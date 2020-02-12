 Законопроєкт "Слуги народу" про ЗМІ загрожує "неупередженому російському інформаційному контенту", - Захарова

Про це на брифінгу в Москві заявила офіційний речник МЗС Росії Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Ми знову змушені звернутися до теми свободи слова в цій країні (Україні - ред), де київський режим продовжує цілеспрямовану політику посилення держконтролю над ЗМІ і тиску на неугодні інформаційні джерела", - сказала вона.
За словами Захарової, серйозну стурбованість Кремля викликають "останні законодавчі ініціативи в медіасфері - законопроєкти про медіа і протидію дезінформації".
"Вони, по суті, передбачають низку істотних обмежень для ЗМІ, де-факто встановлюють державну цензуру щодо незручних для влади матеріалів", - наголосила офіційний представник МЗС РФ.
На думку Захарової, "важко не побачити в цих антидемократичних законодавчих ініціативах винятково антиросійську спрямованість".
"Ми фіксуємо чергову спробу української влади повністю витіснити російський інформаційний контент, російськомовний інформаційний контент і позбавити населення можливості отримувати неупереджену об'єктивну інформацію про те, що відбувається в країні і у світі події", - сказала вона.
Захарова вважає, що це "спроба позбавити власне населення мати альтернативну точку зору".
Зокрема, вона обурена, що в законопроєкті нібито "міститься пряма вказівка ЗМІ висвітлювати діяльність російського керівництва в негативному ключі", також планується заборонити популяризацію і пропаганду органів влади держави-агресора.
При цьому вона заявила, що Україна сама є "державою-агресором" проти Донбасу.
Також Захарова обурилася, що "в законопроєкті прописано норму про недопущення виправдання або заперечення анексії території України, порушення її територіальної цілісності і суверенітету".
"Зрозуміло, що залежно від трактування під ці обмеження можна підвести в принципі будь-який журналістський матеріал", - переконана офіційний представник російського МЗС.
Крім того, на її думку, неприпустимою є норма про відмову в реєстрації зарубіжних інформагентств, чиї керівні органи перебувають у РФ, і що на українському ринку не зможуть працювати компанії, власниками яких є громадяни Росії.
Зе!билы будут в восторге
алкогольвица всея россии.
А она всё-равно со своим "контентом" лезет, шалава
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это из серии что свабодная масковия против деспотичных и тоталитарных антинародных режимов которые царят в Европе и Омерике
Пряму мову передали настільки "грамотно", що не одразу можна зрозуміти, що "дырявая шлюпка" - це слова Маньки-Облігації, а не її оцінка телек-аналом ***зда
лицо современной расии
если у кого шо с холодильника пропадает наклейте
на его дверцу это
псы. говорят это внебрачная дочь лаврова
Ніхто в той щиток не полізе.
Чув історію про жіночку, котра для додаткового захисту від квартирних злодіїв чіпляла на внутрішні двері (на випадок, якщо відкриють основні) записку: "Дорогой, твои птицееды опять расползлись по всей квартире. Мне некогда, я ушла - как придёшь, собери паучьё обратно в террариум"
(хитрість не знадобилася, але креативно... це треба бути рідкісним НЕ арахнофобом, щоб після ТАКОГО продовжувати проникнення до хати)
Але з Ослобородьком такої перемоги гляба дочекаєшся...
При зе-билах у власти вато-СМИ в Украине ничего не угрожает с любым законом!...
Если они, конечно, не начнут перепечатывать тыпильные зашквары Бабочки.
Називати режимом владу , при якій беркутня, яка розстрілювала майданівців, вільно гуляє Україною....
Явно Марфа переграла.
Антикацапським цей закон точно не буде. Це несумісно з самою сутністю нинішньої "влади".
Навпаки, бавовняним пропагандонам буде "эх да привольное раздолье".
Пресуватимуть лише голоси істини, що суперечитимуть офіціозному "престиж крепчает, мощно возрастает день ото дня процент жиров у масле"...
Хотя рассейский мид из зондерфашов весь и состоит.
Что лежала на дороге раскинув ноги
Подобно девке площадной..
- Российский информационный контент - он ******** контент !!
@svecha62
У
Британії вийшла ось така соціальна реклама. "Кожен раз, коли купуєте російські
товари, ви інвестуєте в криваву армію:
Угорщина - 1956
Чехословаччина - 1968
Афганістан - 1979
Естонія, Латвія, Литва - 1991
Придністров'я - 1992
Чечня -
1994
Грузія - 2008
Україна - 2014″
КАНАЛИ ЗАКОДУВАЛИ
АХМЄТОВ..ПІНЧУК..КОЛОМОЙСЬКИЙ..
НЕ ЗЕ.
Даний закон розглядається в Україні - і в ньому бачуться деякі інші загрози ....
Але яке ваше діло до наших Законів ?
Пішли на ...
Давайте , ми на правах стархого брата - ваше законодавство будемо контролювати
Дивишся на цю мацковську бидлоту: здається виглядають і говорять як люди, ... а нелюди.
Ежедневно появляющиеся распятые мальчики и плачущие коровы - так же быстро и канают в Лету. А это неправильно!
Давайте вспомним их всех поимённо.
Но я один не справлюсь - как минимум, что-то я мог и пропустить, поэтому прошу помощи у всех.
Интересует только конкретика, а не абстрактное «бендеровцы всех убили».
Итак, без расставления по рейтингу хит-парада - я потом придумаю схему, как их расставить, а также, если получится, расставить пруфлинки в каждом пункте…
* Распятый мальчик
* Мать упомянутого распятого мальчика, которую привязали к танку и таскали по несуществующей в г. Славянск площади
* Два раба и клаптик земли
* Обглоданные снегири, в отличие от синичек вполне патриотичной расцветки
* Каннибализм (за неимением, видимо, снегирей) в одесском Доме профсоюзов
* Консервы из европейских девственниц
* Задохнувшаяся беременная 56-летняя женщина в одесском Доме профсоюзов
* Изнасилованная пенсионерка-эпилептичка
* Применение монтажной пены при изнасилованиях
* 12-летний мальчик-разведчик, назначенный мишенью для ракет
* Женщина, закрывшая собой установку «Град» и спасшая кучи жизней.
* Наколотые апельсины (Да, это тоже тут, конечно!)
* Отравленные конфеты Roshen
* Порошенко, лично мочащийся в чаны с шоколадом, который идёт в Россию
* Знакомая соседки сестры троюродного коллеги, которая работает в морге, там куча трупов, а их заставляют с мобилок трупов рассылать смс, что у них все хорошо
* Подъём рек Лопань и Харьков, чтобы НАТОвские подлодки могли пройти к Донецку
* «форму и оружие можно купить в любом военторге»
* Победа Яроша на президентских выборах
* Визитка Яроша, не горящая ни в каком автомобиле и обнаруживаемая в максимальном количестве мест «преступлений хунты»
* В зоопарке в Межигорье после бегства Януковича распяли беркутов (птиц) за их название
* Киевскую консерваторию сожгли чеченские боевики Доки Умарова, нанятые Правым Сектором (чисто лохи - не могли сами сжечь, только деньги тратили!)
* Друг жены братасоседки от первого брака, который приехал с майдана и врачи обнаружили у него ломку, потому что он пил там чай
* Запрет Деда Мороза Нового года вообще в Украине
* Отмена 9 мая и назначение вместо него гей-парада
* Плачущая корова Ирины
* Зообордели в Киеве, как требование ЕС, и 58 видов геев
* Соженные антимайдановцы-самообороновцы, возвращавшиеся в Крым из Киева
* После того, как экипаж украинских танков загрузился, люки заваривают, чтобы они не сб
* Приказ по всем украинским школам согреть солдат кровью российских младенцев
* 16-летняя девушка, которая бросилась под танк, с фото девушки, взятое из соцсети без её разрешения, и с её же разоблачением этого факта
* Выкармливание ополченцев грудью луганской (или донецкой?) героиней-маркитанкой
* Одессит выбросил бабушку с балкона под крики «Слава Украине».
* Шахты Донбасса, которые будут использовать для захоронения западных радиоактивных отходов
* Натовские негры воруют из захваченных сёл телевизоры и закрутки
* Зомбирование населения Украины с помощью водопроводной воды. Это сложно объяснить, потому дам ссылку
* Пьяные каратели батальона «Батькивщина» избили ветерана Великой Отечественной Войны и силой забрали боевые награды из его дома
* «Одесская мать», она же мать солдата, она же мать, изгнанная из Одессы, она же добравшаяся на собранные по 2 грн на Куликовом поле до Крыма, она же избитая бендеровцами жительница Харькова, она же Валентина Панеяд, она же Анна Кацнеленбоген - воровка на доверии etc.
* Изнасилованная девочка 12 лет, закопанная живьём, только непонятно - до или после
* Три сотни изнасилованных (слушайте, это уже фиксация какая-то!) женщин с пулевыми ранениями в голову в районе квартирования батальона «Днепр-1?
* Голый афроамериканец, говорящий по-грузински, который разделся, чтобы сбежать от Гиркина
* Женщины киллерши - «Белые колготки» - режущие по ночам на блокпостах. Отрезают член, конечно же.
* Преподаватель Одесского университета Музычко, которому одесситы должны отдавать вторые ключи от своих квартир, для размещения бандеровцев или оружейных складов
* Раненный за георгиевскую ленточку 12-летний (любят пацаны этот возраст!) мальчик, которого потом по фото опознали в Сирии.
* Сожжённые в Донецком аэропорту верующие, которые пришли на аэродром 28 мая, «чтобы не допустить кровопролития»
* Правый сектор высылает посылками (надо думать, Укрпоштой или DHL) родственникам взятых в плен ополченцев их отрезанные головы
* Специальные самолеты ВВС НАТО распыляют над всей Украиной ГМО. Просто ГМО, без конкретизации.
». Он отказался. Его били так, что патологоанатом показывал отпечатки армейских ботинок.
* Председателя гуманитарного фонда из Енакиева Аллу Белоусову избивали и хотели изнасиловать за то, что она помогала ополченцам (в этом пункте ОЧЕНЬ важно посмотреть её изображение)
* Вооружённые силы Украины под Илловайском воевали на восстановленной и радиоактивной технике из Чернобыльской зоны -
* Село под Марьинкой (Донецкая область), по словам местных жителей у них стоит отряд солдат НАТО, говорят только по английски. Поймали старенькую учительницу истории местной школы, пытали. На вопрос - «Да, а на каком языке допрос вели-то?», - знакомый злобно ответил: «Ну ты и зомбированная!».
* По одноклассникам гуляет: проезжали на машине какие-то, то ли туристы, то ли местные из Донецка. Услышали в кустах стоны (какой же слух иметь надо), остановились, лежит раненый украинский солдат, почти при смерти, они у него нашли телефон (вот в это верю, обшманать решили), нашли номер мамы, позвонили чтоб сказать про сына, а она им отвечает, что деньги за него она уже получила, пусть помирает! 500 лайков!
* Кисет, сделанный мастеровитыми нацгвардейцами из женской груди. Брат троюродного коллеги матери по подъезду сам видел!
* День рождения Гитлера Порошенко собирается сделать праздничным днем
* Сын Чикатило: Папа не убийца, а украинский националист
На сегодня в мире не существует толковых методик противодействия подобному потоку массированного бреда, используемому в качестве реального и убивающего оружия. В разных странах сходит с ума до 86% населения…
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