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Все про:УГКЦ (56) Голокост (86) Шептицький (2) Шевчук Святослав (35) Асман (5)

 Глава УГКЦ Святослав подякував головному рабину України Асману за ініціативу присвоєння Шептицькому звання "Праведник народів світу"

Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук подякував головному рабину Києва та України Моше Реувену Асману за ініціативу про присвоєння митрополиту Андрею Шептицькому звання "Праведник народів світу".

Як передає Цензор.НЕТ, текст листа опинився в розпорядженні LB.ua.

"Висловлюю Вам щиру подяку за заклик до глави меморіального комплексу "Яд Вашем" Авнер Шалев відновити розгляд кандидатури Андрія Шептицького на присвоєння звання "Праведника народів світу" і Ваше таке глибоке розуміння ролі митрополита Андрея як "гіганта справжнього гуманізму і одного з найбільших українців XX століття", - сказано в листі.

Верховний архієпископ Києво-Галицький також подякував за визнання заслуги Шептицького і символічно висаджене дерево в його честь біля Центральної синагоги Бродського.

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"Такі акти в дусі правди, любові і взаєморозуміння є хорошим продовженням науки й особистого прикладу великого гуманіста і друга єврейського народу Андрія Шептицького. Сподіваюся, що його особистість і особистий приклад у минулому стануть для нас, теперішніх, натхненням до ще більшого взаєморозуміння, взаємоповаги та активного підтвердження правди в наших діях у сучасному світі, в якому також багато непростих викликів", - зазначив глава УГКЦ.

Нагадаємо, в січні головний рабин України Моше Реувен Асман звернувся до голови правління меморіального комплексу Яд Вашем (Ізраїль) Авнер Шалев із проханням про присвоєння митрополиту Андрею Шептицькому почесного звання "Праведник народів світу".

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Глава УГКЦ Святослав подякував головному рабину України Асману за ініціативу присвоєння Шептицькому звання Праведник народів світу 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175397
 
   
 Топ коментарі
 
Влад уа Андрей є праведником перед Господом і людьми незалежно від "Яд Вашем". І рятував він євреїв у часи Холокосту не до того, щоб здобути визнання. Цей муж виконував свою місію. І виконував її за переконанням і по совісті. І став хорошим прикладом для св'ященнослужителів.
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Мабуть треба було б пояснити за що «бандєрівцю» присвоїли таке звання. А ось за що:
«За різними даними, Андрій і Климент Шептицькі врятували від кількох сотень до кількох тисяч євреїв - їх переховували в монастирях та церквах, а потім переправляли закордон. Таким чином вдалось вижити і главі МЗС Польщі у 2005 році Адаму Даніелю Ротфельду.»
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Папа Римський теж має титул Верзовний Архієпископ Рим-католицької церкви. Це - офіційний титул. Це теж як в "русском мірє"?
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Верховный Архиепископ - все как в русском мире . Верховный правитель ,
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Папа Римський теж має титул Верзовний Архієпископ Рим-католицької церкви. Це - офіційний титул. Це теж як в "русском мірє"?
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Мабуть треба було б пояснити за що «бандєрівцю» присвоїли таке звання. А ось за що:
«За різними даними, Андрій і Климент Шептицькі врятували від кількох сотень до кількох тисяч євреїв - їх переховували в монастирях та церквах, а потім переправляли закордон. Таким чином вдалось вижити і главі МЗС Польщі у 2005 році Адаму Даніелю Ротфельду.»
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з чого ви робите висновок, що Шептицький був бандерівцем.
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Влад уа Андрей є праведником перед Господом і людьми незалежно від "Яд Вашем". І рятував він євреїв у часи Холокосту не до того, щоб здобути визнання. Цей муж виконував свою місію. І виконував її за переконанням і по совісті. І став хорошим прикладом для св'ященнослужителів.
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а на фото кто? )))) зелень щаз завянет ))))) ааааабалдзеть! )))))
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я не зєлєнь. Але цензор вже не знає, як ще сраку шоколадну лизнути. Цеж не за просто так.
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Если бы сейчас был жив Шептицкий.ужаснулся бы...
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що з Україною зробили нащадки тих, кого спасав
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..с о.Андрея таки Мойшу сваяли Глава УГКЦ Святослав подякував головному рабину України Асману за ініціативу присвоєння Шептицькому звання "Праведник народів світу" - Цензор.НЕТ 1327 ...кто ж скульптор то интересно Глава УГКЦ Святослав подякував головному рабину України Асману за ініціативу присвоєння Шептицькому звання "Праведник народів світу" - Цензор.НЕТ 1327 ...я где то видел его фото реальное, совсем не похож, ну совсем...родственники должны позаботиться о замене..
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