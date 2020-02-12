 На переговорах стосовно Донбасу в Мінську погодили розведення сил поблизу Гнутового, - Оліфер

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написала прессекретарка другого президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер
"Практично узгоджено одну з ділянок розведення в районі н.п. Гнутове, яка раніше була запропонована українською стороною, триває робота над узгодженням інших. Акцентовано увагу на необхідності забезпечення повного і всеосяжного режиму припинення вогню, який зараз порушується з боку незаконних збройних формувань ОРДЛО" , - повідомила вона.
авось россияне утомятся...
tZE inform
@tZEinform
Появление на Донбассе войск спецназначения, стягивание туда же артиллерийских подразделений свидетельствует о том, что Россия планирует резкое обострение ситуации на линии соприкосновения. Причина банальна. Во-первых запугать Зеленского перед очереднымсобранием "нормандской четверки", во-вторых продемонстрировать своего агента влияния Ермака как "успешного переговорщика" с российской стороной.