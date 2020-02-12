 Україна на переговорах у Мінську вимагає всебічного доступу ОБСЄ на окупованих територіях, - Оліфер

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написала прессекретарка другого президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками засідання ТКГ у середу в Мінську.
"За даними СММ ОБСЄ, від початку року їхні патрулі 146 разів не були допущені на території ОРДЛО. Українська сторона наполягає на гарантуванні повної безпеки роботи співробітників місії, також СММ ОБСЄ повинна мати безперешкодний доступ до всієї території України, як це передбачено її мандатом", - зазначила вона.
Раніше СММ ОБСЄ повідомляла, що більше третини всіх випадків обмеження свободи пересування патрулів спостерігачів від початку 2020 року було зафіксовано на блокпості Верхньошироківське, через який відбувається проїзд у район, в якому відповідно до п. 5 Меморандуму про виконання положень Протоколу за підсумками консультацій Тристоронньої контактної групи від 19 вересня 2014 року заборонено розміщувати важке озброєння і військову техніку.
Спостерігачі зазначають, що представники незаконних військових формувань відмовляють їм у доступі на окуповані території під приводами "проведення інженерних робіт" і "розмінування", тоді як цивільні транспортні засоби рухаються через блокпост в обох напрямках.
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Давид Арахамия заявил, что у президента Владимира Зеленского хроническая усталость
Об этом депутат и глава фракции «Слуга народа» рассказал в интервью Стране.
По его словам, Зеленский сильно изменился с того момента, как стал президентом.
«Он становится жестче. У него хроническая усталость. Я просто надеюсь, что он не разочаруется в своей команде», - сказал Арахамия.
Отвечая на вопрос, как часто он встречается с главой государства, Арахамия сказал: «Если он в разъездах, то два раза в неделю, а если на месте, то тридцать- сорок раз».
предлагаю ввести турецких миротворцев
их одинаково уважают обе стороны конфликта
и они так знатно набрасывают расиянам в сирии
чем больше наши турецкие братья ******** расиян
тем нам меньше останется
Слава Украине!
Президент Турции Реджеп ***** Эрдоган заявил, что сирийские правительственные силы и российская армия атакуют мирных жителей в провинции Идлиб. Об этом в среду, 12 февраля, сообщает турецкий телеканал NTV.
Обстановка в Идлибе обострилась в начале месяца. 3 февраля восемь человек погибли при обстреле турецких военнослужащих в этой сирийской провинции. Позже Анкара заявила о ликвидации 76 военных сирийской армии в ответ на обстрел своих солдат.
10 февраля Анкара заявила о гибели пяти военных в Сирии. В этот же день Эрдоган пообещал Дамаску «очень высокую цену» за атаки турецких войск.
А оно им это надо?
мониторить ситуацию и объективно это отображать в своих отчетах... и желательно круглосуточно!
Как они пройдут "мониторить ситуацию" если их не пускают вооруженные кацапы?
оттак и назвал её Дайка Олифы!
хренасе меня сегодня штирит
решил сегодня зиберта акционного из АТБ скоштувати
ацкое пойло