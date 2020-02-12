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Все про:Держекоінспекція (56) перевірка (389) Укртатнафта (7)

 В "Укртатнафті" заявляють, що в екоінспекції не було законних підстав для проведення позапланової перевірки

Представники екоінспекції прибули в ПАТ "Укртатнафта" з позаплановою перевіркою 7 лютого, але не були допущені на підприємство "через відсутність підстав для її проведення та ряду порушень законодавчих норм".

Про це йдеться в оприлюдненому ПАТ релізі, інформує Цензор.НЕТ.

"Почнемо з того, що відповідно до приписів ст. 10 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" суб’єкт господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) має право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю), якщо посадова особа органу державного нагляду (контролю) не надала копії документів, передбачених цим Законом, або якщо надані документи не відповідають вимогам цього Закону.

Далі. Виходячи з наданого направлення на перевірку від 06.02.2020 № 06-28/173, підставою для її проведення, начебто, є доручення Прем’єр-міністра України Гончарука О.В. Але, відповідно до вимог ст. 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", доручення Прем’єр-міністра України може бути підставою для проведення позапланової перевірки лише у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави. Але жодної з двох умов для появи законних підстав для проведення позапланової перевірки немає", - підкреслюють на підприємстві.

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В "Укртатнафті" зазначають, що за останні шість років їх перевіряли не менше шести разів. "Жодних порушень, що могли б кваліфікуватись як системні, не зафіксовано. Настання подій, які б мали негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави, також не відбувалось", - говориться в публікації.

"Крім того, відповідно до вимог ст. 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" під час проведення позапланового заходу з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення заходу державного нагляду (контролю). Проте, у порушення наведеної вище норми Закону, надане 07.02.2020 державними інспекторами направлення взагалі не містило переліку питань, необхідність перевірки яких стала би підставою для здійснення цього заходу.

"Укртатнафта" заявляє про відсутність визначених законодавством підстав для проведення позапланової перевірки представниками екологічної інспекції та наполягає на дотриманні усіх законодавчих відповідним державним органом", - резюмують на підприємстві.

Нагадаємо, в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов оприлюднив інформацію, що ПАТ "Укртатнафта" не допустило інспекторів до позапланової перевірки за дорученням прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175385
 
 
 Топ коментарі
 
Ты сначала аыясни чья Укртатнафта, потом будешь свои "умные" умозаключения делать.
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А проверки и должны проводится неожидано и в непланово иначе какой в них смысл?
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Од Бєні малява єсть ? Нє ? # Давайдасвіданія !
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А проверки и должны проводится неожидано и в непланово иначе какой в них смысл?
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Послалися екологи на САМОГО Гончарука. От їх і послали.Скоро всі будуть посилати і Гончарука. І по дєлу.
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непланово - пожалуйста, но в соответствии с законом.
Обыск у тебя в квартире тоже может проводиться непланово, но только при условии правильно оформленного ордера на обыск. Если ордер выписан неправильно, имеешь полное право посылать куда подальше.
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Перевірка непланова.Які ще повинні бути підстави?
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Правильно оформленное предписание к проверке.
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вообщем зарылась укртатнафта по самое немагу. соевые крысы щас получат апгрейт методичек и будут топить за проверки только по согласию сторон..
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Ты сначала аыясни чья Укртатнафта, потом будешь свои "умные" умозаключения делать.
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Я тут перебазарив з соєвими чортами - кажуть що їм пофіг і татнафта і гончарук разом з екологією. Розбирайтесь зі своєю нежиттю самі, ставайте вже дорослими. В "Укртатнафте" заявляют, что у экоинспекции не было законных оснований для проведения внеплановой проверки - Цензор.НЕТ 8589
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Сам с собой? Не льсти себе, пеця за это не платит.
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Кгм.Пані помиляється .Соєвиє кріси не будуть захищати компанію Коломойського.Ніколи.
А що це сі сталосі одразу після обрання Зєліка ? АМКУ окончательно проиграл дело о взыскании с компаний Коломойского штрафа в 1,3 млрд за сговор на торгах
"Коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда оставила без удовлетворения кассационный иск Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) в деле о взыскании с ПАО "Укртатнафта", ПАО "НПК-Галичина" и еще четырех компаний штрафов на общую сумму в 1,3 млрд грн за согласованные действия на аукционах по продаже нефти и газоконденсата в марте-июле 2015 года."
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Что за идиотизм, к ним прибывает комиссия с внеплановой проверкой, а её не пускают под предлогом что оснований для проверки нет. С каких пор для проверки нужны основания.
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тепер є "основания" приїхати для перевірки на бтрах
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идиотизм это твой камент. Любая проверка может проводиться ТОЛЬКО при наличии правильно оформленного прдписания.
К тебе придут с обыском в квартиру с неправильно выписанным ордером, и скажут "нам Гончарук сказал" - ты их пустишь или пошлешь?
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Од Бєні малява єсть ? Нє ? # Давайдасвіданія !
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Правильно,ведь вам нужна не проверка,а порка!
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на всем заводе рабочим отменили списки вредности, ходят и дышат запахами фиалок и полевых цветов. Вот и ,, наступление события, имеющего значительное негативное влияние на права, законные интересы, жизнь и здоровье человека,,
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ну так пусть впишут это в предписание на проверку, и все, никаких вопросов. А то основание "Гончарук сказал" в законодательстве Украины не прописано.
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