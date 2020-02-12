 Правосуддя в РФ: ексчиновник пенітенціарної служби застрелився в залі суду

Свиридова визнали винним у вимаганні та засудили його до 3 років позбавлення волі. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".
За даними слідства, Свиридов вимагав 10 млн рублів ($157 тис) у колишнього заступника директора служби Олександра Сапожнікова. До винесення вироку він перебував під підпискою про невиїзд.
Стаття, за якою визнали винним Свиридова, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років. Тож призначений йому термін 3 роки був нижчий від найнижчої межі, підкреслили в суді.
Адвокат Свиридова Григорій Іваніщев заявив, що його підзахисний сподівався уникнути ув'язнення, оскільки був хворий на рак 4 стадії.
За даними російських ЗМІ, Свиридов зміг пронести до суду нагородний пістолет. Зараз правоохоронці з'ясовують, яким чином йому це вдалося.
На кацапии хоть садят за эти взятки и ща воровство бюджета если не поделился с верхами.
В Украине же не садят ни за что
А вот к тебе вопрос есть - сколько ты можешь назвать случаев посадок, допустим за последние 5(ВОЕННЫХ!!!) лет, за взятки или распил бюджета?
Родители двухлетней девочки из Златоуста Челябинской области 327 раз позвонили в поликлинику в попытке вызвать ребенку врача. Педиатр приехал спустя два дня, сообщает Znak.com.
В субботу, 8 февраля у ребенка поднялась высокая температура. Семья пыталась дозвониться в клинику, чтобы не выяснять у скорой помощи, можно ли им остаться с ребенком в больнице. Оказалось, что по выходным поликлиника не работает.
Россиянам удалось вызвать педиатра спустя два дня, 10 февраля, при этом они пытались дозвониться до поликлиники 2,5 часа. Врач пришла на вызов только вечером.
хотя им
же русским языком было сказано что всё от бога. Молиться надо, а не по врачам ходить
Все остальные обстоятельства политические, географические или правовые тут далеко на последних местах.
Уж кому как не ему знать как там сидится. Так что при 4 стадии лучше уж сразу сдохнуть, чем еще пару-тройку месяцев провести на своей работе в качестве не начальника, а совсем даже наоборот - инструментом для развлечения вертухаев.
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Вор в степени вор....
воровская должность в воровской системе ))))))