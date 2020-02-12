 На переговорах стосовно Донбасу в Мінську погодили розведення сил поблизу Гнутового, - Оліфер

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написала прессекретарка другого президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер

"Практично узгоджено одну з ділянок розведення в районі н.п. Гнутове, яка раніше була запропонована українською стороною, триває робота над узгодженням інших. Акцентовано увагу на необхідності забезпечення повного і всеосяжного режиму припинення вогню, який зараз порушується з боку незаконних збройних формувань ОРДЛО" , - повідомила вона.

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