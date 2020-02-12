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 Суспільство
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Все про:Китай (405) пошта (38) Укрпошта (91) COVID-19 (8)

 "Укрпошта" призупинила прийом посилок у Китай

З 12 лютого АТ "Укрпошта" тимчасово призупинила прийом поштової кореспонденції і посилок з України до Китаю.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі "Укрпошти", інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо доставки імпортних поштових відправлень з території Китаю, які надходять до України. Національна пошта Китаю та інші логістичні партнери, які здійснюють доставку з цієї країни до України, не мають жодних заборон від ВООЗ та Всесвітнього поштового союзу на вивезення пошти з території Китаю. Однак через значне скорочення рейсів більшістю авіакомпаній, терміни транзиту пошти до України можуть бути збільшені", - повідомили в Укрпошті.

Що ж стосується усіх видів відправлень до Китаю, то всі відправлення, прийняті до 11 лютого, будуть доставлені, однак загальні терміни доставки поштових відправлень можуть бути змінені. З 12 лютого їх приймання тимчасово призупинено.

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"Жодних заборон із боку Національної пошти Китаю наразі немає. Однак у зв’язку зі значним скороченням більшістю авіакомпаній рейсів до Китаю на невизначений термін, приймання усіх видів відправлень до Китаю тимчасово призупинено", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

11 лютого новий коронавірус, від якого померло вже більше тисячі осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019. Перша вакцина проти китайського коронавірусу COVID-19 може бути готова впродовж 18 місяців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175395
 
 
 Топ коментарі
 
Писець... Ото в мене питання , хто небудь колись відправляв до Кітаю посилку ?? Але добре, інше питання А якого біса з Украіни до Кітаю не приймають ? В Украіні холера ? Краіна в ізоляціі??
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Товары на возврат или замену. Как минимум это.
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Логично. Зачем им ещё зеленый вирус ! 😁
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странно, что можно из нашей страны послать в Китай чего там нет?
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Товары на возврат или замену. Как минимум это.
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та ну ладно, это из раздела юмор - отправить покупку назад в Чину вообще-то дорого.
Кстати на али пишут что ,,новогодние каникулы,, продлены до 18 февраля и отправки не будет, если не хочется ждать делать отмену покупки и будет возврат денег от 3 до 30 дней,,
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Писець... Ото в мене питання , хто небудь колись відправляв до Кітаю посилку ?? Але добре, інше питання А якого біса з Украіни до Кітаю не приймають ? В Украіні холера ? Краіна в ізоляціі??
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Кличко ответил бы вам: Чтоб отправить посылку в Китай нужно, чтобы кто-то ее туда доставил.
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Если бы Кличко мог так ответить, то ему уже давно присвоили звание ПРОФФФЕСССОРРРА !
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Чувак, я тебе здивую, сьогодні мій товариш із Гонконгу попросив відправити йому ящик медичних масок, бо в них напряг із засобами захисту.
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В нас теж напряг ,азіати вже давно все повикупляли і відправили на історичну батьківщину
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Оправдания, как-то по тыпильному написаны...

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Логично. Зачем им ещё зеленый вирус ! 😁
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Думаю , что укрпочта ( руководство ) , экономит себе бабло на премии под общий шумок .
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Эт хорошо. Может, хоть маски в аптеках останутся. "Укрпочта" приостановила прием посылок в Китай - Цензор.НЕТ 1438 Для украинцев.
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нужно было в кацапию маски отправлять и там продавать. Судя по раша каналам с спутника аптеки в рашке дуреют с ценами на маски.
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Не переживай кацап . Украинцы самодостаточный народ . Например , меня в ещё в школе на уроке труда научили шить ватно-марлевую повязку на случай ядерного заражения местности . Так что любой коронавирус , - пох...уй .
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В РФ этим грипом уже заболели тысячи людей и говорят уже есть много смертей, но правительство скрывает эту инфу.
Инфа от русских блогеров с Ютуба.
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Никто в Китай из Украины ни""уя не отправляет потому и запретили.Маразматический угар Укрпочты в полном расцвете .
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