 Україна на переговорах у Мінську вимагає всебічного доступу ОБСЄ на окупованих територіях, - Оліфер

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написала прессекретарка другого президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками засідання ТКГ у середу в Мінську.

"За даними СММ ОБСЄ, від початку року їхні патрулі 146 разів не були допущені на території ОРДЛО. Українська сторона наполягає на гарантуванні повної безпеки роботи співробітників місії, також СММ ОБСЄ повинна мати безперешкодний доступ до всієї території України, як це передбачено її мандатом", - зазначила вона.

Раніше СММ ОБСЄ повідомляла, що більше третини всіх випадків обмеження свободи пересування патрулів спостерігачів від початку 2020 року було зафіксовано на блокпості Верхньошироківське, через який відбувається проїзд у район, в якому відповідно до п. 5 Меморандуму про виконання положень Протоколу за підсумками консультацій Тристоронньої контактної групи від 19 вересня 2014 року заборонено розміщувати важке озброєння і військову техніку.

Спостерігачі зазначають, що представники незаконних військових формувань відмовляють їм у доступі на окуповані території під приводами "проведення інженерних робіт" і "розмінування", тоді як цивільні транспортні засоби рухаються через блокпост в обох напрямках.

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