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Все про:Мінськ (533) Донбас (15266) Оліфер (189) полонені (757) Тристороння контактна група (175) Золоте (158) КПВВ (90)

 Україна в ТКГ передала уточнений список утримуваних і розроблятиме план відкриття КПВВ в Золотому і Щасті, - Оліфер

До наступного засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську має бути розроблений проєкт дорожньої карти з відкриття КПВВ в Золотому і Щасті.

Про це в Facebook повідомила прессекретарка представника України в Мінську Леоніда Кучми Дарка Оліфер, передає Цензор.НЕТ.

"У гуманітарній підгрупі ми передали уточнений список людей, яких хочемо звільнити. Сторони надали пропозиції щодо методики пошуку зниклих безвісти. До наступного засідання ТКГ у Мінську має бути розроблено проєкт дорожньої карти з відкриття КПВВ в Золотому і Щасті", - додала Оліфер.

Нагадаємо, 12 лютого відбулося засідання Тристоронньої контактної групи. Сторони, зокрема, погоджено розведення сил і засобів на ділянці в районі населеного пункту Гнутове (Донецька область). Решта ділянок очікують узгодження. Українська сторона в підгрупі з соціально-економічних питань ТКГ подала перелік підприємств, власники яких звернулися в правоохоронні органи України щодо втрати свого майна, що залишилося на непідконтрольній уряду території окремих районів Донецької та Луганської областей.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175403
 
 
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Молодці!!!! Оце вдарили по Хублу!!! ПЕредали йому список підприємств віджатих по його наказу!!! Щоб знав, Зє неспить.
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...и сколько же там . в списках этих наших в\пленных реальных?..если в прошлом бомбил-таксистов 2\3 было?...
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як завзято Зє!лєнь виконуйє забаганки "с той сторона". А де вимога повернути Дебальцеве??? В руслє мінскіх соглашеній
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якщо видвинути вимогу повернення Дебальцево, то у рогатих почне течка!!!! не повернуть, то посилати треба клятих до біса, а наши обісцялись...
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