будет теперь в Яренске Архангельской области свою черную ж*опу морозить, бьіл шанс, что его в Украине ЗЕленьіе власти наградят, но он его профукал - не пофартило чуваку
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У вас гуталин, видать, пока не перевёлся, господа без порток немытых?
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Шаргунов - это главред "Свободной прессы"? Редкая ватная помойка.
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Его Растовские на медне грохнуть за неадеквать. Росіяни відпустили "Чорного Леніна" - терориста, який воював на Донбасі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6283
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тепер Україна по запиту Інтерполу з рашки може просто відпускати будь-кого(депутат знайдеться) Росіяни відпустили "Чорного Леніна" - терориста, який воював на Донбасі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4255
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