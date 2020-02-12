 У Києві здали на утилізацію рекордну кількість новорічних ялинок, - КМДА

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, це втричі більше, ніж торік.
Зазначають, що ялинки, сосни та смерічки транспортували в 15 пунктів збору, які функціонували в кожному районі столиці.
Зібрані дерева перероблять на тріски за допомогою спеціального подрібнювача, а отриманий матеріал використають навесні для збереження водного балансу лунок вічнозелених рослин у місті.
"Велику кількість становлять символи свят, які були залишені безвідповідальними підприємцями, тому наступного року несанкціоновані ялинкові базари мають бути ліквідовані", - сказав начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований.
Громадяни України отримають в січні 2020 трохи більші платіжки за житлово-комунальні послуги, ніж в грудні 2019 року.
Про це заявив глава уряду Олексій Гончарук під час брифінгу.
Причина зростання - в січні зросла ціна на газ для населення.
Итак, у меня - двенадцатиэтажка
Я канарейками оплачиваю
Йолка!!!
А она у меня так на балконе и шарится... никак не могу вынести...
- а шо ты такой подозрительно счастливый?
- так нашу ёлку шуранул на мусорку...
- ой маладец...а ничего что она искусственная... была?
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