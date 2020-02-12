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 Політика України
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Все про:Донбас (15266) Оліфер (189) Тристороння контактна група (175)

 Українська сторона на переговорах у Мінську подала список підприємств, які заявили про втрату свого майна на Донбасі

Українська сторона у підгрупі з соціально-економічних питань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) із врегулювання ситуації на сході України подала перелік підприємств, власники яких звернулися в правоохоронні органи України щодо втрати свого майна, що залишилося на непідконтрольній уряду території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО ).

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала в Фейсбуці прессекретарка другого президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарина Оліфер за підсумками засідання ТКГ у середу в Мінську.

"Українська сторона продовжує піднімати проблему повернення української державної і приватної власності на території ОРДЛО. Подано перелік підприємств, власники яких звернулися в правоохоронні органи України щодо втрати свого майна", - підкреслила вона.

Також, за її словами, підгрупа з соціально-економічних питань обговорила в середу питання водозабезпечення усього Донбасу. Оліфер підкреслила, що ці питання "є критичними і вимагають дієвих кроків усіх учасників мінського процесу, зокрема із залученням Міжнародного Комітету Червоного Хреста".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Учасники переговорів стосовно Донбасу домовилися шукати зниклих безвісти за допомогою Червоного Хреста, - Оліфер

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175378
 
 
 Топ коментарі
 
Был прохладным...стал холодным...да и пес с ним..
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шахтер из Масквы в пятом поколении, Федоричев Александр Валерьевич (01/02/86, Москва/Прохладный) уничтожен 07/02/20 в р-не н.п. Золотое-5 в результате артобстрела..

Украинская сторона на переговорах в Минске подала список предприятий, заявивших о потере своего имущества на Донбассе - Цензор.НЕТ 2898

Украинская сторона на переговорах в Минске подала список предприятий, заявивших о потере своего имущества на Донбассе - Цензор.НЕТ 4826
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А Раньше таких проблем И небыло. Думали гопники , что наживут капитал на распиле
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Этих предприятий уже нет. Всё порезано и металл вывезен.
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В Горловке Стирол не порезали, правда х.з. Фирташ заявление писал или нет Українська сторона на переговорах у Мінську подала список підприємств, які заявили про втрату свого майна на Донбасі - Цензор.НЕТ 5430
Ринатовский коксохим тоже живой. Донбасс Арена еще не порезана и Донбасс Палас, Ботанический сад опять же. Но на счет заявления от Рината тоже нужно выяснять Українська сторона на переговорах у Мінську подала список підприємств, які заявили про втрату свого майна на Донбасі - Цензор.НЕТ 5430
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шахтер из Масквы в пятом поколении, Федоричев Александр Валерьевич (01/02/86, Москва/Прохладный) уничтожен 07/02/20 в р-не н.п. Золотое-5 в результате артобстрела..

Украинская сторона на переговорах в Минске подала список предприятий, заявивших о потере своего имущества на Донбассе - Цензор.НЕТ 2898

Украинская сторона на переговорах в Минске подала список предприятий, заявивших о потере своего имущества на Донбассе - Цензор.НЕТ 4826
 показати весь коментар
 
 
Был прохладным...стал холодным...да и пес с ним..
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А Раньше таких проблем И небыло. Думали гопники , что наживут капитал на распиле
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Муж приходит домой и видит за занавеской босые ноги. К жене:
- Это что такое?!
- А что ты думаешь, что все мои украшения, шубы - это на твою зарплату?
- Я спрашиваю: Что это такое?!
- А квартира, машина - на твою зарплату?
- Это что такое?
- А как ты думаешь, почему ты получил такую высокую должность?
- Я последний раз спрашиваю: почему кормилец босиком стоит!?
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Майно не втрачене) воно у расєї, там , куди нас тягне бубочка, навіщо тоді його шукати, ми його незабаром знайдемо?)))
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І кому ж Україна подала цей список? І що? Шоб шо?
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Для ДЛБ поясняю ,что бы РФ сплатила грошики Украине за то что отжали.РФ проиграе
т суд и обязана заплатить ,а в казне маловато бабла ,тот тогда бабло начнут сдирать с ватников которые на УРЯ кричали КЫМНАШ. БИТИЁ ОПРЕДЕЛЯЕТ СОЗНАНИЕ.
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Так я ж запитую, кому вони подали список? Може до міжнародного суду? Про суд наче не йдеться
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. Олифер подчеркнула, что эти вопросы "являются критическими и требуют действенных шагов всех участников минского процесса, в т.ч. с привлечением Международного Комитета Красного Креста".Источник: https://censor.net.ua/n3175378
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Щоб подати до міжнародного суду потрібна дієва участь 'днр лнр', і Червоний хрест вирішує питання майна? А ви нічого не переплутали?
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Тобто ви навіть не можете гарантувати, що покинуті позиції не зайняті ворогом ?
І знову влаштовуєте розведення ?
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