EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Події
  8049  60
Все про:перевезення (205) протест (1104) Червоненко (22)

 Червоненко організував протести вантажоперевізників у Києві, щоб зберегти монополію АсМАП на ринку, - Шнайдер

Протести далекобійників-членів Асоціації міжнародних автомобільних перевізників під Києвом і в центрі столиці організував наближений до АсМАП одіозний ексміністр транспорту України Євген Червоненко.

Як пишуть Українські новини, про це заявив у Facebook відомий український юрист, політичний оглядач і блогер Михайло Шнайдер.

Євген Червоненко відомий завдяки численним скандалам та бійкам, а також українофобським заявам на російських пропагандистських телеканалах. Мета цього мітингу - зовсім не встановлення прозорих правил гри на ринку, а збереження для АсМАП позиції монополіста.

Шнайдер розповів, що після того, як потрапив у затор у зв'язку з мітингами в столиці, вирішив з'ясувати, чим саме були викликані протести.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Через протест далекобійників значно ускладнено в'їзд до Києва, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

"Асоціація-монополіст (АсМАП) принципово противиться реформуванню видачі дозволів на проїзд вантажних автомобілів територією іноземних держав. Наш новий Кабмін і Міністерство інфраструктури вирішили реформувати галузь і ввели сервіс попереднього замовлення (електронного бронювання) дозволів на міжнародні перевезення вантажів: www.e-transport.gov.ua. Таким чином, компанія-перевізник бронює дозвіл на сайті, а копії документів надає інспектору на пункті видачі дозволів. Так мінімізуються корупційні ризики", - написав Шнайдер.

За його словами, оскільки сусідня Польща забезпечує Україну своїми дозволами на в'їзд вантажних машин в недостатній кількості, учасники ринку перебувають в абсолютно рівних умовах: отримати дозвіл є шанс навіть у "компанії-новачка".

"Ну а чого ж хоче АсМАП? Повернути старі схеми, коли квотування було адресним (до речі, за принципом РФ, на чому наполягала асоціація ще в 2000-х). Це дозволяло б монополісту забирати більшість дозволів під себе, вести нечесну конкуренцію і не запускати новачків на ринок. Справа в тому, що річна квота дозволів для України і так мало змінюється, а торік (за часів знаменитого міністра Омеляна) ще й зменшилася. Це створює ризики для АсМАП, яка побоюється втратити свою монополію на ринку вантажних перевезень", - зазначив юрист.

Читайте також: Гончарук - далекобійникам: відкату до старих "сірих" схем видачі дозволів на перевезення не буде

На його думку, саме це є причиною акцій протесту міжнародних вантажних перевізників - членів АсМАП. "Тому ми і спостерігаємо стільки шуму. Тому асоціація ігнорує той факт, що незабаром за дорученням міністра інфраструктури Криклія буде створено робочу групу із залученням перевізників з метою вироблення спільного бачення розвитку всієї галузі. Адже АсМАП не потрібні чесні і прозорі правила гри на ринку - їм потрібно тільки одне: зберегти свої позиції і царські привілеї. І нічого страшного, якщо ми у зв'язку з цим бардаком запізнилися на роботу чи важливу зустріч - АсМАП думає тільки про власний заробіток", - переконаний блогер.

Михайло Шнайдер також висловив слова підтримки главі Міністерства інфраструктури України Владиславу Криклію, який після призначення на цю посаду в серпні 2019-го почав впевнено реформувати галузь. "У зв'язку з цим я хочу підтримати нашого міністра Владислава Криклія і настійно порадити не піддаватися на дрібні провокації", - заявив юрист.

Шнайдер закінчив свій пост хештегом #електронні_дозволи_так і #квотування_ні.

Раніше депутат Київської обласної ради та заступник голови ГО "Всеукраїнська люстрація" Олександр Аронець заявив, що вимоги далекобійників, які перекрили під'їзди до Києва і безпосередньо центр столиці, є абсурдними, а сама акція протесту заважає нормальному функціонуванню мегаполісу. Він також висловив думку, що організатор мітингу Євген Червоненко намагається таким чином шантажувати МІУ і членів Кабміну.

"Тепер все стало на свої місця. Акцію перевізників організував скандальний ватник Червоненко. Ще той "рішало" ... Тепер погрожує Києву транспортним колапсом. Думаю, кияни покажуть на його місце, якщо він спробує шантажувати чиновників, взявши в заручники простих громадян! Причому, дуже активно і швидко поставлять його на місце!" - констатував Олександр Аронець.

Нагадаємо, вранці 12 лютого представники компаній, які здійснюють міжнародні перевезення вантажів, заблокували дороги на в'їзді до Києва і центр столиці за допомогою вантажних фур. Серед вимог протестувальників - скасування повторного зважування вантажівок. Пілотний проект WiM - систему зважування вантажівок в русі (автоматичного габаритно-вагового контролю) - ініціювало Мінінфраструктури восени 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175405
 
   
 Топ коментарі
 
От і всі бастуни. Червонець не хоче відриватись від корита.
 показати весь коментар
 
Ту юдівську *червону пику *вже давно пора заткнути .. Червоненко организовал протесты грузоперевозчиков в Киеве, чтобы сохранить монополию АсМАП на рынке, - Шнайдер - Цензор.НЕТ 1157
Як воно смердить по ТВ на все українське .
 показати весь коментар
 
Какая разница между червоненко, коломойским, боголюбовым, добкиным, зеленским? Все тоже. Цвет кип меняется. А суть та же - дрянь.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
От і всі бастуни. Червонець не хоче відриватись від корита.
 показати весь коментар
 
 
Так ведь не только в Киеве дальнобои митинговали! Главная акция- в Закарпатье- осталась за кадром! А именно там 20 фур чудили на трассе к Чопу, задерживая трафик. Так это Червонец, значит... Буду знать...
 показати весь коментар
 
 
Какая разница между червоненко, коломойским, боголюбовым, добкиным, зеленским? Все тоже. Цвет кип меняется. А суть та же - дрянь.
 показати весь коментар
 
 
а давайка мы тебя отправим в спам за словоблудство Червоненко организовал протесты грузоперевозчиков в Киеве, чтобы сохранить монополию АсМАП на рынке, - Шнайдер - Цензор.НЕТ 7320
 показати весь коментар
 
Ты же не будешь сравнивать коломойских и иже с ним с Христом? Но я не про национальность, а про то, что эти типы собой представляют: отбросы, нечисть и еще много чего.


 показати весь коментар
 
 
Как ведь Червоненко истинный укгаинский козак из Долины Реки Иордан!
 показати весь коментар
 
 
Ту юдівську *червону пику *вже давно пора заткнути ..
Як воно смердить по ТВ на все українське .
 показати весь коментар
 
 
ету червону пику давно пора облить мочой,надавать пендалей и люстрировать в мусорный бак
 показати весь коментар
 
 
"Знаменитый" автогонщик, когда-то сказал: Если Ющенко умрет, то он отрежет себе палец, Червоненко організував протести вантажоперевізників у Києві, щоб зберегти монополію АсМАП на ринку, - Шнайдер - Цензор.НЕТ 4932
 показати весь коментар
 
Ну если это сказал товаришЧ швондер...ой простите шнайдер....то этому все должны поверить сразу....
 показати весь коментар
 
 
очередной извечно ущемлённый еврей, большой поклонник рускава мира ..
 показати весь коментар
 
 
нельзя писать еврей. нужно писать литцо мыролюбно - реформаторской национальности.
 показати весь коментар
 
 
Да, да, да... "дальний родственник одного аида, которого кагал за бога дуракам всучил". Так будет правильнее и толерантнее
 показати весь коментар
 
 
вот такой пародокс: евреи -любители "русскага мира"! у них видать короткая память: они наверно забыли лозунг: "бей жидов-спасай россию!" и еврейские погромы русскими черносотенцами
 показати весь коментар
 
 
Е...Но они заняты....собак считают...хватит или не хватит что бы газ оплатить.... Червоненко организовал протесты грузоперевозчиков в Киеве, чтобы сохранить монополию АсМАП на рынке, - Шнайдер - Цензор.НЕТ 2328
 показати весь коментар
 
 
Надо же, а завсегдатаям та акция по душе пришлась, меня спамили, а потом удалили коммент, а тут такое)))
 показати весь коментар
 
 
У зеленых утырков настала эпоха вырванных из контекста фраз.

Червоненко организовал протесты грузоперевозчиков в Киеве, чтобы сохранить монополию АсМАП на рынке, - Шнайдер - Цензор.НЕТ 4568
 показати весь коментар
 
поросто почувствовало это насекомое что за такое народ вырвет из контекста тему яйца.
 показати весь коментар
 
 
гарна подборка, але боюсь, що не повна....
 показати весь коментар
 
...жека-чемпион совсем рассудка лишился... Червоненко организовал протесты грузоперевозчиков в Киеве, чтобы сохранить монополию АсМАП на рынке, - Шнайдер - Цензор.НЕТ 2857...посадют же))..и не в министры. как хотелось, а на шконку....
 показати весь коментар
 
 
Теперь льющий на него гамно, а юльку восхваляющий.
 показати весь коментар
 
 
он себя охранять не может припадошный ж..д
 показати весь коментар
 
 
Эта мерзость грабила Украину в 90х, висел, нюхал, шлюх с Динамо тягал. А уже 2020 год. Ну сколько можно? И жив же ещё? Не смотря на то что гонщик. Гонит и безнаказанно!!!
 показати весь коментар
 
 
Он Жулькин, послушай его внимательно.
 показати весь коментар
 
 
Есть у русских темка древняя---любят её братаны наши северные. Называется эта мулька, *Петушка пустить---лил запустить*. Ну вы поняли. Чуть жаль авто конечно. Та купят новые, в смысле очередные как всегда б/у тягачи. А тут иначе ну ни как. Клин клином.....!
 показати весь коментар
 
Червонець то еще кидор. Мудила и подонок редкостний.
О проблемах перевозчиков международников известно не из сми.
 показати весь коментар
 
 
Червяк и перевозчик и охранник и гонщик и шахтёр и менеджер и министр и дипутат и просто тупой казёл
 показати весь коментар
 
 
...в 2014 никто даже в страшном сне не мог себе представить, что если не провести в подвале дома дератизацию, то через шесть лет нас будут кусать крысы , нас загрызут крысы... из всех нор повылазили штепы, червоненки,германы ,шуфричи, медведчуки,бондаренки,богатырёвы , портновы ,ефремовы, лукаши... дом ходуном, эй вы там наверху....чем занимаются крысоловы? Помните, укус бешенной крысы не сулит человеку ничего хорошего!
 показати весь коментар
 
 
Отсюда делам вывод-одна маленькая ошибка и через 6 лет какие печальные последствия. Смотрите, в следующий раз не повторите.
 показати весь коментар
 
отстрел, отстрел и только отстрел. а после и осиновый кол в сердце не мешало бы, для верности.
 показати весь коментар
 
Червоненко - не ватник, а проходімець. Втім, різниця, якщо і є, то незначна. Але точність - понад усе.
 показати весь коментар
 
 
він нагле чмо,котре дорвалось до великого бабла..
 показати весь коментар
 
 
Хочешь завалить дело и утопить в говвне - поручи Червоненку.
Занимался ралли - кто считает Украину значимой в этой дисциплине ?
Занимался футболом - и что, и где ? Отвечал за безопасность Ющенка -
всё красноречиво на лице охраняемого, теперь он нагло гадит в грузоперевозках.
Вечно все ему должны, его недооценили, недонаградили, а он всех спас и защитил...
Иллюстрация на тему: за что за не любят ... некоторые народы
 показати весь коментар
 
 
Вона правільно сказала: Політичний невдаха, який за 30 років просрав Україну. Червоненко організував протести вантажоперевізників у Києві, щоб зберегти монополію АсМАП на ринку, - Шнайдер - Цензор.НЕТ 2182
 показати весь коментар
 
А шо жиди з ОП не можуть ви#бати другого жила з ЖОПАблоку?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору