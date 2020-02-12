 Законопроєкт "Слуги народу" про ЗМІ загрожує "неупередженому російському інформаційному контенту", - Захарова

Про це на брифінгу в Москві заявила офіційний речник МЗС Росії Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми знову змушені звернутися до теми свободи слова в цій країні (Україні - ред), де київський режим продовжує цілеспрямовану політику посилення держконтролю над ЗМІ і тиску на неугодні інформаційні джерела", - сказала вона.

За словами Захарової, серйозну стурбованість Кремля викликають "останні законодавчі ініціативи в медіасфері - законопроєкти про медіа і протидію дезінформації".

"Вони, по суті, передбачають низку істотних обмежень для ЗМІ, де-факто встановлюють державну цензуру щодо незручних для влади матеріалів", - наголосила офіційний представник МЗС РФ.

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На думку Захарової, "важко не побачити в цих антидемократичних законодавчих ініціативах винятково антиросійську спрямованість".

"Ми фіксуємо чергову спробу української влади повністю витіснити російський інформаційний контент, російськомовний інформаційний контент і позбавити населення можливості отримувати неупереджену об'єктивну інформацію про те, що відбувається в країні і у світі події", - сказала вона.

Захарова вважає, що це "спроба позбавити власне населення мати альтернативну точку зору".

Зокрема, вона обурена, що в законопроєкті нібито "міститься пряма вказівка ЗМІ висвітлювати діяльність російського керівництва в негативному ключі", також планується заборонити популяризацію і пропаганду органів влади держави-агресора.

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При цьому вона заявила, що Україна сама є "державою-агресором" проти Донбасу.

Також Захарова обурилася, що "в законопроєкті прописано норму про недопущення виправдання або заперечення анексії території України, порушення її територіальної цілісності і суверенітету".

"Зрозуміло, що залежно від трактування під ці обмеження можна підвести в принципі будь-який журналістський матеріал", - переконана офіційний представник російського МЗС.

Крім того, на її думку, неприпустимою є норма про відмову в реєстрації зарубіжних інформагентств, чиї керівні органи перебувають у РФ, і що на українському ринку не зможуть працювати компанії, власниками яких є громадяни Росії.