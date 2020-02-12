 У Києві здали на утилізацію рекордну кількість новорічних ялинок, - КМДА

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, це втричі більше, ніж торік.

Зазначають, що ялинки, сосни та смерічки транспортували в 15 пунктів збору, які функціонували в кожному районі столиці.

Зібрані дерева перероблять на тріски за допомогою спеціального подрібнювача, а отриманий матеріал використають навесні для збереження водного балансу лунок вічнозелених рослин у місті.

"Велику кількість становлять символи свят, які були залишені безвідповідальними підприємцями, тому наступного року несанкціоновані ялинкові базари мають бути ліквідовані", - сказав начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований.

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