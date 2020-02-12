EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Події
  665  22
Матеріали за темою:
Все про:Луганщина (1925) вирок (577) прокуратура (2065) сепаратизм (648)

 На Луганщині за участь в організації "референдуму ЛНР" 3 членів "виборчої комісії" засуджено до 5 років умовно

У Луганській області суд виніс вирок трьом мешканкам Станично-Луганського району, які брали участь в організації незаконного "референдуму" на підтримку "ЛНР" у 2014 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.

За даними слідства, у травні 2014 року згадані особи добровільно взяли участь у так званому "референдумі" на підтримку "Акту про державну самостійність "Луганської народної республіки" - виконували функції секретаря і двох членів "дільничної виборчої комісії". Секретар безпосередньо відповідав за підрахунок голосів і складання протоколів за підсумками проведення псевдореферендуму, члени комісії здійснювали облік громадян, видавали бюлетені, стежили за процесом і порядком голосування.

Після завершення "референдуму" та підрахунку бюлетенів результати "голосування" на цих дільницях були передані в "Центральну виборчу комісію" для проголошення в подальшому самостійності "ЛНР".

Суд визнав згаданих осіб винними і, з огляду на визнання провини, сприяння розкриттю злочину та викриття інших співучасників, призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном.

Читайте також: До 7 років засудили бізнесмена з Луганщини за організацію і проведення "референдуму про незалежність ЛНР"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175402
 
   
 Топ коментарі
 
За госизмену условно?! Судьям по 15 каторги. Мрази На Луганщине за участие в организации "референдума ЛНР" 3 члена "избирательной комиссии" приговорены к 5 годам условно - Цензор.НЕТ 9236
 показати весь коментар
 
Ну и законы Украины они будут выполнять "условно".
Но судьям нужно давать срок не условный а реальный за такое судейство.
Где находят таких тварей?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Пора мне Объявлять о референдуме в Украине о присоединении к США. ПО БАРАБАНУ .ОНИН ХРЕН БОЛЬШЕ 2-3 лет условно не дадут.
 показати весь коментар
 
 
Могут и поддержать,и даже шанс президентом стать есть.Главное в мелочи,уговорить Америку.)
 показати весь коментар
 
 
За госизмену условно?! Судьям по 15 каторги. Мрази На Луганщине за участие в организации "референдума ЛНР" 3 члена "избирательной комиссии" приговорены к 5 годам условно - Цензор.НЕТ 9236
 показати весь коментар
 
 
За Северодонецкий шабаш партии рыгобыдла в 2004 году осуждено 6 миллионов жителей Донбасса
 показати весь коментар
 
Ну и законы Украины они будут выполнять "условно".
Но судьям нужно давать срок не условный а реальный за такое судейство.
Где находят таких тварей?
 показати весь коментар
 
 
Такой у антиукраинской системы фильтр "свой - чужой". По фильтру и результат.
 показати весь коментар
 
27 марта 1953 года товарищ Берия издал Указ об амнистии в сссре дохляке.На свободу вышло полтора миллиона зэков ГУЛАГа
 показати весь коментар
 
Вчера на РАБссии осудили 7 человек за распад РАБссии.Максимальный срок 18 лет ,минимальный 6.Вот это я понимаю ФСБ борется с казлами
 показати весь коментар
 
 
Где - то когда - то , в 14 году летом , возвращаясь с работы , подвозил домой ( жили в одном районе ) , знакомого . На лобовом стекле моей машины был Украинский флажок . За 20 минут дороги , услышал столько хорошего о росии , что не поверил ... . Потом этот товарищ куда - то резко пропал . Выяснилось , что регулярно передавал по мобилке количество Украинской тяжёлой техники , что шла на донбасс ... . До сих пор его не вижу , слышал , что он уже отсидел . ( Хочется плюнуть в морду ) .
 показати весь коментар
 
 
Американська риболовля, піймав, поцілував та й відпустив, а заголовок такий грізний аж 5 років замість 15-ти.
 показати весь коментар
 
 
Статья 111. Государственная измена
1. Государственная измена, т.е. действие, преднамеренно содеянное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного состояния или в период вооруженного конфликта, шпионаж, предоставление иностранному государству, иностранному организации или их представителям помощи в проводке подрывной деятельности против Украины, -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
2. Освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, если он во исполнение преступной задачи иностранного государства, иностранного организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученной задаче.
 показати весь коментар
 
да уж , такого говна в судейских мантиях девать не куда. как по мне , на зону эту судейсую шалупень.
 показати весь коментар
 
Вот вам и ждзеправосудие, АТОвцев, добровольцев, волонтеров сажают в тюрьмы, а сепаратюг отпускают на волю. Вот и все, что нам нужно знать о нынешней антукраинской власти.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору