 Українська сторона на переговорах у Мінську подала список підприємств, які заявили про втрату свого майна на Донбасі

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала в Фейсбуці прессекретарка другого президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарина Оліфер за підсумками засідання ТКГ у середу в Мінську.
"Українська сторона продовжує піднімати проблему повернення української державної і приватної власності на території ОРДЛО. Подано перелік підприємств, власники яких звернулися в правоохоронні органи України щодо втрати свого майна", - підкреслила вона.
Також, за її словами, підгрупа з соціально-економічних питань обговорила в середу питання водозабезпечення усього Донбасу. Оліфер підкреслила, що ці питання "є критичними і вимагають дієвих кроків усіх учасників мінського процесу, зокрема із залученням Міжнародного Комітету Червоного Хреста".
Ринатовский коксохим тоже живой. Донбасс Арена еще не порезана и Донбасс Палас, Ботанический сад опять же. Но на счет заявления от Рината тоже нужно выяснять
- Это что такое?!
- А что ты думаешь, что все мои украшения, шубы - это на твою зарплату?
- Я спрашиваю: Что это такое?!
- А квартира, машина - на твою зарплату?
- Это что такое?
- А как ты думаешь, почему ты получил такую высокую должность?
- Я последний раз спрашиваю: почему кормилец босиком стоит!?
т суд и обязана заплатить ,а в казне маловато бабла ,тот тогда бабло начнут сдирать с ватников которые на УРЯ кричали КЫМНАШ. БИТИЁ ОПРЕДЕЛЯЕТ СОЗНАНИЕ.
І знову влаштовуєте розведення ?