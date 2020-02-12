 Про мінування поїзда "Трускавець-Дніпро", через яке збилися з графіка 13 потягів, повідомив п'яний пасажир, - поліція

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сектор комунікації поліції Черкаської області.
"Як з'ясувалося, неправдиве повідомлення про замінування надав пасажир цього поїзда, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. Мобільний телефон, з якого було здійснено дзвінок, виявлено та вилучено", - сказано в повідомленні.
Чоловіка затримали, йому збираються пред'явити підозру.
"За цим фактом порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 259 (Свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України", - додали в поліції.
Повідомлення про мінування поїзда "Трускавець-Дніпро" надійшло в поліцію в ніч з 11 на 12 лютого. Поїзд зупинили і обшукали, 700 пасажирів евакуювали. Через це з графіка збилося 13 потягів, час затримки становив від 15 хвилин до 1,5 годин.
разве оператор принимающий звонок не слышал что оно пьяное?
и потом...мне кажется анонимные звонки или там где не определяется номер надо игнорировать - а то слишком много алкашни забавляется
Устроить показательный суд... дать теже шесть лет...
Расструбить по всем СМИ, что За такое теперь будут давать десятку
Пару добрых лет я себе обеспечил на нарах и штраф такой , что до конца жизни я в долгах.
хорошо если одно-два места...а как по десятку торговых центров, автовокзалов и аэропортов...это не то что не смешно или прикольно, это уже нервирует и раздражает
общался с кочегаром, пьяным в дым:
- Зачем так напиваться? Что за блажь?
И он ответил - "Это - мой типаж!
Старьёвщик, если пьёт, то только в хлам,
всё в одно горло, потому, что - хам!
Сантехник напивается в говно -
всеядный он, жрёт водку и вино.
Мизинец оттопырив, пьёт со вкусом
наш участковый, вечно пьяный в мусор.
Химлаборант всегда до водки падок,
частенько выпадает он в осадок.
Таксисты не бухают спозаранку,
но к вечеру "готовые" в баранку.
Писатели, поэты пьют до ручки
и, разумеется, электрик - до отключки.
Пластический хирург - пьянючий в сиську.
Само - собою, гинеколог - в письку!
Стекольщик - вдребезги, закройщик - в лоскуты…
А как, скажи милок, бухаешь ты?"