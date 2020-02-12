 Україна в ТКГ передала уточнений список утримуваних і розроблятиме план відкриття КПВВ у Золотому і Щасті, - Оліфер

Про це в Facebook повідомила прессекретарка представника України в Мінську Леоніда Кучми Дарка Оліфер, передає Цензор.НЕТ.

"У гуманітарній підгрупі ми передали уточнений список людей, яких хочемо звільнити. Сторони надали пропозиції щодо методики пошуку зниклих безвісти. До наступного засідання ТКГ у Мінську має бути розроблено проєкт дорожньої карти з відкриття КПВВ в Золотому і Щасті", - додала Оліфер.

Нагадаємо, 12 лютого відбулося засідання Тристоронньої контактної групи. Сторони, зокрема, погоджено розведення сил і засобів на ділянці в районі населеного пункту Гнутове (Донецька область). Решта ділянок очікують узгодження. Українська сторона в підгрупі з соціально-економічних питань ТКГ подала перелік підприємств, власники яких звернулися в правоохоронні органи України щодо втрати свого майна, що залишилося на непідконтрольній уряду території окремих районів Донецької та Луганської областей.

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