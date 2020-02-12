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 На Харківщині внаслідок нападу собаки загинула 4-річна дитина, - Нацполіція. ФОТО

У Харківській області внаслідок нападу собаки загинув 4-річний хлопчик.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Харківщині внаслідок нападу собаки загинула 4-річна дитина, - Нацполіція 01

Повідомлення про трагедію в одному з сіл Красноградського району надійшло в поліцію 12 лютого близько 16:00.

Попередньо встановлено, що вдень ​​мешканка приватного будинку збиралася на прогулянку з онуком і залишила його на кілька хвилин без нагляду у дворі. В цей час пес породи ротвейлер вирвався з вольєра і напав на дитину.

Бригаді швидкої медичної допомоги врятувати дитину не вдалося.

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На Харківщині внаслідок нападу собаки загинула 4-річна дитина, - Нацполіція 02

За словами рідних хлопчика, 3-річну собаку сім'я придбала близько трьох тижнів тому, за цей час агресивної поведінки вона не проявляла.

Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України. В даний час поліцейські з'ясовують всі обставини трагедії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175380
 
 
 Топ коментарі
 
"Человек", ставящий жизнь псины выше жизни ребёнка - ошибка эволюции.
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Немцы очень любят собак, очень многие содержат их в домах и квартирах. Вот таких чаще всего:
На Харківщині внаслідок нападу собаки загинула 4-річна дитина, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4100

А наши уипаны, с комплексом маленькой письки держат ротвейлеров.
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Это надо распространять по группам любителей псин. Но если оставила на несколько минут без присмотра то откуда версия что пес вырвался а не погибший его выпустил? Может он его при этом и пальцами в глаза ткнул или по носу ударил....
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ми завели піт-буля коли дитині рік. Дружина найшла на вулиці - сидів смирно в ошийнику з шипами та з поводком. Забрала, бо боялась шо той пес на перехожих нападе. Шукала з ним хазяїна. Привела додому. Йа опкакався. Дитині пояснюю шоп не підходиа, бо вкусе. Так дитина підійшла до пса і вкусила 'го за хребет. Пес явно старий "спортсмен" - учасник боїв, одного разу на прогулянці побачив такого ж пса, то зчепилися насмерть. Розводив пащеку нунчаками.
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до того мав досвід з десятком своїх псів. Правда, серед них не було бійцівського
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лучше держать дома кошку, чистоплотное животное. А собаки едят овно.
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Хорошо дрессированная собака никогда не будет есть овно.
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иди на)(, тупарь.
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у знайомих ротвєйлєр скаженійє при вигляді їхньої дитини. А йа тільки тричі бачив того пса, так він залазив мені на коліна поспати
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Собаки і собачі екскременти важливіші в Україні за людей!
Долбо...оби собачники!!!
Жаль хлопчика, втратив життя через дурість дорослих!!!
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Даже тут рашистские и дыныровские тролляки загавкали. Их задача сейчас в любой повестке вносить раскол и сеять смуту. Разделяй и властвуй - этим принципом руководствуются рашистские бот-фабрики. Не зве.рта.йт.е ув.аг.у на бі.сну.ват.их ка.ца.пів.
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Сташна трагедія(((сумно((( питання, чому собака ще жива?? я люблю собак, але є примір, що звір, який "покуштував"людську плоть знищується!!!
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та собака тут не причём , а вот быдло, которое заводит и разводит собак точно нужно стрелять .. тут уже по городу не возможно пройти чтоб тебя бродячая собака не укусила .. и думай потом, делать те 40 уколов или пронесет ..
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собака відчувала страх дитинки,((( а батьки не бачили це??? Ми коли собі брали, то передевились відео, перечитати багато інфи, і нарешті вибрали-мопсяху) це просто звір)))
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Не бойтесь, она не кусается. Все псарники трандят одно и то же, мол пес не должен был и т.д. Спорить там бесполезно. Следует ужесточить ответственность максимальным образом, тк как народ наш блаженный и не только в отношении собак.
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Собака должна пройти социализацию, но ротвейлер при недостаточном воспитании - угроза, а у нас все специалисты и берут безответственно собак, с которыми ведут себя как с игрушкой и не занимаются серьёзно воспитанием...
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йа на такойє заявлєнійє "а шо? у нєйо зубов нет?"
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Застрелить собаку, родителей и тех кто продал трехлетнюю собаку!
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Купили уже взрослую, прошло всего три недели... какие выводы вообще можно делать об агрессии? Хозяева - идиЁты.
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Жодного дня без трагедій ,то загибли в дтп, то пожежі, то на воді і ось собака загризла дитину,ось тільки хто відповість ?
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"ротвейлер вырвался из вольера и напал на ребенка"
Ублюдки верещащие - "убивааааають людёёёёв!", это такие как ВЫ, скотские хозяева виноваты!
Вас нужно наказывать и жестоко - за безответственное отношение, за жестокость....
За быдлячество ваше, к сожалению, наказать нельзя.
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так гражданє спєцом такого пса купили - страшного, шоп боялись. Хароший охраннік. От і получили
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нє удівлюсь, якшо вони того пса тримають і далі. А шо? Гроші заплачено, дитину не верниш
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Собака на улице и без намордника подлежит немедленной ликвидации. Это должно быть принято на уровне закона. Хозяин собаки без намордника должен получить штраф огромный... И будет порядок и будут дети живы...
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каждую зиму, страдатели от животных начинают подобную хе..рь, перед уничтожением животных, для оправдания... быдло...
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опять ротвеллер ((((
И именно на ребенка...обратите внимание не алабай, не овчарка, не бойцовская хрень...а именно ротвеллер и уже в который раз
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Ці собаки дуже небезпечні, а взагалі власники небезпечних пород собак повинні отримувати ліцензії як автомобільні права та нести жорстку відповідальність за дії своїх собак.
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