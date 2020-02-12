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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Клюєв Андрій (91) Кузьмін (56) Парубій (1198) реєстрація (124) ДБР (862) Шарій Анатолій (36)

 Парубія допитали в ДБР через його звернення, після якого Клюєва, Шарія і Кузьміна було знято з реєстрації кандидатами в депутати на виборах у ВР 2019

Народний депутат України, ексспікер ВР Андрій Парубій заявив про те, що його викликали в ДБР за фактом можливого перешкоджання проведенню виборів 2019 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Парубій зазначив: "Щойно вийшов із приміщення Державного бюро розслідувань, де давав свідчення по справі щодо ""перешкоджання виборчому праву" (стаття 157 Кримінального кодексу України) під час Парламентських виборів 2019 року.

В чому ж вбачається моє "перешкоджання"? Виявляється в тому, що я, як Голова Верховної Ради України, звертався до правоохоронних органів із вимогою встановити чи одіозний поплічник Януковича Клюєв, а також Кузьмін і Шарій перебували в Україні протягом останніх п‘яти років. І, відповідно, – чи мають вони право брати участь у виборах.

Нагадаю, що Центральна виборча комісія їх зареєструвала кандидатами в народні депутати і лише після мого запиту було встановлено, що вони не мають правових підстав балотуватися, а відтак ЦВК зняла їх з реєстрації. Справедливість було відновлено. Вважаю особистим досягненням, що мені вдалось цього добитися.

І ось тепер ДБР з цього приводу веде розслідування… Ми якось непомітно опинилися в Задзеркаллі, де все навпаки – правда і право переслідуються, а зрада і злочини стають чеснотами… Головне – з цього абсурду вирватися. Якнайшвидше. І з найменшими втратами".

Читайте також: "Жодного разу не бачив людей зі зброєю на Майдані, це був мирний протест", - Парубій свідчив у суді над "беркутівцями"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175382
 
   
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зелена кодла вже проломила чергове дно
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это серьёзная предъява..
ответишь за слова,или как Главком - четыре раза ?
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Нехай звикає...............
Судячи з фільму "Український обман" йому ще не раз доведеться давати покази.
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Вообще-то, это всё со слов этого потерпевшего!
Есть официальный документ этого допроса?
А может у него спрашивали где деньги наворованные он спрятал?
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сепарок забыл добавить ЗЕбильное коронное - причём тут ЗЕленский...эта наследие Парашенко!!
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Эту тварь со справкой дебила нужно допросить по делу расстрела майдана,херней занимаетесь
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Я с тобой полностью согласен! зеленского не только надо допросить но и посадить!
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цікаво, а він був з перекладачем?
якщо ні, то його слова не є доказами.
хто зна, що він там намолов
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побыстрее - это быстро, чтобы эти твари не успели опомниться
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