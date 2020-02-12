 Експертна комісія з вирішення економічних проблем Донбасу сформує пропозиції щодо боротьби з підтопленням територій шахтними водами, - ОП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Під час наради піднімалися питання вугільних підприємств і енергопостачання в регіоні. Також обговорили проблеми екології Донбасу. Занепокоєння зараз викликає загроза підтоплення територій шахтними водами, що підкреслив радник секретаря РНБО Сергій Сівохо", - зазначають в ОП.

Експерт з регіонального розвитку Олексій Стародубов відзначив доцільність створення на Донбасі економічного хаба.

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"Економічний потенціал Донбасу досі залишається значним. Це як природні ресурси, так і кадровий потенціал, логістика тощо - все це існує на підконтрольній частині Донбасу", - зазначив Стародубов.

Він також додав, що в рамках робочої групи вже підготовлена ​​методика, яка дозволяє визначити основні етапи відновлення економіки Донбасу.

Також експерти обговорили проблему водопостачання Донбасу.

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Експерт Володимир Каніболоцький зазначив, що бойові дії призвели до значних збитків у системі водопостачання регіону. В окремих населених пунктах спостерігаються постійні проблеми з поставками води та її якістю.

"Ключовою проблемою є залучення додаткових джерел водопостачання в регіоні", - підкреслив він.

Радник президента Олег Устенко закликав учасників наради подати свої пропозиції, як вирішити питання, які обговорили на нараді.