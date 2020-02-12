 На Луганщині за участь в організації "референдуму ЛНР" 3 членів "виборчої комісії" засуджено до 5 років умовно

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.
За даними слідства, у травні 2014 року згадані особи добровільно взяли участь у так званому "референдумі" на підтримку "Акту про державну самостійність "Луганської народної республіки" - виконували функції секретаря і двох членів "дільничної виборчої комісії". Секретар безпосередньо відповідав за підрахунок голосів і складання протоколів за підсумками проведення псевдореферендуму, члени комісії здійснювали облік громадян, видавали бюлетені, стежили за процесом і порядком голосування.
Після завершення "референдуму" та підрахунку бюлетенів результати "голосування" на цих дільницях були передані в "Центральну виборчу комісію" для проголошення в подальшому самостійності "ЛНР".
Суд визнав згаданих осіб винними і, з огляду на визнання провини, сприяння розкриттю злочину та викриття інших співучасників, призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном.
Но судьям нужно давать срок не условный а реальный за такое судейство.
Где находят таких тварей?
ватные судьи
1. Государственная измена, т.е. действие, преднамеренно содеянное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного состояния или в период вооруженного конфликта, шпионаж, предоставление иностранному государству, иностранному организации или их представителям помощи в проводке подрывной деятельности против Украины, -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
2. Освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, если он во исполнение преступной задачи иностранного государства, иностранного организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученной задаче.