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 Події, Київські новини
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 У Києві на станції метро "Лук'янівська" намагалися викрасти 5-річного хлопчика, - Нацполіція. ФОТО

У Києві на станції метро "Лук'янівська" жінка намагалася викрасти 5-річну дитину.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У Києві на станції метро Лукянівська намагалися викрасти 5-річного хлопчика, - Нацполіція 01

Зловмисниця схопила 5-річного хлопчика і потягнула його за собою, але їй завадили мати дитини і небайдужі перехожі. Правоохоронці затримали жінку в момент, коли вона спробувала втекти з місця події.

Правопорушницею виявилася 32-річна уродженка Хмельницької області.

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"Жінку затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч.2 ст. 146 (замах на викрадення людини) КК України. Їй загрожує до 5 років позбавлення волі. Встановлюються всі обставини події", - повідомили в поліції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175387
 
 
 Топ коментарі
 
тебя только с Фрунзе 103 отпустили?
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Из Кащенко пишет. Там спецом украинский прокси установили В Киеве на станции метро "Лукьяновская" пытались похитить 5-летнего мальчика, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9693
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На самом деле она или из России или из Польши! Кругом одни враги, а украинци просто спивочие и ничего не знали!
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Из Кащенко пишет. Там спецом украинский прокси установили В Киеве на станции метро "Лукьяновская" пытались похитить 5-летнего мальчика, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9693
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ты такое же больное, как и она! тебя вместе с ней на одном электрическом стуле поджарить! откуда только столько конченных мразей вылазит... просто реально нужно уже проводить отстрел и чистки от мразей! Очистить общество от больных на всю голову!!!
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ух и мразь. казнить ее нахер! это еще повезло, что ей не удалось, а что было бы если бы удалось??? таких гнид нужно казнить реально без суда!!! такие гниды тут ходить не имеют права!!!
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В дурку її надовго, ляльку з ганчірок в руки і нехай забавляється. На жаль, психів на вулицях більше, ніж ми уявляємо.
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Годков эдак 50 назад моего дядьку цыгане похитить хотели. После теплой и дружеской беседы, в которой 2 цыганам немного поломал челюсть мой дед, они отвалили.
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а если это продажа на органы,то какая статья,она есть вообще в ук?
и кто крышует это дело?,неужели вы тоже об этом подумали......,а то сразу уже статью нашли срок,допросите с пристрастием животное,а потом про статьи пишите.
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чертешо!
шла-шла и схватила ребенка у матери на глазах...
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