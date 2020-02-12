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 Правосуддя в РФ: ексчиновник пенітенціарної служби застрелився в залі суду

Колишній начальник управління автотранспорту Федеральної служби Росії з виконання покарань Віктор Свиридов наклав на себе руки в залі Чертановського суду Москви.

Свиридова визнали винним у вимаганні та засудили його до 3 років позбавлення волі. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

За даними слідства, Свиридов вимагав 10 млн рублів ($157 тис) у колишнього заступника директора служби Олександра Сапожнікова. До винесення вироку він перебував під підпискою про невиїзд.

Стаття, за якою визнали винним Свиридова, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років. Тож призначений йому термін 3 роки був нижчий від найнижчої межі, підкреслили в суді.

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Адвокат Свиридова Григорій Іваніщев заявив, що його підзахисний сподівався уникнути ув'язнення, оскільки був хворий на рак 4 стадії.

За даними російських ЗМІ, Свиридов зміг пронести до суду нагородний пістолет. Зараз правоохоронці з'ясовують, яким чином йому це вдалося.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175386
 
   
 Топ коментарі
 
Было бы не полхо, если бы все чиновники и силовики на РФ внезапно застрелились ! 😜
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В судах же рамки, а в ******** - тем более! Как он шпалер протащил в зал?
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Было бы не полхо, если бы все чиновники и силовики на РФ внезапно застрелились ! 😜
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и чем больше застрелятся-тем чище и безопаснее будет планета Земля
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Вот так бывает если знаешь что не откупишься взяткой судье.
На кацапии хоть садят за эти взятки и ща воровство бюджета если не поделился с верхами.
В Украине же не садят ни за что
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Спроси у Правосуддя в РФ: ексчиновник пенітенціарної служби застрелився в залі суду - Цензор.НЕТ 4882 З Україною в серці он написал что В Украине же не садят ни за что
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Ну а о чем его спрашивать, если он уже написал - "На кацапии хоть садят за эти взятки и ща воровство бюджета если не поделился с верхами."
А вот к тебе вопрос есть - сколько ты можешь назвать случаев посадок, допустим за последние 5(ВОЕННЫХ!!!) лет, за взятки или распил бюджета?
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Гугл тебе в помощь, там все есть. И поверь не мало.
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Не, не буду терзать гугла, просто скажу тебе, что даже тут, на цензоре, не раз уже писалось что-то типа - "арестован за взятку 2.5млн, отпущен под залог 1.3млн", ну и естественно "совершенно неожиданно" сваливший в ордло\ростов\крым\лондон и т.п(нужное подчеркни) Правосуддя в РФ: ексчиновник пенітенціарної служби застрелився в залі суду - Цензор.НЕТ 5501
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удмуртом он жил и удмуртом подох. ведь мог бы еще 8 штук ( с одной обоймы) вместе с собой к кабздону отправить.
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Опять ошибка в названии. Должно быть "В мире животных: экс-чиновник пенитенциарной службы Раиссы застрелился в зале суда"
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новости дна

Родители двухлетней девочки из Златоуста Челябинской области 327 раз позвонили в поликлинику в попытке вызвать ребенку врача. Педиатр приехал спустя два дня, сообщает Znak.com.
В субботу, 8 февраля у ребенка поднялась высокая температура. Семья пыталась дозвониться в клинику, чтобы не выяснять у скорой помощи, можно ли им остаться с ребенком в больнице. Оказалось, что по выходным поликлиника не работает.
Россиянам удалось вызвать педиатра спустя два дня, 10 февраля, при этом они пытались дозвониться до поликлиники 2,5 часа. Врач пришла на вызов только вечером.
хотя им
же русским языком было сказано что всё от бога. Молиться надо, а не по врачам ходить
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Четвертая стадия - вопросы снимаются.
Все остальные обстоятельства политические, географические или правовые тут далеко на последних местах.
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Полиция и суд должны оберегать богатых людей от бедных, а не сажать их в тюрьму.
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Совесть замучала. Вот что значит честь офицера.
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Ну, адвокат и про 10-ю мог сказать. Работа такая.
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Вот где, вообще-то, собака порылась - "Бывший начальник управления автотранспорта Федеральной службы России по исполнению наказаний Виктор Свиридов ..."
Уж кому как не ему знать как там сидится. Так что при 4 стадии лучше уж сразу сдохнуть, чем еще пару-тройку месяцев провести на своей работе в качестве не начальника, а совсем даже наоборот - инструментом для развлечения вертухаев.
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Мало, бл..дь критически мало. Почему только один. Когда будут тройки и Берия 2.
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Молодец- теперь он точно не придёт на Донбасс убивать украинцев.
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начальник управления автотранспорта Федеральной службы России по исполнению наказаний

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Вор в степени вор....
воровская должность в воровской системе ))))))
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4-я стадия? он бы все равно умер... Правосуддя в РФ: ексчиновник пенітенціарної служби застрелився в залі суду - Цензор.НЕТ 6221 но как-то жутковато. и это не единственный случай такой.
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В Украине видимо правосудие намного лучше, убийц 2-х летних детей на свободу выпускают. Очень милосердно...
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И на конкурсе воров он боролся за 2-место с начальником продовольственной службы...1 место уверенно занял начальник квартирно-эксплуатационного управления
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