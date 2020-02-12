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Все про:Оліфер (189) Тристороння контактна група (175) розведення сил (121)

 На переговорах стосовно Донбасу в Мінську погодили розведення сил поблизу Гнутового, - Оліфер

На засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в Мінську було погоджено розведення сил і засобів на ділянці в районі населеного пункту Гнутове (Донецька область). Решта ділянок очікують узгодження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написала прессекретарка другого президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер

"Практично узгоджено одну з ділянок розведення в районі н.п. Гнутове, яка раніше була запропонована українською стороною, триває робота над узгодженням інших. Акцентовано увагу на необхідності забезпечення повного і всеосяжного режиму припинення вогню, який зараз порушується з боку незаконних збройних формувань ОРДЛО" , - повідомила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Контактна група "умовно погодила" одну з трьох ділянок для розведення сил - біля Гнутового, - росЗМІ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175373
 
   
 Топ коментарі
 
подставили сраку еще раз.
авось россияне утомятся...
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Еврейка Олифер намекает что потери украинских солдат в районе Гнутово возрастут в ближайшее время. Надо туда сторонников зебила отправить, на ротацию.
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Разведение сил...Чудны дела твои ,о Господи!
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подставили сраку еще раз.
авось россияне утомятся...
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_Обе воюющие стороны смещаются ближе к р. Днепр. Если это и развод, то здесь два вовочки развели Украину.
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Ну ну ждем очередной "мирный " град разводилы разводят
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А причём тут Зеленски? Кто за него голосовал , то и отвечает
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Что это за дрянь на фото и сколько у неё наград от путлера?
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Наблюдается гармония. Формы и содержания.
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Розвести сили можна за кілька днів. Ця вистава схожа на те, як дохлий кіт ловить дохлу мишу.
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Еврейка Олифер намекает что потери украинских солдат в районе Гнутово возрастут в ближайшее время. Надо туда сторонников зебила отправить, на ротацию.
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Во главе с Арахамией! Пусть ему там мозги вставят.
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упыри порохоботские!! Вы никак не напьётесь кровушки украинской!! Падальщики войны!! ох как вам печёт мир на границе..развод сил.. усилия Зеленского к миру..Вас бы всех в окопы!!!
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в чем смысл отвода сил, если русня продолжает убивать?
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Есть прямой смысл, у русни меньше потерь: они в блиндажах, а ВСУ на свежем воздухе, как три тополя на плющихе.
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Можна вже 100 разів розвести сили й стільки ж звести за останні півроку. Це вже повільніше, ніж в Африці.
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Я бачу що процес на капітуляцію приймає незворотний порядок. Гей 73% ви з цим згодні. Ау!!!!
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Если для постройки стены типа " Берлинской " , - то это хорошо , а если для т.н. интеграции донбасса в Украину , - то плохо .
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Да называйте уже все своими именами - не разведение сил, а сдача территорий врагу
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из горящего танка дрыщешь)) больше..больше "кокса"-7 в ноздрю!!!
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tZE inform

@tZEinform

Появление на Донбассе войск спецназначения, стягивание туда же артиллерийских подразделений свидетельствует о том, что Россия планирует резкое обострение ситуации на линии соприкосновения. Причина банальна. Во-первых запугать Зеленского перед очереднымсобранием "нормандской четверки", во-вторых продемонстрировать своего агента влияния Ермака как "успешного переговорщика" с российской стороной.
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Враг вновь применил запрещенные минометы калибра 120 мм у Орехово, с начала суток - без потерь, - пресс-центр ОС
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_Они враги сейчас и были врагами Украины раньше. Какая же это госизмена? Они расиию не предавали.
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На переговорах по Донбассу в Минске согласовали разведение сил вблизи Гнутово, - Люцифер.
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Дебилов история не учит. Перевернули все с ног на голову и назвали отступление разведением, а капитуляцию миром. Хорошо хоть Ердоган мочит кацапов в Сирии как вшей
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Ну що, привітаємо росіян з новими землями.
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Украину в минске нагибают по полной программе. Все что обсуждается ето только капитуляция, отвод войск и финансирование ОРДЛО. Рашка же ниодного пункта договоренностей не выполнила за все время.
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Когда атаман предатель - может ли быть иначе?
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Что вы твари там сгорели в том Минске. Зачем туда вообще ездить и получать только одни санкции против Украины
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Это треш! Новые позиции после отвода в Золотом (сейчас под Орехово) обстреливают из 120 мм, а это чмо разводит дальше войска.
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