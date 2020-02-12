 Експертна комісія з вирішення економічних проблем Донбасу сформує пропозиції щодо боротьби з підтопленням територій шахтними водами, - ОП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
"Під час наради піднімалися питання вугільних підприємств і енергопостачання в регіоні. Також обговорили проблеми екології Донбасу. Занепокоєння зараз викликає загроза підтоплення територій шахтними водами, що підкреслив радник секретаря РНБО Сергій Сівохо", - зазначають в ОП.
Експерт з регіонального розвитку Олексій Стародубов відзначив доцільність створення на Донбасі економічного хаба.
"Економічний потенціал Донбасу досі залишається значним. Це як природні ресурси, так і кадровий потенціал, логістика тощо - все це існує на підконтрольній частині Донбасу", - зазначив Стародубов.
Він також додав, що в рамках робочої групи вже підготовлена методика, яка дозволяє визначити основні етапи відновлення економіки Донбасу.
Також експерти обговорили проблему водопостачання Донбасу.
Експерт Володимир Каніболоцький зазначив, що бойові дії призвели до значних збитків у системі водопостачання регіону. В окремих населених пунктах спостерігаються постійні проблеми з поставками води та її якістю.
"Ключовою проблемою є залучення додаткових джерел водопостачання в регіоні", - підкреслив він.
Радник президента Олег Устенко закликав учасників наради подати свої пропозиції, як вирішити питання, які обговорили на нараді.
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