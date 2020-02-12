 На Харківщині внаслідок нападу собаки загинула 4-річна дитина, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Повідомлення про трагедію в одному з сіл Красноградського району надійшло в поліцію 12 лютого близько 16:00.
Попередньо встановлено, що вдень мешканка приватного будинку збиралася на прогулянку з онуком і залишила його на кілька хвилин без нагляду у дворі. В цей час пес породи ротвейлер вирвався з вольєра і напав на дитину.
Бригаді швидкої медичної допомоги врятувати дитину не вдалося.
За словами рідних хлопчика, 3-річну собаку сім'я придбала близько трьох тижнів тому, за цей час агресивної поведінки вона не проявляла.
Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України. В даний час поліцейські з'ясовують всі обставини трагедії.
Долбо...оби собачники!!!
Жаль хлопчика, втратив життя через дурість дорослих!!!
Ублюдки верещащие - "убивааааають людёёёёв!", это такие как ВЫ, скотские хозяева виноваты!
Вас нужно наказывать и жестоко - за безответственное отношение, за жестокость....
За быдлячество ваше, к сожалению, наказать нельзя.
И именно на ребенка...обратите внимание не алабай, не овчарка, не бойцовская хрень...а именно ротвеллер и уже в который раз