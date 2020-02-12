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 Економіка, Суспільство
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Все про:шахта (182) економіка (335) Донбас (15266) водопостачання (322) Офіс Президента (243)

 Експертна комісія з вирішення економічних проблем Донбасу сформує пропозиції щодо боротьби з підтопленням територій шахтними водами, - ОП

В Офісі президента під головуванням радника Володимира Зеленського Олега Устенка пройшла зустріч експертної групи з вирішення економічних проблем Донбасу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Під час наради піднімалися питання вугільних підприємств і енергопостачання в регіоні. Також обговорили проблеми екології Донбасу. Занепокоєння зараз викликає загроза підтоплення територій шахтними водами, що підкреслив радник секретаря РНБО Сергій Сівохо", - зазначають в ОП.

Експерт з регіонального розвитку Олексій Стародубов відзначив доцільність створення на Донбасі економічного хаба.

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"Економічний потенціал Донбасу досі залишається значним. Це як природні ресурси, так і кадровий потенціал, логістика тощо - все це існує на підконтрольній частині Донбасу", - зазначив Стародубов.

Він також додав, що в рамках робочої групи вже підготовлена ​​методика, яка дозволяє визначити основні етапи відновлення економіки Донбасу.

Також експерти обговорили проблему водопостачання Донбасу.

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Експерт Володимир Каніболоцький зазначив, що бойові дії призвели до значних збитків у системі водопостачання регіону. В окремих населених пунктах спостерігаються постійні проблеми з поставками води та її якістю.

"Ключовою проблемою є залучення додаткових джерел водопостачання в регіоні", - підкреслив він.

Радник президента Олег Устенко закликав учасників наради подати свої пропозиції, як вирішити питання, які обговорили на нараді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175400
 
 
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предлагаю отправить туда Арахамию
пускай в крым их качает сученок
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сивоха озаботился шахтами Донбасса...
бл*дский цирк
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Час продавати українську землю. Пенсії за 6 років сепарам заплатити. Компенсації, за "путінвведі". Рятувати доМбас від екологічної катастрофи. 03.05.17 " Из-за губительной деятельности террористов ОРДЛО Донбасс ждет экологическая катастрофа, через 10 лет регион может полностью исчезнуть, - ученые заявляют об остановке откачки воды в шахтах". По ідеї за це повинен заплатити фуйло, та хто ж з ним буде псувати відносини? Буба скучив за його очима. Грошей в бюджеті немає. Час землю українську продавати, сепарню рятувати
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