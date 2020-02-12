 "Укрпошта" призупинила прийом посилок у Китай

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі "Укрпошти", інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо доставки імпортних поштових відправлень з території Китаю, які надходять до України. Національна пошта Китаю та інші логістичні партнери, які здійснюють доставку з цієї країни до України, не мають жодних заборон від ВООЗ та Всесвітнього поштового союзу на вивезення пошти з території Китаю. Однак через значне скорочення рейсів більшістю авіакомпаній, терміни транзиту пошти до України можуть бути збільшені", - повідомили в Укрпошті.

Що ж стосується усіх видів відправлень до Китаю, то всі відправлення, прийняті до 11 лютого, будуть доставлені, однак загальні терміни доставки поштових відправлень можуть бути змінені. З 12 лютого їх приймання тимчасово призупинено.

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"Жодних заборон із боку Національної пошти Китаю наразі немає. Однак у зв’язку зі значним скороченням більшістю авіакомпаній рейсів до Китаю на невизначений термін, приймання усіх видів відправлень до Китаю тимчасово призупинено", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

11 лютого новий коронавірус, від якого померло вже більше тисячі осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019. Перша вакцина проти китайського коронавірусу COVID-19 може бути готова впродовж 18 місяців.