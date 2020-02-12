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 Київські новини
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Все про:КМДА (773) екологія (507) ялинка (45)

 У Києві здали на утилізацію рекордну кількість новорічних ялинок, - КМДА

Від початку 2020 року в столиці екологічно утилізували 14,5 тисячі ялинок з користю для довкілля - рекордна цифра за всі 5 років роботи пунктів прийому.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, це втричі більше, ніж торік.

Зазначають, що ялинки, сосни та смерічки транспортували в 15 пунктів збору, які функціонували в кожному районі столиці.

Зібрані дерева перероблять на тріски за допомогою спеціального подрібнювача, а отриманий матеріал використають навесні для збереження водного балансу лунок вічнозелених рослин у місті.

"Велику кількість становлять символи свят, які були залишені безвідповідальними підприємцями, тому наступного року несанкціоновані ялинкові базари мають бути ліквідовані", - сказав начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Влада Києва закликала мешканців столиці здавати ялинки в спеціальні утилізаційні пункти

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175401
 
 
 Топ коментарі
 
Луче бы утилизировали другую зелень ! 😎
Громадяни України отримають в січні 2020 трохи більші платіжки за житлово-комунальні послуги, ніж в грудні 2019 року.
Про це заявив глава уряду Олексій Гончарук під час брифінгу.
Причина зростання - в січні зросла ціна на газ для населення.
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Луче бы утилизировали другую зелень ! 😎
Громадяни України отримають в січні 2020 трохи більші платіжки за житлово-комунальні послуги, ніж в грудні 2019 року.
Про це заявив глава уряду Олексій Гончарук під час брифінгу.
Причина зростання - в січні зросла ціна на газ для населення.
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Проверяем твою соображалку)
Итак, у меня - двенадцатиэтажка
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Понятно...газа нет...но это не беда....скоро тебе придется собаками и котами за электроэнергию расплачиваться.... У Києві здали на утилізацію рекордну кількість новорічних ялинок, - КМДА - Цензор.НЕТ 7389
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Не угадал...
Я канарейками оплачиваю
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Да хоть хомяками...то твой ...личные зебильные проблемы...
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https://www.rbc.ua/ukr/news/pravitelstvo-anonsirovalo-rost-platezhki-1581511916.html
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Мля!
Йолка!!!
А она у меня так на балконе и шарится... никак не могу вынести...
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Еще не МАЙ ,а они ёлки сдают. Попридержали бы до декабря .Вот тогда и продали бы. ЛОШАРЫ.
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***
- а шо ты такой подозрительно счастливый?
- так нашу ёлку шуранул на мусорку...
- ой маладец...а ничего что она искусственная... была?
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А сколько уже сдали на утилизацию членов партии СЛУГА НАРОЛА и членов правительства Гончарука ?
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Епоха зубожіння закінчилась. Росте добробут народу. А якщо іще підрахувати порожну тару після січневих свя"ткувань. Ох і весело живем. І все це завдяки нашим слугам. Дуждякдякую!
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