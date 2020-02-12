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 Політика України
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Все про:ОБСЄ (2420) перемовини (1449) Донбас (15266) Оліфер (189)

 Україна на переговорах у Мінську вимагає всебічного доступу ОБСЄ на окупованих територіях, - Оліфер

Спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ) від початку 2020 року 146 разів не допустили на окуповані території Луганської та Донецької областей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написала прессекретарка другого президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками засідання ТКГ у середу в Мінську.

"За даними СММ ОБСЄ, від початку року їхні патрулі 146 разів не були допущені на території ОРДЛО. Українська сторона наполягає на гарантуванні повної безпеки роботи співробітників місії, також СММ ОБСЄ повинна мати безперешкодний доступ до всієї території України, як це передбачено її мандатом", - зазначила вона.

Раніше СММ ОБСЄ повідомляла, що більше третини всіх випадків обмеження свободи пересування патрулів спостерігачів від початку 2020 року було зафіксовано на блокпості Верхньошироківське, через який відбувається проїзд у район, в якому відповідно до п. 5 Меморандуму про виконання положень Протоколу за підсумками консультацій Тристоронньої контактної групи від 19 вересня 2014 року заборонено розміщувати важке озброєння і військову техніку.

Спостерігачі зазначають, що представники незаконних військових формувань відмовляють їм у доступі на окуповані території під приводами "проведення інженерних робіт" і "розмінування", тоді як цивільні транспортні засоби рухаються через блокпост в обох напрямках.

Читайте також: Українська сторона на переговорах у Мінську подала список підприємств, які заявили про втрату свого майна на Донбасі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175389
 
 
 Топ коментарі
 
А про "блакитні каски" вже забули? Чи вибори восени ви збираєтесь проводити під наглядом ОБРЄ та під прицілом "іхтамнєтов", раптово ставших шахтарями та трактористами?
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А если Зелю как всегда нах пошлют даже кацапские шестерки? Украина на переговорах в Минске требует всестороннего доступа ОБСЕ на оккупированных территориях, - Олифер - Цензор.НЕТ 7359
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Молча утрется, как обычно.
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Такі круті хлопці служать в ОБСЄ, третина мокшів,а їх недопускають. Жахи.
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Плюют они на вас 🤢🤡 зелёных слуг Каломоя и путлера с высокой колокольни
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А про "блакитні каски" вже забули? Чи вибори восени ви збираєтесь проводити під наглядом ОБРЄ та під прицілом "іхтамнєтов", раптово ставших шахтарями та трактористами?
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Ато шо?Коли чогось вимагають,то ставлять умови,якщо не буде виконано,тоді....Так шо тоді
?
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Наши квартальщики только сопли по морде размазывать умеют, у очень ненавидят тех кто пошёл защищать страну, в то время как они на корпоративах рожи корчили.
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А если Зелю как всегда нах пошлют даже кацапские шестерки?
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Ублюдочный продавец днепровской воды
Давид Арахамия заявил, что у президента Владимира Зеленского хроническая усталость

Об этом депутат и глава фракции «Слуга народа» рассказал в интервью Стране.

По его словам, Зеленский сильно изменился с того момента, как стал президентом.

«Он становится жестче. У него хроническая усталость. Я просто надеюсь, что он не разочаруется в своей команде», - сказал Арахамия.

Отвечая на вопрос, как часто он встречается с главой государства, Арахамия сказал: «Если он в разъездах, то два раза в неделю, а если на месте, то тридцать- сорок раз».
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Просите сколько хотите, что бы вас пустили по своей земле ходить. Отпустите всех убийц, и насильников, подайте воду в Крым. Продайте страну к едреной матери, и все ради всего хорошего, и все равно кацапы будут вас ненавидеть и убивать при первой же возможности. Потому как уважают только сильных, а слабые достойны только , что бы о них вытирали ноги.
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так как все стороны любят проводить отпуск в турции
предлагаю ввести турецких миротворцев
их одинаково уважают обе стороны конфликта
и они так знатно набрасывают расиянам в сирии
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Проблема, кацапам это не нужно, а у наших своей позиции нет...
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.сегодня турки уже кажется отгребли...даных пока кацы не приводят и турка молчит, но что то в Идлибе том таки произошло с участием кацапских ВКС..
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плохо если так(
чем больше наши турецкие братья ******** расиян
тем нам меньше останется
Слава Украине!
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есть погибшие турецкие (от 7 до 10 в разных изданиях) военные после авиаудара рашки
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...че т мало, кацы аж сами испугались, че натворили... там же еще и техники своей турка нагнал тяжелой, танков, брони, РВСЗ, все колонами шло...
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Президент Турции Реджеп ***** Эрдоган заявил, что сирийские правительственные силы и российская армия атакуют мирных жителей в провинции Идлиб. Об этом в среду, 12 февраля, сообщает турецкий телеканал NTV.

Обстановка в Идлибе обострилась в начале месяца. 3 февраля восемь человек погибли при обстреле турецких военнослужащих в этой сирийской провинции. Позже Анкара заявила о ликвидации 76 военных сирийской армии в ответ на обстрел своих солдат.

10 февраля Анкара заявила о гибели пяти военных в Сирии. В этот же день Эрдоган пообещал Дамаску «очень высокую цену» за атаки турецких войск.
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..это читал..а про операцию ВКС уже РТ удалила из перечня новостей даже...
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вернет... Кчуса должна давать показания в т.ч. за изр. самолет, но она имеет гос пенсию и ..... пресс секретарочку, и уже она у кчумы года с два, тварь, знает же кому служит(д)
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Вимоги до росії в Мінську є повною дурістю. Треба лише говорити, що ОБСЄ не виконує свої обов'язки.
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Предлагаешь ОБСЕ начать стрелять?
А оно им это надо?
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зачем стрелять? там есть кому стрелять...
мониторить ситуацию и объективно это отображать в своих отчетах... и желательно круглосуточно!
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Ты зе-тыпил или просто тыпил?
Как они пройдут "мониторить ситуацию" если их не пускают вооруженные кацапы?
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та вже набрид цей мінський треш про ОБСЕ, де третина расеян у складі своєму. Що це дасть їх фіговий "моніторинг", особливо вночі ніхто не моніторить, уся стрілянина вночі та рух техніки.)
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Так КАКОГО УЯ ВЫ ВОЙСКА ОТВОДИТЕ, если Рашка ни одного договора и ни одного требования НЕ ВЫПОЛНЯЕТ?!!

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Оліфєр?)) чому в усіх секретуток такі дивні прізвища?))) у калхозенфюрера Ейсмонд...)))
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може данилыч в детсве ******** олифу нухать
оттак и назвал её Дайка Олифы!
хренасе меня сегодня штирит Україна на переговорах у Мінську вимагає всебічного доступу ОБСЄ на окупованих територіях, - Оліфер - Цензор.НЕТ 9709
решил сегодня зиберта акционного из АТБ скоштувати
ацкое пойло Україна на переговорах у Мінську вимагає всебічного доступу ОБСЄ на окупованих територіях, - Оліфер - Цензор.НЕТ 9385
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Да они ложили на ваши требования! Почему соглашаетеся на односторонние уступки?
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