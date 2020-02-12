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 Політика України
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Все про:громадянство (609) Денісова (420) Крим (8745) сироти (34)

 Понад 5 тисяч українських сиріт перебувають в окупованому Криму, потрібно видати їм паспорти, - Денісова

У тимчасово окупованому Криму залишилося понад 5 тисяч українських дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Необхідно подбати, щоб вони отримали українське громадянство.

Про це під час виїзного засідання Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупацію і реінтеграцію тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей, АРК і міста Севастополя, яке проходить 12 лютого на КПВВ "Чонгар", заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас є діти-сироти (на території ТОТ АР Крим. - Ред.) і діти, які позбавлені батьківського піклування. У них немає нікого, щоб їх за руку привезли сюди, щоб вони отримали паспорт громадянина України", - зазначила Денісова.

Станом на 1 січня 2014 року таких дітей було більш ніж 5 тисяч. За словами Денісової, необхідно продумати механізми, щоб ці діти отримали українське громадянство.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175377
 
 
 Топ коментарі
 
Украинский паспорт это уже хлам который любой эфиопский бомж может пальцами ноги поднять?? Что там украинского осталось у этих детей которых 6 лет обрабатывали в милитаристском стиле и ненависти к Украине. Или паспорт им пригодиться сюда приезжать как подрастут и диверсии устраивать!!??
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В додаток до російського чи замість привселюдно спаленого російського?
Це дуже важливий момент, я б сказав кардинальний...
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Бедные дети. Каждую ночь, Денисову с паспортами во сне видят.
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В додаток до російського чи замість привселюдно спаленого російського?
Це дуже важливий момент, я б сказав кардинальний...
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"Пінька", ну скільки я тобі казав - спочатку подумай, а потім "пінькай"!!! Які паспорти, коли це ДІТИ?!!! Діти, народжені в Україні, громадянами України!!! Щоб отримать паспорти, їм необхідно прибуть на неокуповану територію! Вони, зараз, будуть визнані громадянами "юридично" - щоб потім не отримувать громадянство на загальних підставах, як "апатріди", чи як особи, що хочуть отримать громадянство...
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Ну ДУРА ,Что с неё взять. В ЕСПЧ это нужно было оговаривать когда Рашку назад возвращали. Каких ДЛБёбов в ВР только нет ,а мы еще увеличели их количество.
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Украинский паспорт это уже хлам который любой эфиопский бомж может пальцами ноги поднять?? Что там украинского осталось у этих детей которых 6 лет обрабатывали в милитаристском стиле и ненависти к Украине. Или паспорт им пригодиться сюда приезжать как подрастут и диверсии устраивать!!??
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А ти хочеш сказать, що у "ДЕЯКИХ", народжених в Україні, тих що в ній прожили десятки років, "ген" "українства" є?!!! Як сказать..." "Мертвечука" з "Портянкою", згадай...Деякі, народившись і поживши поряд з "кацапнею", навпаки "українством" заражаються...
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Ти вважаеш що є потрібність перевіряти на українцях і українських містах наскільки ті сироти заразились там *українством*? Мєртвечуки і Портянки взагалі неоперабельні і подлежат гм.... в общем понятно.
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Я вважаю за "необхідність" придивлятись до тих, що звідти повертаються . Та для них "ударом по голові" буде один культурний шок - "говори, що хочеш, і тобі за це нічого не буде!..." Для молоді, "з-за поребрика", це буде "АУТ"!!! Вони цього не знали... Це потім прийде розуміння, що і тут "булки з неба не падають"... Головне - ПОЧАТЬ!!!
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" У них нет никого, чтобы их за руку привезли сюда, чтобы они получили паспорт гражданина Украины", - отметила Денисова. Источник: https://censor.net.ua/n3175377"
То хто і як це організує?
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Бедные дети. Каждую ночь, Денисову с паспортами во сне видят.
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Навіщо? У Денисової сезонне загострення?
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Ну шож. Бери Денисова паспорта и езжай в Крым, выдавай.
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Бред, кто захочет приедет и сам получит а иного механизма на данный момент нет.
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Фух. А я уже подумал что им воды днепровской не хватает?
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Очнитесь народ. Рашка возможно подготовила из сирот бездушных терров ненавидящих Украину а эта толи безмозглая, то ли с умыслом хочет их легализовать. Будут сюда спокойно ехать без всякого контроля, а тут уж выполнять все что положено делать на вражеской территории!!
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а може їм краще водопостачання дніпровською водичкою відновити?
хоча ні, це ж зрада...
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