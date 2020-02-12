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Все про:законопроект (934) МЗС РФ (558) ЗМІ (744) медіа (29) Захарова (180)

 Законопроєкт "Слуги народу" про ЗМІ загрожує "неупередженому російському інформаційному контенту", - Захарова

МЗС РФ розкритикував зареєстрований у Верховній Раді проєкт закону про медіа. Відомство Лаврова побачило в ньому "виключно антиросійську спрямованість".

Про це на брифінгу в Москві заявила офіційний речник МЗС Росії Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми знову змушені звернутися до теми свободи слова в цій країні (Україні - ред), де київський режим продовжує цілеспрямовану політику посилення держконтролю над ЗМІ і тиску на неугодні інформаційні джерела", - сказала вона.

За словами Захарової, серйозну стурбованість Кремля викликають "останні законодавчі ініціативи в медіасфері - законопроєкти про медіа і протидію дезінформації".

"Вони, по суті, передбачають низку істотних обмежень для ЗМІ, де-факто встановлюють державну цензуру щодо незручних для влади матеріалів", - наголосила офіційний представник МЗС РФ.

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На думку Захарової, "важко не побачити в цих антидемократичних законодавчих ініціативах винятково антиросійську спрямованість".

"Ми фіксуємо чергову спробу української влади повністю витіснити російський інформаційний контент, російськомовний інформаційний контент і позбавити населення можливості отримувати неупереджену об'єктивну інформацію про те, що відбувається в країні і у світі події", - сказала вона.

Захарова вважає, що це "спроба позбавити власне населення мати альтернативну точку зору".

Зокрема, вона обурена, що в законопроєкті нібито "міститься пряма вказівка ЗМІ висвітлювати діяльність російського керівництва в негативному ключі", також планується заборонити популяризацію і пропаганду органів влади держави-агресора.

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При цьому вона заявила, що Україна сама є "державою-агресором" проти Донбасу.

Також Захарова обурилася, що "в законопроєкті прописано норму про недопущення виправдання або заперечення анексії території України, порушення її територіальної цілісності і суверенітету".

"Зрозуміло, що залежно від трактування під ці обмеження можна підвести в принципі будь-який журналістський матеріал", - переконана офіційний представник російського МЗС.

Крім того, на її думку, неприпустимою є норма про відмову в реєстрації зарубіжних інформагентств, чиї керівні органи перебувають у РФ, і що на українському ринку не зможуть працювати компанії, власниками яких є громадяни Росії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175394
 
 
 Топ коментарі
 
якби це було правдою.....
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А ви тут яким боком? Чо там у хохлов продовжується.
Законопроект о СМИ угрожает "непредвзятому российскому информационному контенту", - Захарова - Цензор.НЕТ 47
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А какое вообще дело этой потворе что у нас враде принимают?
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Ну всё понятно. И сейчас по всем каналам начнут разгонять, что вот, мол, как раша испугалась - точно надо принимать.
Зе!билы будут в восторге
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Машка, поделись лучше секретами красоты. И чем (какой газеткой) эту "красоту" закрывать:
Законопроект о СМИ угрожает "непредвзятому российскому информационному контенту", - Захарова - Цензор.НЕТ 2078
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русская крЫсавица
алкогольвица всея россии.
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Ей по-русски говорят: - на ..й пошла !
А она всё-равно со своим "контентом" лезет, шалава Законопроект о СМИ угрожает "непредвзятому российскому информационному контенту", - Захарова - Цензор.НЕТ 2109
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Законопроект о СМИ угрожает "непредвзятому российскому информационному контенту", - Захарова

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это из серии что свабодная масковия против деспотичных и тоталитарных антинародных режимов которые царят в Европе и Омерике Законопроект о СМИ угрожает "непредвзятому российскому информационному контенту", - Захарова - Цензор.НЕТ 8467
Законопроект о СМИ угрожает "непредвзятому российскому информационному контенту", - Захарова - Цензор.НЕТ 6921
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Той випадок, коли з такими пропагандонами і ворожих троллів не треба.
Пряму мову передали настільки "грамотно", що не одразу можна зрозуміти, що "дырявая шлюпка" - це слова Маньки-Облігації, а не її оцінка телек-аналом ***зда
Законопроєкт "Слуги народу" про ЗМІ загрожує "неупередженому російському інформаційному контенту", - Захарова - Цензор.НЕТ 6123
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Некрасивых женщин не бывает....., но я столько не выпью.
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российская социальная сеть "Тристаграмм", сделала Машку Захарову своим лицом)) Законопроект о СМИ угрожает "непредвзятому российскому информационному контенту", - Захарова - Цензор.НЕТ 1518
Законопроект о СМИ угрожает "непредвзятому российскому информационному контенту", - Захарова - Цензор.НЕТ 4399
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Захарова рассказала о секретах, простите, ЧЕГО?! Законопроєкт "Слуги народу" про ЗМІ загрожує "неупередженому російському інформаційному контенту", - Захарова - Цензор.НЕТ 6102
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З риголети захеровой Україна є агресором на Донбасі, ну і дура, що тут поробиш!!))
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Законопроект о СМИ угрожает "непредвзятому российскому информационному контенту", - Захарова - Цензор.НЕТ 2056
лицо современной расии
если у кого шо с холодильника пропадает наклейте
на его дверцу это
псы. говорят это внебрачная дочь лаврова
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Наклею на входную дверь, от нечистой силы и разнощиков платёжек.
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Ще можна на електрощиток причепити - нещасних випадків точно не буде.
Ніхто в той щиток не полізе.

Чув історію про жіночку, котра для додаткового захисту від квартирних злодіїв чіпляла на внутрішні двері (на випадок, якщо відкриють основні) записку: "Дорогой, твои птицееды опять расползлись по всей квартире. Мне некогда, я ушла - как придёшь, собери паучьё обратно в террариум"
(хитрість не знадобилася, але креативно... це треба бути рідкісним НЕ арахнофобом, щоб після ТАКОГО продовжувати проникнення до хати)
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А какое вообще дело этой потворе что у нас враде принимают?
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А ви тут яким боком? Чо там у хохлов продовжується.
Законопроект о СМИ угрожает "непредвзятому российскому информационному контенту", - Захарова - Цензор.НЕТ 47
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Сначала молдаване напали на молдован, потом грузины на грузин, а уж потом Украинцы на Донбасс...
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Яке ваше окупантське діло які закони приймає наша рада? З якого переляку ви козломорді тварини будете нам диктувати свої зауваження. ПТН-ПНХ.
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Щоб це було правдою, то й нехай. Ми будемо тільки радіти з цього.
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Якби ж то закон був конкретно антикацапський - я лише за.
Але з Ослобородьком такої перемоги гляба дочекаєшся...
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Лукавит Машка!
При зе-билах у власти вато-СМИ в Украине ничего не угрожает с любым законом!...
Если они, конечно, не начнут перепечатывать тыпильные зашквары Бабочки.
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Ага... З надією, що лохі закон ухвалять, який тіснитиме патріотів.
Називати режимом владу , при якій беркутня, яка розстрілювала майданівців, вільно гуляє Україною....
Явно Марфа переграла.
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++++++++++++++++
Антикацапським цей закон точно не буде. Це несумісно з самою сутністю нинішньої "влади".
Навпаки, бавовняним пропагандонам буде "эх да привольное раздолье".
Пресуватимуть лише голоси істини, що суперечитимуть офіціозному "престиж крепчает, мощно возрастает день ото дня процент жиров у масле"...
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Якось похер, шо там якась Захарова собі думає.Чому це має нас хвилювати?
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Бл.. ть у Машки обострение болезни снова . Хотя не только у Машки ... . На росии , наверно , забывают или не помнят , что в Украине есть нормальный доступ к нормальному интернету .
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С таким иплом не в МИД, а в зондеркоманде работать.
Хотя рассейский мид из зондерфашов весь и состоит.
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Боже яка вона страшна....Просто дочка Фреді Крюгера.
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Виктор, вы помните ту лошадь дохлую
Что лежала на дороге раскинув ноги
Подобно девке площадной..
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Захарова , - Не волнуйся , граждане Украины в лифтах не будут Целовать лик президента , как это Делаете вы и вам подобные . Не переживайте , такой свободы слова какую делаете у себя надо еще поискать, чебурнет чего стоит и помои по отношении Украины из ящика . Сами врете и нас приучаете Верить в то чего Нет. Сами разберемся А То проснувшись с Бодуна и что там у Хохлов . Посмотрите какая у вас Срань творится по перефирии.
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Двоемыслие - душа ангсоца, поскольку партия пользуется намеренным обманом, твердо держа курс к своей цели, а это требует полной честности. Говорить заведомую ложь и одновременно в нее верить, забыть любой факт, ставший неудобным, и извлечь его из забвения, едва он опять понадобился, отрицать существование объективной действительности и учитывать действительность, которую отрицаешь, - всё это абсолютно необходимо.
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А в паРаше я смотрю ни дня без Украины прожить не могут. Им уже по русски говорят "идите на ...уй", а они все равно лезут кого то защищать !!!!
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А вот в Латвии вопрос двойного гражданства решается просто: при получении второго паспорта гражданин лишается гражданства Латвии
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К сожалению до сих пор не применяется уголовная ответственность за сотрудничество с врагом. Россия это враг Украины. 10% оккупированной территории, 13000 убитых, десятки тысяч покалеченных, захват украинцев в заложники и пытки мародерство. Любая деятельность России в Украине должна быть запрещена. В Гааге должно быть 13000 уголовных дел об убийстве каждого украинца. Но власть от СН каждый день делает попытки что нибудь сделать в пользу России
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Захарова слишком много мнит о себе, своём улусе и его МИД. Жрите там тихонько тыреный кокаин, сидите тихонько и не рыпайтесь.
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Перефразируя, скажем так:
- Российский информационный контент - он ******** контент !!
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Ведомство Лаврова увидело в нем "исключительно антироссийскую направленность".,может правильно "антимосковскую"? Россия для всего Мира должна иметь прежнее название Московия(московская Орда) ,а если новая власть Украины подаст днепровскую воду в оккупированный московской Ордой Крым ,то тем самым признает крымское Ханство московской Ордой,так московская Орда вернёт постепенно свои колонии вместе с Украиной
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Як рашка підігрує зеленим. Законопроект спрямований проти критики зеленського і зебанди взагалі.
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Кацапня не може не всунути свого брудного п'ятака у чужі справи..
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СМИ на РАБссии закончились 26 октября 1917 года
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Вони бояться, що у нас є свобода слова.
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@svecha62

У
Британії вийшла ось така соціальна реклама. "Кожен раз, коли купуєте російські
товари, ви інвестуєте в криваву армію:
Угорщина - 1956
Чехословаччина - 1968
Афганістан - 1979
Естонія, Латвія, Литва - 1991
Придністров'я - 1992
Чечня -
1994
Грузія - 2008
Україна - 2014″
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Все преступления РАБссии расписаны газетой Правда с первого ее номера 5 мая 1912 года и по сегодня
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Никто из предыдущих властей в этой стране не сделал столько для популяризации касапо сми в Украине, как клоун и его зелень. Одно только кодирование спутникового сигнала украинских каналов чего стоило. Теперь в селах половина смотрит только касапо тв, 112, рабинович тв и наш) Да они этому петрушке памятник поставить на красной площади должны!
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ПОРОХОФІЛИ..
КАНАЛИ ЗАКОДУВАЛИ

АХМЄТОВ..ПІНЧУК..КОЛОМОЙСЬКИЙ..
НЕ ЗЕ.
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"неупередженому російському інформаційному контенту"


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По мнению Захаровой, "трудно не усмотреть в этих антидемократических законодательных инициативах исключительно антироссийскую направленность".Источник: https://censor.net.ua/n3175394

Даний закон розглядається в Україні - і в ньому бачуться деякі інші загрози ....
Але яке ваше діло до наших Законів ?

Пішли на ...

Давайте , ми на правах стархого брата - ваше законодавство будемо контролювати Законопроєкт "Слуги народу" про ЗМІ загрожує "неупередженому російському інформаційному контенту", - Захарова - Цензор.НЕТ 8262
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Самі втратили усе людське, перетворились на клоаку брехні ,страждань і ненависті і нас туди тягнуть. Шмаркля і Ко їм у цьому помагають усіма засобами.

Дивишся на цю мацковську бидлоту: здається виглядають і говорять як люди, ... а нелюди.
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Чи знає захєрова а також "зелені" що під час 2 св. війни і Рейх, і совок зобов'язали все цивільне населення здати радіоприймачі до комендатури? Чому "дЗЕ-дЗЕ-талізатори досі не заблокували доступ з кацапських доменів до українських ресурсів?
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КРОВЬ ЛЮДЕЙ НА РУКАХ РОС.ЖУРНАШЛЮХ!! БЕЗ ИХНИЙ "РАБОТЫ" У ПУПКИНА НИЧЕГО БЫ НЕПОЛУЧИЛОСЬ!!====

Ежедневно появляющиеся распятые мальчики и плачущие коровы - так же быстро и канают в Лету. А это неправильно!

Давайте вспомним их всех поимённо.

Но я один не справлюсь - как минимум, что-то я мог и пропустить, поэтому прошу помощи у всех.

Интересует только конкретика, а не абстрактное «бендеровцы всех убили».

Итак, без расставления по рейтингу хит-парада - я потом придумаю схему, как их расставить, а также, если получится, расставить пруфлинки в каждом пункте…

* Распятый мальчик

* Мать упомянутого распятого мальчика, которую привязали к танку и таскали по несуществующей в г. Славянск площади

* Два раба и клаптик земли

* Обглоданные снегири, в отличие от синичек вполне патриотичной расцветки

* Каннибализм (за неимением, видимо, снегирей) в одесском Доме профсоюзов

* Консервы из европейских девственниц

* Задохнувшаяся беременная 56-летняя женщина в одесском Доме профсоюзов

* Изнасилованная пенсионерка-эпилептичка

* Применение монтажной пены при изнасилованиях

* 12-летний мальчик-разведчик, назначенный мишенью для ракет

* Женщина, закрывшая собой установку «Град» и спасшая кучи жизней.

* Наколотые апельсины (Да, это тоже тут, конечно!)

* Отравленные конфеты Roshen

* Порошенко, лично мочащийся в чаны с шоколадом, который идёт в Россию

* Знакомая соседки сестры троюродного коллеги, которая работает в морге, там куча трупов, а их заставляют с мобилок трупов рассылать смс, что у них все хорошо

* Подъём рек Лопань и Харьков, чтобы НАТОвские подлодки могли пройти к Донецку

* «форму и оружие можно купить в любом военторге»

* Победа Яроша на президентских выборах

* Визитка Яроша, не горящая ни в каком автомобиле и обнаруживаемая в максимальном количестве мест «преступлений хунты»

* В зоопарке в Межигорье после бегства Януковича распяли беркутов (птиц) за их название

* Киевскую консерваторию сожгли чеченские боевики Доки Умарова, нанятые Правым Сектором (чисто лохи - не могли сами сжечь, только деньги тратили!)

* Друг жены братасоседки от первого брака, который приехал с майдана и врачи обнаружили у него ломку, потому что он пил там чай

* Запрет Деда Мороза Нового года вообще в Украине

* Отмена 9 мая и назначение вместо него гей-парада

* Плачущая корова Ирины

* Зообордели в Киеве, как требование ЕС, и 58 видов геев

* Соженные антимайдановцы-самообороновцы, возвращавшиеся в Крым из Киева

* После того, как экипаж украинских танков загрузился, люки заваривают, чтобы они не сб
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* «Неславянская форма черепа» у спецназовцев, летящих в вертолёте с Ляшко

* Приказ по всем украинским школам согреть солдат кровью российских младенцев

* 16-летняя девушка, которая бросилась под танк, с фото девушки, взятое из соцсети без её разрешения, и с её же разоблачением этого факта

* Выкармливание ополченцев грудью луганской (или донецкой?) героиней-маркитанкой

* Одессит выбросил бабушку с балкона под крики «Слава Украине».

* Шахты Донбасса, которые будут использовать для захоронения западных радиоактивных отходов

* Натовские негры воруют из захваченных сёл телевизоры и закрутки

* Зомбирование населения Украины с помощью водопроводной воды. Это сложно объяснить, потому дам ссылку

* Пьяные каратели батальона «Батькивщина» избили ветерана Великой Отечественной Войны и силой забрали боевые награды из его дома

* «Одесская мать», она же мать солдата, она же мать, изгнанная из Одессы, она же добравшаяся на собранные по 2 грн на Куликовом поле до Крыма, она же избитая бендеровцами жительница Харькова, она же Валентина Панеяд, она же Анна Кацнеленбоген - воровка на доверии etc.

* Изнасилованная девочка 12 лет, закопанная живьём, только непонятно - до или после

* Три сотни изнасилованных (слушайте, это уже фиксация какая-то!) женщин с пулевыми ранениями в голову в районе квартирования батальона «Днепр-1?

* Голый афроамериканец, говорящий по-грузински, который разделся, чтобы сбежать от Гиркина

* Женщины киллерши - «Белые колготки» - режущие по ночам на блокпостах. Отрезают член, конечно же.

* Преподаватель Одесского университета Музычко, которому одесситы должны отдавать вторые ключи от своих квартир, для размещения бандеровцев или оружейных складов

* Раненный за георгиевскую ленточку 12-летний (любят пацаны этот возраст!) мальчик, которого потом по фото опознали в Сирии.

* Сожжённые в Донецком аэропорту верующие, которые пришли на аэродром 28 мая, «чтобы не допустить кровопролития»

* Правый сектор высылает посылками (надо думать, Укрпоштой или DHL) родственникам взятых в плен ополченцев их отрезанные головы

* Специальные самолеты ВВС НАТО распыляют над всей Украиной ГМО. Просто ГМО, без конкретизации.

». Он отказался. Его били так, что патологоанатом показывал отпечатки армейских ботинок.

* Председателя гуманитарного фонда из Енакиева Аллу Белоусову избивали и хотели изнасиловать за то, что она помогала ополченцам (в этом пункте ОЧЕНЬ важно посмотреть её изображение)

* Вооружённые силы Украины под Илловайском воевали на восстановленной и радиоактивной технике из Чернобыльской зоны -

* Село под Марьинкой (Донецкая область), по словам местных жителей у них стоит отряд солдат НАТО, говорят только по английски. Поймали старенькую учительницу истории местной школы, пытали. На вопрос - «Да, а на каком языке допрос вели-то?», - знакомый злобно ответил: «Ну ты и зомбированная!».

* По одноклассникам гуляет: проезжали на машине какие-то, то ли туристы, то ли местные из Донецка. Услышали в кустах стоны (какой же слух иметь надо), остановились, лежит раненый украинский солдат, почти при смерти, они у него нашли телефон (вот в это верю, обшманать решили), нашли номер мамы, позвонили чтоб сказать про сына, а она им отвечает, что деньги за него она уже получила, пусть помирает! 500 лайков!

* Кисет, сделанный мастеровитыми нацгвардейцами из женской груди. Брат троюродного коллеги матери по подъезду сам видел!

* День рождения Гитлера Порошенко собирается сделать праздничным днем

* Сын Чикатило: Папа не убийца, а украинский националист

На сегодня в мире не существует толковых методик противодействия подобному потоку массированного бреда, используемому в качестве реального и убивающего оружия. В разных странах сходит с ума до 86% населения…
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